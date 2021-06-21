Đổ gục trước sắc vóc 'bốc lửa' của ‘thánh nữ’ xinh đẹp bậc nhất làng golf Shin Ae Ahn

Vốn lợi thế về sắc vóc xinh đẹp, Shin Ae Ahn còn là một tay golf chuyên nghiệp và đa tài, khiến nhiều người ngưỡng mộ và nể phục.

Shin Ae Ahn sinh năm 1990, là VĐV chơi golf chuyên nghiệp và nổi tiếng tại Hàn Quốc. Đồng thời, độ “phủ sóng” của cô nàng còn nhanh chóng lan rộng đến đất nước Nhật Bản. Từ thuở nhỏ, người đẹp 9x đã chuyển đến New Zealand và làm quen dần với bộ môn chơi golf ngay sau đó. Người đẹp nhanh chóng trở thành nữ tay golf xuất sắc của xứ sở kim chi - Ảnh: Internet Không những xinh đẹp mà cô nàng còn được nhiều người mến mộ với lối chơi chuyên nghiệp - Ảnh: Internet

Cô nàng nhanh chóng được mọi người chú ý bởi cô không chỉ mang trong mình “gen” chơi golf xuất sắc mà còn có một vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ. Nụ cười vui vẻ và rạng rỡ của người đẹp 9x luôn thu hút đối phương - Ảnh: Internet

Cô nàng thân thiện và tương tác rất nhiều với ống kính và người hâm mộ - Ảnh: Internet Với trang phục thể thao luôn ôm sát, thân hình của cô vẫn nổi bật - Ảnh: Internet Khi đại diện cho New Zealand tham gia các giải đấu về golf , người đẹp xứ Hàn đã lập nhiều kỷ lục ấn tượng, bao gồm cả Cúp Nữ hoàng Sirikit. Ngoài ra, cô cũng từng giành chức vô địch của giải đấu gậy nữ New Zealand vào năm 2005. Chỉ vài năm sau khi gia nhập làng golf , nữ golf thủ đã sớm trở thành một tân binh vô cùng tài năng với kĩ thuật chơi vững chắc và đáng nể. Người đẹp xứ Hàn đã lập nhiều kỷ lục ấn tượng, bao gồm cả Cúp Nữ hoàng Sirikit - Ảnh: Internet Vốn sở hữu ngoại hình gợi cảm, săn chắc, cuốn hút và không thua kém gì một người mẫu, ‘thánh nữ’ Shin Ae Ahn của làng golf luôn thu hút rất đông người hâm mộ. Cô là nữ VĐV được tìm kiếm nhiều nhất trên các trang MXH và nền tảng tìm kiếm của Nhật Bản.

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