Đi tìm "in4" gương mặt thủ môn mới của U23 Việt Nam: Sinh năm 2001, đã có bạn gái cực xinh

Gần đây, cái tên Quan Văn Chuẩn được cư dân mạng quan tâm nhờ các pha bắt bóng cứu thua đẳng cấp, giúp đội tuyển Việt cầm hòa Hàn Quốc tại VCK U23 châu Á 2022. Mọi thông tin về anh chàng thủ môn hiện đang được dân mạng ráo riết săn lùng.

Quan Văn Chuẩn là thủ môn bắt chính trong những trận gần đây của U23 Việt Nam. Anh sinh năm 2001, sinh ra và lớn lên ở Tuyên Quang. Anh sở hữu chiều cao 1m81. Ngoài là tay bắt cho đội tuyển U23 Việt Nam, anh còn chơi cho câu lạc bộ Hà Nội tại V.League 1. Ngay từ nhỏ, anh đã thể hiện niềm đam mê với trái bóng. Mẹ nam cầu thủ kể: "Lúc mới 4 tuổi Chuẩn đã bện lá chuối khô thành quả bóng và đá vào tường. Lớn hơn một chút Chuẩn biết tự nấu cơm, làm thức ăn đợi bố mẹ đi làm đồng về". Tuy còn nhỏ nhưng anh đã thể hiện tố chất thủ lĩnh. Anh gom các bạn trong xóm lại thành một đội bóng rồi từ sắp xếp đội hình, ai đá ở vị trí nào.

Đến khi lên lớp 4, Văn Chuẩn được tuyển vào Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh. Từ đó chính thức bắt đầu sự nghiệp "quần đùi áo số". Năm 2011, Quan Văn Chuẩn bắt đầu được đào tạo tại hệ thống đào tạo của Hà Nội. Ban đầu Chuẩn giữ vai trò hậu vệ. Đến khi vào đội U13, Chuẩn được tín nhiệm vào vị trí thủ môn và gắn bó với chiếc khung thành cho đến tận bây giờ. Là một trong những thủ môn hiếm hoi có một tinh thần thép và bản lĩnh dày dặn, nam cầu thủ sinh năm 2001 đã cùng đồng đội gặt hái được nhiều thành công khi vô địch U19 và 21 Quốc gia, trước khi được HLV Guillaume Graechen gọi lên U19 Việt Nam chơi 4 trận ở giải U19 Quốc tế trong năm 2019. Tháng 8/2020, lần đầu Chuẩn được gọi lên tuyển U22 Việt Nam. Tháng 10/2021, màn ra quân của Quan Văn Chuẩn tại 2 trận giao hữu đối đầu với U23 Kyrgyzstan đã thực sự để lại ấn tượng lớn với người hâm mộ bóng đá nước nhà nhờ những pha cứu thua đẹp mắt.

Được biết, hiện tại chàng cầu thủ trẻ quê Tuyên Quang đã có bạn gái. Cô gái may mắn đó tên Nguyễn Vũ Hà Dương, sinh năm 1997. Tuy hơn Quan Văn Chuẩn tới 4 tuổi nhưng Hà Dương sở vẻ ngoài trẻ trung như nữ sinh. Vì vậy khi sánh đôi, cả hai vẫn cực đẹp đôi. Hiện cô đã tốt nghiệp Đại học Ngân Hàng và là người khá kín tiếng. Hầu hết các hình ảnh của cặp đôi đều được Văn Chuẩn chia sẻ trên trang cá nhân.

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