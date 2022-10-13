Đâu chỉ có giới trẻ mới được đi “quẩy”, cụ bà U97 vào quán karaoke “tới bến” cùng con cháu khiến CĐM hết hồn

Netizen phải trầm trồ trước màn "chơi lớn" của cụ bà U97, ai thấy cũng mong về sau sẽ được yêu đời được như cụ.

Mới đây, tài khoản facebook có tên V.M.H.H đã chia sẻ lại khoảnh khắc đặc biệt của bà cố mình khi cùng con cháu trong chuyến đi du lịch. Theo đó, cô gái đã đăng tải bức ảnh cụ bà nằm trên ghế của quán karaoke kèm dòng trạng thái: "Bà cố U97 của mình đi karaoke khi đi du lịch Hạ Long cùng con cháu ạ". Cô cháu gái chia sẻ hình ảnh bà cố mình vào quán karaoke “quẩy” tưng bừng cùng con cháu (Ảnh: Facebook V.M.H.H ) Trong ảnh mà cô cháu gái đăng tải, khán giả dễ dàng thấy bà cụ với làn da đã nhăn nheo, mái tóc ngã sang bạc phơ nhưng bà cụ vẫn yêu đời, nằm hưởng thụ nghe mọi người trong gia đình ca hát. Cô cháu gái cũng cho biết thêm ở bình luận tương tác với mọi người: "Vào nhưng không chịu hát, nằm chán thì ngồi, ngồi chán thì nằm thôi ".

Cụ bà ngồi trên ghế xem các con cháu ca hát vui vẻ. (Ảnh: Facebook V.M.H.H ) U97 cụ bà chiến hết mình tại quán karaoke, mệt quá thì bà nằm nghỉ ngơi lấy sức. (Ảnh: Facebook V.M.H.H ) Bài chia sẻ của V.M.H.H ngay sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều lượt yêu thích và bình luận từ cư dân mạng. Đa số netizen đều bất ngờ và thích thú trước hình ảnh yêu đời của cụ bà. Các bạn trẻ ồ ạt cả nể và khâm phục tinh thần sống khỏe, sống trẻ và yêu đời của bà cụ. Một số bình luận của netizen: “Mong cụ luôn mạnh khỏe, vui vẻ bên con cháu “

“Tầm tuổi này rồi còn ông bà là một điều hạnh phúc, order cho cụ 1 cốc lá vối và 1 dĩa trầu nào" “Trời ơi, cụ thần thái quá” "Yêu cụ quá! Cơ mà con đi karaoke cũng như cụ thôi ạ! Nằm chán rồi ngồi, bò húc thì đêm mất ngủ" "Cuộc đời phải thảnh thơi như thế này chứ". Cộng đồng mạng thích thú trước sự yêu đời của cụ bà U97 và dành lời chúc sức khỏe cho cụ. (Ảnh: Chụp màn hình bình luận netizen) Có thể nói, khi về già, ông bà thường không còn nhiều bạn bè để cùng tâm sự và cũng không còn đủ sức khỏe để tự mình làm nhiều việc nữa. Vì vậy, chúng ta hãy dành thời gian để ở bên trò chuyện, chăm sóc cho họ. Hãy biết lắng nghe và nhẫn nại hơn để các cụ có thể tận hưởng niềm vui tuổi già bên con cháu.

Mừng cháu lấy chồng, ông ngoại mở ví đếm từng đồng để dành: có bao nhiêu ông đưa hết Những tình cảm thân thương mà ông dành cho cháu đã khiến không ít người xúc động. Hình ảnh trên khiến họ nhớ về tuổi thơ được ông bà che chở, dành tình cảm yêu thương hay những lúc được ông bà chắt chiu, dành dụm từng đồng tiền lẻ để cho cháu mang về.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dau-chi-co-gioi-tre-moi-duoc-di-quay-cu-ba-u97-vao-quan-karaoke-toi-ben-cung-con-chau-khien-cdm-het-hon-513049.html