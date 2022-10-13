Đâu chỉ có giới trẻ mới được đi “quẩy”, cụ bà U97 vào quán karaoke “tới bến” cùng con cháu khiến CĐM hết hồn

Nhịp sống trẻ 13/10/2022 10:50

Netizen phải trầm trồ trước màn "chơi lớn" của cụ bà U97, ai thấy cũng mong về sau sẽ được yêu đời được như cụ.

Mới đây, tài khoản facebook có tên V.M.H.H đã chia sẻ lại khoảnh khắc đặc biệt của bà cố mình khi cùng con cháu trong chuyến đi du lịch. Theo đó, cô gái đã đăng tải bức ảnh cụ bà nằm trên ghế của quán karaoke kèm dòng trạng thái: "Bà cố U97 của mình đi karaoke khi đi du lịch Hạ Long cùng con cháu ạ".

Đâu chỉ có giới trẻ mới được đi “quẩy”, cụ bà U97 vào quán karaoke “tới bến” cùng con cháu khiến CĐM hết hồn - Ảnh 1
Cô cháu gái chia sẻ hình ảnh bà cố mình vào quán karaoke “quẩy” tưng bừng cùng con cháu (Ảnh: Facebook V.M.H.H )

Trong ảnh mà cô cháu gái đăng tải, khán giả dễ dàng thấy bà cụ với làn da đã nhăn nheo, mái tóc ngã sang bạc phơ nhưng bà cụ vẫn yêu đời, nằm hưởng thụ nghe mọi người trong gia đình ca hát. Cô cháu gái cũng cho biết thêm ở bình luận tương tác với mọi người: "Vào nhưng không chịu hát, nằm chán thì ngồi, ngồi chán thì nằm thôi ". 

Đâu chỉ có giới trẻ mới được đi “quẩy”, cụ bà U97 vào quán karaoke “tới bến” cùng con cháu khiến CĐM hết hồn - Ảnh 2
Cụ bà ngồi trên ghế xem các con cháu ca hát vui vẻ. (Ảnh: Facebook V.M.H.H )
Đâu chỉ có giới trẻ mới được đi “quẩy”, cụ bà U97 vào quán karaoke “tới bến” cùng con cháu khiến CĐM hết hồn - Ảnh 3
U97 cụ bà chiến hết mình tại quán karaoke, mệt quá thì bà nằm nghỉ ngơi lấy sức. (Ảnh: Facebook V.M.H.H )

Bài chia sẻ của V.M.H.H ngay sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều lượt yêu thích và bình luận từ cư dân mạng. Đa số netizen đều bất ngờ và thích thú trước hình ảnh yêu đời của cụ bà. Các bạn trẻ ồ ạt cả nể và khâm phục tinh thần sống khỏe, sống trẻ và yêu đời của bà cụ. Một số bình luận của netizen:

“Mong cụ luôn mạnh khỏe, vui vẻ bên con cháu “

“Tầm tuổi này rồi còn ông bà là một điều hạnh phúc, order cho cụ 1 cốc lá vối và 1 dĩa trầu nào"

“Trời ơi, cụ thần thái quá”

"Yêu cụ quá! Cơ mà con đi karaoke cũng như cụ thôi ạ! Nằm chán rồi ngồi, bò húc thì đêm mất ngủ"

"Cuộc đời phải thảnh thơi như thế này chứ".

Đâu chỉ có giới trẻ mới được đi “quẩy”, cụ bà U97 vào quán karaoke “tới bến” cùng con cháu khiến CĐM hết hồn - Ảnh 4
Cộng đồng mạng thích thú trước sự yêu đời của cụ bà U97 và dành lời chúc sức khỏe cho cụ. (Ảnh: Chụp màn hình bình luận netizen)

 Đâu chỉ có giới trẻ mới được đi “quẩy”, cụ bà U97 vào quán karaoke “tới bến” cùng con cháu khiến CĐM hết hồn - Ảnh 5

Có thể nói, khi về già, ông bà thường không còn nhiều bạn bè để cùng tâm sự và cũng không còn đủ sức khỏe để tự mình làm nhiều việc nữa. Vì vậy, chúng ta hãy dành thời gian để ở bên trò chuyện, chăm sóc cho họ. Hãy biết lắng nghe và nhẫn nại hơn để các cụ có thể tận hưởng niềm vui tuổi già bên con cháu.

Mừng cháu lấy chồng, ông ngoại mở ví đếm từng đồng để dành: có bao nhiêu ông đưa hết

Mừng cháu lấy chồng, ông ngoại mở ví đếm từng đồng để dành: có bao nhiêu ông đưa hết

Những tình cảm thân thương mà ông dành cho cháu đã khiến không ít người xúc động. Hình ảnh trên khiến họ nhớ về tuổi thơ được ông bà che chở, dành tình cảm yêu thương hay những lúc được ông bà chắt chiu, dành dụm từng đồng tiền lẻ để cho cháu mang về.

Xem thêm
Từ khóa:   cụ bà quán karaoke tuổi già

TIN MỚI NHẤT

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 29 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 55 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 1 giờ 29 phút trước
Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 59 phút trước
Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Ô tô lao vào gầm xe tải đang đỗ, 7 người thiệt mạng thương tâm

Video 2 giờ 29 phút trước
Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Cây xanh cao 30 mét đổ xuống đường, đè trúng nhiều người là 4 người bị thương

Video 3 giờ 27 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tử vi 3 ngày cuối tuần (2, 3, 4 tháng 10), 3 con giáp công danh chạm đỉnh, mở lối Vinh Hoa, Tiền Tài cực thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Gia Lai: Người phụ nữ tử vong sau khi ngã từ tầng 5 khách sạn

Đời sống 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua