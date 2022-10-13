Đâu chỉ có giới trẻ mới được đi “quẩy”, cụ bà U97 vào quán karaoke “tới bến” cùng con cháu khiến CĐM hết hồn

Netizen phải trầm trồ trước màn "chơi lớn" của cụ bà U97, ai thấy cũng mong về sau sẽ được yêu đời được như cụ.
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Mới đây, tài khoản facebook có tên V.M.H.H đã chia sẻ lại khoảnh khắc đặc biệt của bà cố mình khi cùng con cháu trong chuyến đi du lịch. Theo đó, cô gái đã đăng tải bức ảnh cụ bà nằm trên ghế của quán karaoke kèm dòng trạng thái: "Bà cố U97 của mình đi karaoke khi đi du lịch Hạ Long cùng con cháu ạ".
Trong ảnh mà cô cháu gái đăng tải, khán giả dễ dàng thấy bà cụ với làn da đã nhăn nheo, mái tóc ngã sang bạc phơ nhưng bà cụ vẫn yêu đời, nằm hưởng thụ nghe mọi người trong gia đình ca hát. Cô cháu gái cũng cho biết thêm ở bình luận tương tác với mọi người: "Vào nhưng không chịu hát, nằm chán thì ngồi, ngồi chán thì nằm thôi ".
Bài chia sẻ của V.M.H.H ngay sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều lượt yêu thích và bình luận từ cư dân mạng. Đa số netizen đều bất ngờ và thích thú trước hình ảnh yêu đời của cụ bà. Các bạn trẻ ồ ạt cả nể và khâm phục tinh thần sống khỏe, sống trẻ và yêu đời của bà cụ. Một số bình luận của netizen:
“Mong cụ luôn mạnh khỏe, vui vẻ bên con cháu “
“Tầm tuổi này rồi còn ông bà là một điều hạnh phúc, order cho cụ 1 cốc lá vối và 1 dĩa trầu nào"
“Trời ơi, cụ thần thái quá”
"Yêu cụ quá! Cơ mà con đi karaoke cũng như cụ thôi ạ! Nằm chán rồi ngồi, bò húc thì đêm mất ngủ"
"Cuộc đời phải thảnh thơi như thế này chứ".
Có thể nói, khi về già, ông bà thường không còn nhiều bạn bè để cùng tâm sự và cũng không còn đủ sức khỏe để tự mình làm nhiều việc nữa. Vì vậy, chúng ta hãy dành thời gian để ở bên trò chuyện, chăm sóc cho họ. Hãy biết lắng nghe và nhẫn nại hơn để các cụ có thể tận hưởng niềm vui tuổi già bên con cháu.