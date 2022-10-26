Cười "ná thở" với loạt ảnh hài hước chứng minh cho câu nói "đừng ngủ khi lũ bạn còn thức" là châm ngôn đáng nhớ

Nhịp sống trẻ 26/10/2022 10:30

Câu châm ngôn "đừng ngủ khi lũ bạn còn thức" chắc chắn sẽ đúng hoàn toàn khi đối chiếu với loạt hình ảnh cực "bá đạo" này.

Câu nói "đừng ngủ khi lũ bạn còn thức" luôn luôn đúng khi bạn có những người bạn vui tính, quá lầy lội và là chuyên gia bày trò.

Cười 'ná thở' với loạt ảnh hài hước chứng minh cho câu nói 'đừng ngủ khi lũ bạn còn thức' là châm ngôn đáng nhớ - Ảnh 1
Hình ảnh cảnh tỉnh cái tội nhậu xỉn rồi còn lăn đùng ra ngủ 

Chắc hẳn ai khi xem qua những hình ảnh bá đạo hài hước này thì điều ngầm rút ra bài học "đầy nước mắt" là đừng bao giờ ngủ trước mặt lũ bạn khi họ vẫn còn thức ở đó.

Cười 'ná thở' với loạt ảnh hài hước chứng minh cho câu nói 'đừng ngủ khi lũ bạn còn thức' là châm ngôn đáng nhớ - Ảnh 2
Người nào mà chẳng có lúc say những hãy tránh là người gục trên bàn rượu đầu tiên. Nếu không bạn sẽ chẳng biết mình sẽ hóa thân thành những gì trước sự sáng tạo vô biên của lũ bạn.

Nếu bạn không muốn trờ thành trò cười cho cả nhóm hay có những bức để đời nhưng đáng bị chôn vùi thì hãy nhớ thật kỹ câu châm ngôn này.

Cười 'ná thở' với loạt ảnh hài hước chứng minh cho câu nói 'đừng ngủ khi lũ bạn còn thức' là châm ngôn đáng nhớ - Ảnh 3
Cười 'ná thở' với loạt ảnh hài hước chứng minh cho câu nói 'đừng ngủ khi lũ bạn còn thức' là châm ngôn đáng nhớ - Ảnh 4
Minh chứng cho câu ngủ bờ ngủ bụi là có thật

Làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối không được ngủ khi lũ bạn còn thức, nếu không sẽ trở thành “nạn nhân” của những bức hình, clip troll xấu hổ. Ngay cả Lê Dương Bảo Lâm còn phải khóc thét trước tài năng chụp ảnh chìm của Ngô Kiến Huy trong show thực tế ‘2 ngày 1 đêm’.

Cười 'ná thở' với loạt ảnh hài hước chứng minh cho câu nói 'đừng ngủ khi lũ bạn còn thức' là châm ngôn đáng nhớ - Ảnh 5
"Mũi tên uất hận" Lê Dương Bảo Lâm trông khá ấm áp với chiếc mũ áo khoác trùm kín đầu và đang lim dim trong mơ. Bức ảnh khiến Lê Dương Bảo Lâm phải thét lên với Ngô Kiến Huy rằng: "Quá ác mình ơi"

Không chỉ Lê Dương Bảo Lâm mà Ngô Kiến Huy vẫn tiếp tục khiến netizen ‘cười bể bụng’ khi tung loạt ảnh ‘dìm hàng’ các đồng đội khi ngủ. 

Cười 'ná thở' với loạt ảnh hài hước chứng minh cho câu nói 'đừng ngủ khi lũ bạn còn thức' là châm ngôn đáng nhớ - Ảnh 6
Các thành viên tranh thủ ngủ khi di chuyển trên xe nhưng không ngờ lại bị Ngô Kiến Huy ‘chủ mưu’ troll. Đến cả Cris Phan, HIEUTHUHAI… cũng đang hả họng khi ngủ.
Cười 'ná thở' với loạt ảnh hài hước chứng minh cho câu nói 'đừng ngủ khi lũ bạn còn thức' là châm ngôn đáng nhớ - Ảnh 7
Còn đâu hình tượng hotboy HIEUTHUHAI... Vô tình ngủ quên một chút thôi đã có ngay bức ảnh xấu xí để đời.

Câu nói muôn thuở "Đừng dại mà ngủ khi lũ bạn tốt còn thức" chưa bao giờ hết linh nghiệm.

Cười 'ná thở' với loạt ảnh hài hước chứng minh cho câu nói 'đừng ngủ khi lũ bạn còn thức' là châm ngôn đáng nhớ - Ảnh 8
Cho dù đã ngủ thì cũng phải vì tập thể, cầu bạn "sống khôn ngủ thiêng" phù phép cho cả phòng thoát ế...

Vì vậy, để bảo toàn "danh dự", tốt hơn là đừng ngủ đến nỗi "bất tỉnh nhân sự" nếu không muốn trở thành nạn nhân của lũ bạn.

Cười 'ná thở' với loạt ảnh hài hước chứng minh cho câu nói 'đừng ngủ khi lũ bạn còn thức' là châm ngôn đáng nhớ - Ảnh 9
Dù bạn có phòng vệ trước lũ bạn thân đến mấy nhưng chỉ cần không may ngủ quên trước mặt tụi nó thôi thì chắc chắn bạn sẽ có những tấm ảnh để đời.
Cười 'ná thở' với loạt ảnh hài hước chứng minh cho câu nói 'đừng ngủ khi lũ bạn còn thức' là châm ngôn đáng nhớ - Ảnh 10
Vào một ngày nào đó khi tỉnh dậy phát hiện mình trờ thành người nổi tiếng thì chắc chắn là công sức cho đám bạn bỏ ra
Cười 'ná thở' với loạt ảnh hài hước chứng minh cho câu nói 'đừng ngủ khi lũ bạn còn thức' là châm ngôn đáng nhớ - Ảnh 11
Sơ sẩy ngủ quên là chúng bạn sẽ cho... đắp chiếu như thế này đây

Nhìn loạt ảnh trên xong bạn có giật mình nhớ lại xem mình đã từng ngủ quên trước lũ bạn thân bao giờ không? Nếu có thì nhớ "đề phòng" nhé! Kẻo đến một ngày lũ bạn thân lại cho bạn "sáng nhất đêm nay" đó.

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