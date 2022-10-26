Cười "ná thở" với loạt ảnh hài hước chứng minh cho câu nói "đừng ngủ khi lũ bạn còn thức" là châm ngôn đáng nhớ

Câu châm ngôn "đừng ngủ khi lũ bạn còn thức" chắc chắn sẽ đúng hoàn toàn khi đối chiếu với loạt hình ảnh cực "bá đạo" này.
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Câu nói "đừng ngủ khi lũ bạn còn thức" luôn luôn đúng khi bạn có những người bạn vui tính, quá lầy lội và là chuyên gia bày trò.
Chắc hẳn ai khi xem qua những hình ảnh bá đạo hài hước này thì điều ngầm rút ra bài học "đầy nước mắt" là đừng bao giờ ngủ trước mặt lũ bạn khi họ vẫn còn thức ở đó.
Nếu bạn không muốn trờ thành trò cười cho cả nhóm hay có những bức để đời nhưng đáng bị chôn vùi thì hãy nhớ thật kỹ câu châm ngôn này.
Làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối không được ngủ khi lũ bạn còn thức, nếu không sẽ trở thành “nạn nhân” của những bức hình, clip troll xấu hổ. Ngay cả Lê Dương Bảo Lâm còn phải khóc thét trước tài năng chụp ảnh chìm của Ngô Kiến Huy trong show thực tế ‘2 ngày 1 đêm’.
Không chỉ Lê Dương Bảo Lâm mà Ngô Kiến Huy vẫn tiếp tục khiến netizen ‘cười bể bụng’ khi tung loạt ảnh ‘dìm hàng’ các đồng đội khi ngủ.
Câu nói muôn thuở "Đừng dại mà ngủ khi lũ bạn tốt còn thức" chưa bao giờ hết linh nghiệm.
Vì vậy, để bảo toàn "danh dự", tốt hơn là đừng ngủ đến nỗi "bất tỉnh nhân sự" nếu không muốn trở thành nạn nhân của lũ bạn.
Nhìn loạt ảnh trên xong bạn có giật mình nhớ lại xem mình đã từng ngủ quên trước lũ bạn thân bao giờ không? Nếu có thì nhớ "đề phòng" nhé! Kẻo đến một ngày lũ bạn thân lại cho bạn "sáng nhất đêm nay" đó.