Cô bé được mệnh danh là “Búp bê Nga đẹp nhất thế giới” nhan sắc sau khi dậy thì giờ ra sao?

Ngay lập tức , cô bé trở thành hiện tượng mạng toàn cầu, nổi tiếng khắp thế giới, nhiều người ưu ái gọi cô là "Búp bê Nga đẹp nhất thế giới" và được các nhiếp ảnh gia, các tạp chí thời trang tìm kiếm. Hiện tại cô búp bê năm nào đã trưởng thành, nhan sắc ngày càng mặn mã, là gương mặt quen thuộc cho nhiều nhãn hàng thời trang.

Năm 2015, mạng xã hội toàn thế giới từng "phát sốt" trước bức ảnh mẹ chụp cùng con gái vì cô bé trong ảnh vô cùng xinh xắn với làn da trắng sứ, mái tóc vàng hoe suôn mượt cùng đôi mắt màu xanh dương hút hồn.

“Từ khi 2,5 tuổi con gái tôi bắt đầu quan tâm đến sự chú ý và rất thích được chụp ảnh. Những người khác đã nói, Nastya nên làm người mẫu. Chúng tôi đã gửi mấy bức ảnh cho một công ty nổi tiếng, ngay sau đó đã tổ chức buổi chụp hình chuyên nghiệp đầu tiên. Chúng tôi thường xuyên nhận những đề xuất về chụp ảnh từ những nước khác nhau trên thế giới. Gần đây Nastya đã được mời đến Trung Quốc, nhưng, đáng tiếc, chúng tôi không thể đi", — mẹ của cô bé Nastya Knyazeva nói.

Lên 6 tuổi, Anastasia bắt đầu làm đại diện cho nhiều thương hiệu đình đám tại xứ sở Bạch Dương như Amoreco, Kisabian,... không chỉ làm mẫu ảnh, cô bé còn là gương mặt quen thuộc cho nhiều nhãn hàng, thường xuyên xuất hiện trong các video quảng cáo, nhiều đạo diễn không chỉ trầm trồ trước vẻ ngoài của cô bé mà còn khen ngợi thiên phú diễn xuất không hề thua kém các mẫu nhí nào tại thời điểm đó.

Tài khoản mạng xã hội trên Instagram của cô bé Nastya có hơn 500.000 lượt tài khoản theo dõi. Mỗi bức ảnh đều nhận được hàng trăm bình luận khen ngợi không chỉ đến từ Nga mà còn từ các nước khác trên thế giới. Nhiều người ngưỡng mộ vẻ đẹp như búp bê cùng đôi mắt xanh ấn tượng của cô bé. Nastya làm việc như một người mẫu, nhưng vẫn là một đứa trẻ bình thường.

Dù chỉ vài tuổi đầu đời thế nhưng Anastasia đã có thể mang lại nguồn thu nhập "khủng". Theo ước tính đến năm 2017, tổng số lượng tài sản ròng của Anastasia khoảng 250.000 USD tương đương gần 6 tỷ đồng.

Đồng thời trong năm 2017, cô bé được loạt tạp chí Anh phong tặng danh hiệu "Cô bé đẹp nhất thế giới".

Nhận được sự chú ý đặc biệt từ dư luận và truyền thông nhưng Anastasia vẫn sống giản dị như bao trẻ em khác. Cô bé chưa từng tự nhận mình là người nổi tiếng và vẫn đi học tại trường công lập.

Tuy nhiên, song song với sự nổi tiếng và cuộc sống hào nhoáng, Anastasia sớm phải đối diện với những nguyên tắc sống phức tạp và cuộc sống khắc nghiệt hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác. Anastasia thường xuyên phải trang điểm, làm đẹp cẩn thận, quần áo lung linh mỗi khi xuất hiện trước ống kính, cô bé còn nhỏ xíu đã không được thoải mái ăn uống bởi phải giữ gìn vóc dáng đáp ứng công việc người mẫu ảnh.

Vì nổi tiếng trên mạng quá sớm, Anastasia không thể tránh được những bình luận soi mói về ngoại hình hoặc phán xét cuộc sống cá nhân của em.

Hiện tại, sau hơn 7 năm kể từ ngày nổi tiếng rần rần trên mạng xã hội, Anastasia đã ra dáng thiếu nữ, vóc dáng cao lớn vượt trội, gương mặt ngày càng mặn mà nhưng vẫn trong trẻo, đáng yêu như ngày còn nhỏ. Anastasia có sở thích làm bánh, cô bé hy vọng sau này khi không làm người mẫu ảnh nữa, em có thể lui về làm một thợ làm bánh ngọt và rất hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cô bé.