Bước sang tuổi 19, con gái của "cô Trúc" Mai Thu Huyền gây sốt với màn "lột xác" cá tính, học giỏi nổi tiếng đến mức được trường đại học hàng đầu của Mỹ gửi lời mời

Nhịp sống trẻ 13/01/2023 18:57

Huyền Anh hiện tại đang theo học tại trường Fashion Institute of Design & Merchandising – 1 trong 8 trường đào tạo về thời trang hàng đầu nước Mỹ.

Từng là nữ diễn viên nổi tiếng nhất nhì màn ảnh Việt nhiều năm trước, Mai Thu Huyền chọn ngã rẽ trở thành người phụ nữ của gia đình khi kết hôn, sinh con và dừng công việc diễn xuất. 

Sau gần 2 thập kỷ sống chung, gia đình Mai Thu Huyền luôn hạnh phúc. Ông xã cô kinh doanh bất động sản, trong khi đó bà mẹ 2 con là nữ doanh nhân, hiện điều hành công ty truyền thông chuyên sản xuất phim và các chương trình truyền hình. Hai con của cô cũng đã khôn lớn, con trai cao lớn còn con gái thì xinh đẹp, học giỏi.

Bước sang tuổi 19, con gái của 'cô Trúc' Mai Thu Huyền gây sốt với màn 'lột xác' cá tính, học giỏi nổi tiếng đến mức được trường đại học hàng đầu của Mỹ gửi lời mời - Ảnh 1

Khác với thời con nhỏ, Huyền Anh càng lớn càng mang nhiều nét xinh đẹp. Tuy không có dáng người thon thả như mẹ, song ở Huyền Anh lại toát ra một nguồn năng lượng căng tràn sức sống, đầy vẻ tự tin nhưng vẫn có nét mềm mại, thùy mị giống mẹ. Con gái nữ diễn viên còn sở hữu ngoại hình cao ráo và gu thời trang cá tính sexy.

Bước sang tuổi 19, con gái của 'cô Trúc' Mai Thu Huyền gây sốt với màn 'lột xác' cá tính, học giỏi nổi tiếng đến mức được trường đại học hàng đầu của Mỹ gửi lời mời - Ảnh 2
Huyền Anh càng lớn càng mang nhiều nét xinh đẹp.

 

Bước sang tuổi 19, con gái của 'cô Trúc' Mai Thu Huyền gây sốt với màn 'lột xác' cá tính, học giỏi nổi tiếng đến mức được trường đại học hàng đầu của Mỹ gửi lời mời - Ảnh 3

Bước sang tuổi 19, con gái của 'cô Trúc' Mai Thu Huyền gây sốt với màn 'lột xác' cá tính, học giỏi nổi tiếng đến mức được trường đại học hàng đầu của Mỹ gửi lời mời - Ảnh 4

Trước đó trên trang cá nhân của mình, Mai Thu Huyền vui mừng thông báo con gái cưng đã được học bổng tại một trường danh giá ở Mỹ.

Để có thể nuôi dạy các con nên người, “Cô Trúc” trong “Những ngọn nến trong đêm” từng chia sẻ rằng đối với nữ diễn viên, gia đình là số 1, nên dù có bận rộn như thế nào thì vẫn luôn cố gắng dành thời gian bên con. Tuần nào, cô cũng dẫn con đi nhà sách, siêu thị, đi xem phim hay ăn uống bên ngoài để tạo mối liên kết giữa cha mẹ và con cái. 

Một số hình ảnh đẹp của con gái Mai Thu Huyền!

Bước sang tuổi 19, con gái của 'cô Trúc' Mai Thu Huyền gây sốt với màn 'lột xác' cá tính, học giỏi nổi tiếng đến mức được trường đại học hàng đầu của Mỹ gửi lời mời - Ảnh 5

Bước sang tuổi 19, con gái của 'cô Trúc' Mai Thu Huyền gây sốt với màn 'lột xác' cá tính, học giỏi nổi tiếng đến mức được trường đại học hàng đầu của Mỹ gửi lời mời - Ảnh 6

Bước sang tuổi 19, con gái của 'cô Trúc' Mai Thu Huyền gây sốt với màn 'lột xác' cá tính, học giỏi nổi tiếng đến mức được trường đại học hàng đầu của Mỹ gửi lời mời - Ảnh 7

Huyền Anh đã cắt tóc ngắn và bắt đầu có ăn mặc theo gu thời trang riêng để thể hiện cá tính của mình.

Bước sang tuổi 19, con gái của 'cô Trúc' Mai Thu Huyền gây sốt với màn 'lột xác' cá tính, học giỏi nổi tiếng đến mức được trường đại học hàng đầu của Mỹ gửi lời mời - Ảnh 8

Con gái nữ diễn viên còn sở hữu ngoại hình cao ráo và gu thời trang cá tính sexy.

Bước sang tuổi 19, con gái của 'cô Trúc' Mai Thu Huyền gây sốt với màn 'lột xác' cá tính, học giỏi nổi tiếng đến mức được trường đại học hàng đầu của Mỹ gửi lời mời - Ảnh 9

Bước sang tuổi 19, con gái của 'cô Trúc' Mai Thu Huyền gây sốt với màn 'lột xác' cá tính, học giỏi nổi tiếng đến mức được trường đại học hàng đầu của Mỹ gửi lời mời - Ảnh 10

Hiện tại, ở tuổi 19, Huyền Anh trẻ trung xinh đẹp, căng tràn nhựa sống. 

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Từ khóa:   Mai Thu Huyền con gái Mai Thu Huyền giới trẻ

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