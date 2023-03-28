Bé Sa "chào cô chú đi con" nay đã tốt nghiệp tiểu học, càng lớn càng xinh trai

Nhịp sống trẻ 28/03/2023 10:20

Bé Sa giờ đây đã cao lớn chững chạc nhưng, sự đáng yêu, trong sáng vẫn y nguyên trên nét mặt cậu bé sắp bước vào lớp 1.

Nhắc đến Quỳnh Trần JP, nhiều người sẽ nhớ ngay đến nữ YouTuber quay clip mukbang với cậu con trai tên Sa cực đáng yêu. "Sa chào cô chú đi con", có lẽ là câu nói mà rất nhiều người ấn tượng, thậm chí nhiều người theo dõi Quỳnh Trần cũng chỉ bởi vì quá yêu mến bé Sa.

Bé Sa 'chào cô chú đi con' nay đã tốt nghiệp tiểu học, càng lớn càng xinh trai - Ảnh 1

Khi mới xuất hiện trên kênh YouTube Quỳnh Trần JP cách đây vài năm, bé Sa còn nhỏ xíu, ngồi cùng mẹ thực hiện các buổi mukbang, thế mà giờ đây, cậu bé đáng yêu với mái tóc ngố thương hiệu đã tốt nghiệp mẫu giáo, chuẩn bị bước vào Tiểu học.

Bé Sa 'chào cô chú đi con' nay đã tốt nghiệp tiểu học, càng lớn càng xinh trai - Ảnh 2Bé Sa 'chào cô chú đi con' nay đã tốt nghiệp tiểu học, càng lớn càng xinh trai - Ảnh 3

Mới đây, Quỳnh Trần đăng tải lên mạng xã hội những hình ảnh về bé Sa trong ngày tốt nghiệp mẫu giáo khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Nét trong sáng, dễ thương ngày nào với kiểu tóc mái ngố thương hiệu vẫn giữ lại trên khuôn mặt cậu bé Sa, cậu bé mang 2 dòng máu Việt - Nhật. 

Bé Sa 'chào cô chú đi con' nay đã tốt nghiệp tiểu học, càng lớn càng xinh trai - Ảnh 4

Trước đó, khi tham gia một show trò chuyện, bà mẹ một con từng chia sẻ hành trình sinh con gian nan.

“Tôi và ông xã kết hôn năm 2013, sau đó 1 năm, chúng tôi vẫn chưa có tin vui. Bởi vậy, tôi đã rủ ông xã tới bệnh viện kiểm tra. Khi ấy, bác sĩ nói do chồng tôi đã lớn tuổi nên khả năng có con rất thấp", cô kể.

Bé Sa 'chào cô chú đi con' nay đã tốt nghiệp tiểu học, càng lớn càng xinh trai - Ảnh 5

Thời gian gần đây, Quỳnh Trần JP còn gây chú ý hơn nữa khi cô bắt đầu trùng tu nhan sắc qua các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ. Nếu trước đây, khán giả thường xuyên theo dõi kênh của Quỳnh Trần JP thường thấy bà mẹ một con xuất hiện với hình ảnh mộc mạc, giản dị thì giờ đây, nhan sắc của cô đã được nâng cấp hơn rất nhiều.

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Từ khóa:   Quỳnh Trần JP nhịp sống trẻ Tin tức giải trí

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