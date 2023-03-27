Hậu chia tay, tình cũ Âu Hà My khoe nhan sắc bạn gái mới, xinh đẹp như "nữ thần"

Âu Hà My (SN 1994) đến từ Hà Nội, nổi tiếng từ năm 2015 với hình ảnh quyến rũ, xinh đẹp khi làm giám thị coi thi đại học. Khi ấy, cô đang là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Âu Hà My từng hẹn hò với Duy Alex, cơ trưởng của hãng bay Vietnam Airlines và là con trai của nghệ sĩ Hương Dung. Cả hai đã dự định kết hôn, thậm chí Duy Alex còn đưa Âu Hà My đi thử váy cưới. Tuy nhiên, năm 2018, Âu Hà My hủy hôn với Duy Alex. Sau đó, cô nàng kết hôn với diễn viên Trọng Hưng nhưng đã ly hôn.

Ngoài ngoại hình nổi bật, gái xinh còn sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể khi có thâm niên 16 năm theo học tiếng Pháp.

Vào cuối tháng 12/2022, cơ trưởng Duy Alex gây chú ý khi đăng ảnh tay anh nắm tay bạn gái của mình cùng icon hình trái tim. Trong ảnh, anh và bạn gái xăm hình đôi có tên của cả hai lên tay. Qua bức ảnh có thể biết, bạn gái của Duy Alex tên là Nga.

Mới đây, con trai của nghệ sĩ Hương Dung đã chính thức khoe ảnh bạn gái mới của mình kèm theo chia sẻ: "My love, my life" (Tạm dịch: Tình yêu của tôi, cuộc sống của tôi).

Trong ảnh, có thể thấy, bạn gái của Duy Alex sở hữu nhan sắc xinh đẹp như hot girl. Đáng chú ý, dưới bình luận, Duy Alex cho biết anh và bạn gái sẽ chuẩn bị tổ chức đám cưới.

Sau khi hủy hôn với Duy Alex, Âu Hà My đã kết hôn với diễn viên Trọng Hưng nhưng đã ly hôn và tập trung chăm sóc cho gia đình mình.