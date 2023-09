Hậu chia tay, tình cũ Âu Hà My khoe nhan sắc bạn gái mới, xinh đẹp như "nữ thần"

Âu Hà My (SN 1994) đến từ Hà Nội, nổi tiếng từ năm 2015 với hình ảnh quyến rũ, xinh đẹp khi làm giám thị coi thi đại học. Khi ấy, cô đang là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngoài ngoại hình nổi bật, gái xinh còn sở hữu bảng thành tích học tập đáng nể khi có thâm niên 16 năm theo học tiếng Pháp.

Âu Hà My từng hẹn hò với Duy Alex, cơ trưởng của hãng bay Vietnam Airlines và là con trai của nghệ sĩ Hương Dung. Cả hai đã dự định kết hôn, thậm chí Duy Alex còn đưa Âu Hà My đi thử váy cưới. Tuy nhiên, năm 2018, Âu Hà My hủy hôn với Duy Alex. Sau đó, cô nàng kết hôn với diễn viên Trọng Hưng nhưng đã ly hôn.