Trồng cây mãi không ra hoa thử rắc 3 thứ lên đất: hoa bung nở quanh năm, phát triển bất ngờ

Nhà đẹp 19/11/2022 03:03

Nhiều người có đam mê với việc trồng cây hoa cảnh, thế nhưng đôi lúc họ bất lực vì trồng mãi mà hoa chẳng nở. Thử rắc 3 loại bột này trong quá trình trồng hoa, đảm bảo bất ngờ ập đến.

Bột xương thúc đẩy sự ra hoa của cây cảnh

Đây là một loại phân hữu cơ rất phổ biến hiện nay. Nó có tác dụng rất tốt trong việc thúc đẩy sự ra hoa. Bạn có thể thêm một ít bột xương vào đất trồng cây cảnh để làm phân bón nền khi bổ sung đất hoặc đổi chậu. Đất trở nên màu mỡ và rễ cây cảnh sẽ phát triển tốt, có nhiều khả năng thúc đẩy sự ra hoa.

Nếu như cây cảnh trồng trong chậu không nở hoa, bạn có thể dùng một ít bột xương vùi xung quanh gốc cây cảnh. Bạn nhớ để xa gốc cây cảnh một chút để tránh làm hỏng phần bón.

Chỉ cần bạn sử dụng nó hai hoặc ba lần liên tiếp và sau đó sử dụng phân kali kích thích ra hoa thì cây cảnh sẽ nở hoa nhiều hơn.

Để có bột xương, bạn có thể gom xương bỏ đi sau bữa ăn (xương gà, bò, lợn, cá đều được). Chế biến bột xương bằng cách ninh nhừ xương, vớt ra đem phơi nắng vài ngày cho khô, xay thành bột là có thể sử dụng được.

Trồng cây mãi không ra hoa thử rắc 3 thứ lên đất: hoa bung nở quanh năm, phát triển bất ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lòng đỏ trứng giàu phốt pho tốt cho cây cảnh

Lòng đỏ trứng rất giàu chất dinh dưỡng. Đối với cơ thể con người, nó có thể bổ sung một lượng lớn chất dinh dưỡng. Đối với thực vật ra hoa, nó cũng có thể phân hủy một lượng lớn phốt pho để thúc đẩy sự ra hoa.

 

Bạn có thể luộc chín, giã nát lòng đỏ trứng gà, đào một lỗ trên đất trồng cây cảnh rồi vùi bột lòng đỏ trứng gà vào đất.

Bột trứng có thể cung cấp chất dinh dưỡng cho cây cảnh liên tục. Nói chung, chỉ cần sử dụng bột lòng đỏ trứng trước khi cây cảnh ra hoa sẽ cho hiệu quả tốt nhất.

Trồng cây mãi không ra hoa thử rắc 3 thứ lên đất: hoa bung nở quanh năm, phát triển bất ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rắc bột mè vừng khi cây không nở hoa

Một mẹo chăm sóc cây cảnh bên nên nhớ đó là rắc bột mè vừng nếu hoa không nở. Thông thường cây ít hoa nở là do thiếu chất dinh dưỡng, có thể dùng hạt vừng để bổ sung chất dinh dưỡng. Bạn có thể tận dụng những hạt vừng bị mốc, hết hạn sử dụng tại nhà như vừng đen bằng cách phơi khô chúng rồi nghiền nhỏ rắc lên mặt lọ hoa. Vừng có hàm lượng chất béo cao và hàm lượng phốt pho cao, rắc bên cạnh chậu hoa rất có lợi cho sự phát triển của cây và cũng có thể thúc đẩy sự nở hoa.

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