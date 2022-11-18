5 loại hoa cực thích hợp trồng ở sân vườn: thanh lọc không khí, cải thiện tinh thần, không gian xung quanh nhà đầy màu sắc

Nhà đẹp 18/11/2022 07:11

Tân trang cho sân vườn nhà bạn với 5 loại hoa vừa đem lại sức khỏe, thanh lọc không khí, sân vườn không khác gì các ngôi nhà ở 'trời Âu'

Hoa dâm bụt

Hoa dâm bụt là một trong những loại hoa giàu chất chống oxy hóa và axit amin, có khả năng tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể thêm khỏe mạnh, ngăn chặn tình trạng lão hóa, phục hồi cơ thể với chế độ ăn uống không hợp lý và phải chịu tác động của môi trường ô nhiễm.

Ngoài ta, các hoạt chất có trong hoa dâm bụt, còn có thể kích thích lưu thông máu, giúp điều trị gàu và các tình trạng khác liên quan đến da đầu. Nếu mái tóc của bạn bị hư tổn, rụng liên tục do sử dụng hóa chất hay quá trình lão hóa tự nhiên, bạn có thể dùng hoa dâm bụt bằng cách nấu nước cùng với hoa dâm bụt, sau đó vò hoa thành bột nhão bôi lên tóc, để trong 30 phút rồi rửa sạch với nước.

Hoa oải hương (lavender)

Mang ý nghĩa là sự chờ đợi, sự thủy chung, loài hoa này thực sự là món quà ý nghĩa dành tặng bạn gái. Hơn nữa, hương thơm nhẹ nhàng, có nhiều lợi ích trong điều trị các vấn đề về thần kinh như lo âu, trầm cảm, mệt mỏi, căng thẳng, đau bụng kinh và tăng huyết áp. Hoa oải hương giúp bạn ngủ ngon hơn vào ban đêm. Bên cạnh đó, hoa còn có tính chất sát trùng và kháng khuẩn, giúp chữa trị các bệnh về da. Bạn phơi khô hoa oải hương sau đó pha như trà uống giảm căng thẳng.

5 loại hoa cực thích hợp trồng ở sân vườn: thanh lọc không khí, cải thiện tinh thần, không gian xung quanh nhà đầy màu sắc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hoa sen

Loại hoa được coi là biểu tượng thiêng liêng thường được sử dụng khi cần cải thiện tinh thần, làm nhẹ nhàng không gian khi thiền định. Hoa có đặc tính chữa trị các rối loạn chảy máu, sốt, tiêu chảy và viêm phế quản. Các chất chống oxy hóa trong hoa sen có công dụng  giảm nếp nhăn, se khít lỗ chân lông và dịu da khô nứt nẻ. Bạn có thể làm xi rô từ hoa sen để trị ho và cảm cúm.

5 loại hoa cực thích hợp trồng ở sân vườn: thanh lọc không khí, cải thiện tinh thần, không gian xung quanh nhà đầy màu sắc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hoa bồ công anh

Loài hoa này mang nhiều ý nghĩa, là hạnh phúc dài lâu và niềm tin tuổi trẻ, là sự ấm áp và sức mạnh của mặt trời... bồ công anh là món quà được nhiều bạn nữ yêu thích. Hơn nữa, hoa bồ công anh giàu khoáng chất như sắt, kẽm, kali và giàu cac vitamin A, B, C, D. Hoa bồ công anh có thể ăn được, sử dụng như thuốc nhuận tràng, điều trị các vấn đề về viêm gan, tiêu hóa và túi mật. Bồ công anh cũng có tác dụng giúp cơ thể kiểm soát lượng đường trong máu và mức cholesterol, làm trà để giảm căng thẳng, mệt mỏi.

Hoa cam cúc

Hoa cúc màu vàng hoặc màu cam tươi sáng có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus và kháng nấm. Hoa thường được sử dụng để giảm viêm, chữa lành vết thương, bỏng, phát ban và chấn thương. Bạn dùng hoa khô pha trà uống để kích thích lưu thông máu và phục hồi sau cảm lạnh, sốt. Cũng có thể dùng hoa cúc trong chống viêm như rửa mặt để trị mụn trứng cá, rửa mắt chữa viêm kết mạc, súc miệng khi bị nhiệt miệng và rửa âm đạo điều trị nhiễm trùng nấm men. Hoa cam cúc là món quà tuyệt vời của thiên nhiên, bạn nên trồng ở sân nhà để tránh tâm trạng phiền não và làm cho cuộc sống hàng ngày thú vị hơn.

Cúc họa mi

Ở Anh, cúc họa mi còn được gọi là Baby's pet hay Bairnwort có nghĩa là hoa của trẻ em, chỉ nở một mùa mùa xuân, duy nhất trong thời gian rất ngắn, khoảng 2-3 tuần. Khi bạn dành tặng cho ai đó một đóa cúc hoa mi thì có nghĩa bạn đã khen họ khá chân thành và nồng nhiệt, đặc biệt là trong tình yêu. Hoa có đặc tính chống nấm, chống vi khuẩn và giảm đau, thường được sử dụng để chữa trị rối loạn tiêu hóa như buồn nôn, co thắt dạ dày... đồng thời có tác dụng nâng cao tinh thần của con người, giảm stress và cải thiện chất lượng giấc ngủ. 

Rau má lá sen - Loài cây tăng tài xinh đẹp lại dễ trồng, ai cũng nên sở hữu ngay

Rau má lá sen - Loài cây tăng tài xinh đẹp lại dễ trồng, ai cũng nên sở hữu ngay

Cây rau má lá sen hay còn gọi là rau má Thái được du nhập về Việt Nam từ lâu nhưng ít ai biết rằng, ngoài để làm cảnh, nó còn là loài cây thúc đẩy tài vận rất hiệu quả.

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