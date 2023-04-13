Trồng cây gì trong nhà để gia chủ chiêu tài đón lộc, tiền về như thác lũ, vượng vận và phát tài?

Vạn tuế là cây cảnh được nhiều chủ nhà ưa thích, muốn trồng trong nhà. Đây là loại cây mang ý nghĩa tốt lành trong phong thủy. Cây vạn tuế có thể ngăn tà khí, hút tài lộc, may mắn cho gia đình.

Đây cũng là loại cây mang lại điềm lành cùng với ý nghĩa trường thọ, thịnh vượng. Cây vạn tuế cũng rất dễ chăm sóc. Cây có tuổi thọ cao, dù phải mất 20-30 mới nở hoa. Cây vạn tuế nở hoa thì thời gian ra hoa rất dài. Hoa vạn tuế nở chứng tỏ điềm lành sắp đến với gia đình.

Cây nở hoa là điềm báo về tài lộc sắp đến cho gia chủ. Nên đặt loài cây này ở hướng Đông hoặc Đông Nam của ngôi nhà. Số cành của cây cũng mang ý nghĩa riêng: 2 cành nghĩa là vẹn tròn, 3 cành đại diện cho sức khỏe, 5 cành là sự hạnh phúc cho gia đình, 8 cành là phát tài phát lộc, 9 cành đem lại hạnh phúc viên mãn,...

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Cây Phú quý

Theo phong thủy, cây phú quý mang đến sự may mắn, giàu sang và phú quý cho gia chủ. Đặc biệt, nó còn có tác dụng thanh lọc không khí, giảm bớt tình trạng bụi và hấp thụ các chất hữu cơ bay hơi dễ gây bệnh. Gia chủ có thể đặt cây phú quý trong phòng khách để thu hút tài lộc, may mắn, vượng khí cho gia đình.

Cây Hoa trà

Hoa trà là cây cảnh được nhiều người yêu thích. Đây là cây cảnh có hoa đẹp, sang Nó là loài hoa rất đẹp, sang trọng, đa dạng về màu sắc, giúp cho người yêu hoa có rất nhiều lựa chọn.

Giá trị đánh giá của hoa trà rất cao, hoa to, nhiều màu sắc và rất tinh tế, giá cả tương đối phải chăng. Nói chung, có thể mua hoa trà với cây con non với giá trị vài trăm ngàn đồng.

Ảnh minh họa: Internet

Cây Đế vương

Loài cây này phù hợp với những người có mệnh Mộc và mệnh Hỏa, nó sẽ đem đến tài lộc, sự thăng tiến cho gia chủ. Với lá to dài, vươn lên cao, đây là loại cây tượng trưng cho quyền lực, phù hợp với những người lãnh đạo. Loại cây này chịu bóng bán phần hoặc toàn phần, nên tưới dạng sương, chỉ đủ vừa ẩm đất.

Cây Vạn niên thanh

Cây vạn niên thanh tượng trưng cho sự cát tường, trường tồn và các giá trị bền vững. Loại cây này thường được lựa chọn làm quà tân gia, quà khai trương hoặc trưng bày trong nhà mỗi dịp Tết đến nhằm cầu mong năm mới bình an, an khang thịnh vượng và tài lộc dồi dào.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.