Sử dụng ví tiền nhớ áp dụng 5 mẹo phong thủy: tiền bạc vào nhà như thác lũ, ví luôn rủng rỉnh

Các chuyên gia phong thủy cho rằng chúng ta nên sử dụng chiếc ví có độ lớn vừa phải, không nên quá bé vì chiếc ví nhỏ sẽ làm tài chính của bạn bị thu hẹp. Như vậy thì việc làm ăn, kinh doanh sẽ trở nên khó khăn hơn vì dòng chảy tiền tài khó được lưu thông.

Bên cạnh đó, những chiếc ví quá nhỏ sẽ gây hạn chế, bất tiện trong quá trình sử dụng. Đặc biệt là khi muốn cất giữ những giấy tờ tùy thân.

Theo ý các nhà phong thủy, thời gian tối đa sử dụng một chiếc ví chỉ nên là 2-3 năm. Sau thời gian này, dù bạn có yêu thích đến đâu thì cũng nên thay chúng. Theo quan niệm phong thủy, ví tiền tượng trưng cho Tài lộc, đến một giai đoạn nhất định sẽ bị mất dần sự hữu dụng cho cuộc sống. Nhưng người kĩ tính thậm chí còn thay đổi ví sau 3 – 6 tháng sử dụng để nơi chứa tiền luôn mang một dáng vẻ mới đẹp đẽ hơn.

Giữ ví luôn ngăn nắp

Bạn cần luôn chú ý giữ ví của mình trong tình trạng sạch sẽ và ngăn nắp vì vậy hãy bắt đầu bỏ tất cả những gì không cần thiết ra khỏi ví tiền của mình. Thủ thuật này cũng áp dụng tương tự khi bạn dọn dẹp nhà và phòng làm việc. Khi bạn làm sạch một khu vực tức là bạn đã loại bỏ năng lượng trì trệ, mở rộng diện tích dành cho dòng chảy năng lượng mới.

Loại bỏ những giấy vụn, hóa đơn hay thẻ ghi nợ trong ví chỉ giữ lại tiền và những giấy tờ quan trọng để tăng diện tích cho các luồng năng lượng tích cực chảy vào ví.

Các loại giấy tờ như hóa đơn thanh toán, hóa đơn thẻ tín dụng hay bất cứ thứ gì đại diện cho ghi nợ hay chi tiêu; giấy vụn gói kẹo, thẻ thành viên hết hạn hay bất cứ thứ gì không còn giá trị sử dụng nên được loại bỏ ra khỏi ví. Bạn chỉ giữ lại những giấy tờ thiết yếu và luôn giữ ví trong tình trạng có tiền vì đó là biểu hiện của sự giàu có.

Ảnh minh họa: Internet

Không gian ví tiền

Nếu như bạn đặt ví ở một nơi an toàn, thuận lợi để bạn dễ dàng tiếp cận và sử dụng thì bạn có thể lấy nó bất cứ lúc nào.

Ngoài ra theo phong thủy ví tiền, bạn không nên chỉ để tiền trong một ngăn. Để tiền ở một chỗ tạo nên sự trống rỗng ở các ngăn khác. Điều này đồng nghĩa với việc cản trở tài lộc vào ví. Còn nếu như để tiền ở tất cả các ngăn, tiền bạc sẽ ngày càng tăng lên và chủ nhân của chiếc ví sẽ ngày càng giàu có.

Nói không với ví đã qua sử dụng

Không dùng ví đã qua sử dụng vì năng lượng của người chủ cũ nằm ở trong ví sẽ ảnh hưởng đến bạn khi bạn bắt đầu sử dụng nó. Bạn không bao giờ biết dòng năng lượng đó là tốt hay xấu, vì vậy, tốt nhất là hãy mua một chiếc ví mới cho mình.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.