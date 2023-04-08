8 loại cây cảnh trồng trước nhà giúp gia chủ có nhiều tài lộc, giàu sang phú quý, hưởng lộc tổ tiên

Nhà đẹp 08/04/2023 11:51

Nếu bạn đang tham khảo các loại cây cảnh để trồng trước nhà thì đừng nên bỏ qua 8 loại cây cảnh dưới đây, bởi chúng mang nhiều cực ý nghĩa tốt đẹp trong phong thủy đấy.

Hoa tường vi

Hoa tường vi có nhiều màu sắc khác nhau như đỏ, trắng, hồng, tím. Loại hoa này ưa nắng nên thích hợp để trồng trước nhà hoặc trong sân vườn. Nó không chỉ mang lại vẻ đẹp cho căn nhà mà còn thu hút may mắn, tài lộc.

Bên cạnh đó, loại cây này có khả năng chịu lạnh tốt, không rụng lá nhiều nên không mất công chăm sóc và không làm ảnh hưởng đến mỹ quan khi trồng cây trước nhà.

Theo phong thủy, để gặp nhiều may mắn, gia chủ nên trồng hoa tường vi có màu sắc hợp với bản mệnh. Ví dụ hoa màu đỏ sẽ hợp với người mệnh Hỏa và mệnh Mộc; màu trắng hợp với người mệnh Kim và mệnh Thủy; màu hồng hợp với người mệnh Hỏa, mệnh Mộc và mệnh Thổ.

8 loại cây cảnh trồng trước nhà giúp gia chủ có nhiều tài lộc, giàu sang phú quý, hưởng lộc tổ tiên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây cam và chanh

Nhắc đến cam và chanh, hầu hết ai trong chúng ta đều cho rằng đây là hai loại cây ăn quả, thích hợp trồng trong vườn nhà. Tuy nhiên cam và chanh cũng là những loại cây rất thích hợp để trồng trước nhà. Bởi lẽ, hai loại cây này thường xuyên cho nhiều trái tròn xoe, nặng trĩu cành; biểu tượng cho sự viên mãn, tài lộc, thịnh vượng.

Nếu lựa chọn trồng cam, chanh tại tiền sảnh, gia chủ nên trồng ở hướng Đông Nam – hướng tượng trưng cho sự giàu có, thịnh vượng. Cây càng sai quả càng mang lại đại cát, đại lợi.

Theo quan niệm của người xưa các loại quả chanh và cam khi chín đều có màu vàng óng. Chữ “cam” được phát âm là “kim”, tượng trưng cho vàng. Một cây cam vàng rực trước nhà vào dịp đầu năm sẽ mang lại tài lộc giống như chậu quất trưng trong nhà ngày Tết.

Cây tre, trúc cảnh

Các loại tre, trúc có dáng thanh mảnh, cao ráo làm cây phong thủy trước nhà rất phù hợp. Hai loại cây này mang nét mềm mại, dù gặp mưa gió, điều kiện khắc nghiệt vẫn đứng vững, hiên ngang. Tre là biểu tượng của sức sống, sự trường thọ, đoàn kết bền vững bởi tre sống theo khóm, sinh trưởng tốt dù sống ở nơi đất cằn sỏi đá.

Trúc còn mang ý nghĩa rất tốt đẹp, là hình ảnh của trời đất rộng dài, trường xuân vĩnh cửu. Nên trong phong thủy, trước nhà trồng một khóm tre, trúc sẽ đem lại may mắn, tốt lành, xua đi những rủi ro, vận xui cho gia chủ.

8 loại cây cảnh trồng trước nhà giúp gia chủ có nhiều tài lộc, giàu sang phú quý, hưởng lộc tổ tiên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây sống đời

Cây sống đời còn có tên gọi khác là hoa trường thọ, hoa trường sinh... Cây có thể ra hoa với những màu sắc khác nhau như đỏ, vàng, hồng... Loại cây này thường được trồng trong những chậu nhỏ để trang trí nhà, ban công hoặc trước cổng nhà.

Theo quan niệm phong thủy, cây sống đời mang ý nghĩa cầu chúc cho gia đình khỏe mạnh, hạnh phúc, bình yên. Ngoài ra, loại cây này dễ trồng, dễ sống, khả năng sinh trưởng tốt nên còn đại diện cho sự sinh sổi nảy nở, tình cảm gia đình đoàn kết.

Cây vạn niên thanh

Đặc điểm của cây vạn niên thanh chính là dáng cây leo, uốn lượn mềm mại. Khi trồng loại cây này tại cổng chào và tường bao sẽ tạo nên nét yên bình, khiến gia chủ có cảm giác thư thái, thoải mái và thân thuộc khi bước vào ngôi nhà.

Vạn niên thanh còn là vị thuốc quý trong Đông y vì có khả năng giải độc, thanh nhiệt, chữa vết rắn cắn, suy nhược cơ thể, đinh nhọt, bạch hầu…. Vì thế, lựa chọn trồng cây vạn niên thanh trước nhà là vô cùng sáng suốt. Bởi ngoài ý nghĩa phong thủy, cây còn giúp tăng cường sức khỏe của gia đình. Một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng cây vạn niên thanh là loại cây trồng hấp thụ được Fomaldehyde trên 75% và các khí độc khác. Cây như một chiếc điều hòa tự nhiên hữu ích trước cổng nhà.

8 loại cây cảnh trồng trước nhà giúp gia chủ có nhiều tài lộc, giàu sang phú quý, hưởng lộc tổ tiên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cây hoa hòe

Cây hoa hòe là cây phong thủy trước nhà có nhiều công dụng đặc biệt như: lá và hạt cây làm thuốc, làm thực phẩm, làm trà; hoa dùng để nhuộm màu; hạt dụng dùng làm thuốc sáng mắt, bổ não, kéo dài tuổi thọ, kích mọc tóc; là loại thực vật có lợi cho sức khỏe, giúp kéo dài tuổi xuân.

Về giá trị phong thủy, người xưa có câu “Một cây hòe trước nhà, không chiêu báu cũng chiêu tiền bạc”, vì thế nếu trồng cây hoa hòe trước nhà, sẽ mang lại tiền tài, công danh, sự nghiệp cho gia chủ.

Cây đại lộc

Cây đại lộc có nhiều dáng đẹp, nên trồng trước nhà sẽ làm đẹp, tạo điểm nhấn nổi bật cho khuôn viên vườn nhà. Trong phong thủy, cây đại lộc là biểu tượng của tài lộc, thịnh vượng; giúp sản sinh và điều hòa những dòng năng lượng tích cực xung quanh nhà.

Hoa sen đất 

Bạn có thể bắt gặp loại cây thiện lành này tại nhiều đền, chùa, miếu mạo. Sen đất thuộc loại cây thân gỗ lâu năm, cành tàn vững trắc. Cây cho hoa có màu trắng thuần khiết cùng với hương thơm dịu nhẹ. Nếu muốn gia đình có cuộc sống an nhiên, sung túc, vượng khí, vượng tài hãy thử trồng một cây sen đất trước nhà.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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