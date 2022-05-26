"Phía Đông trồng lựu là vàng, phía Tây trồng hồng là bạc": Trồng 6 loại cây này trước nhà trấn giữ của cải, rước lộc vào nhà, con cháu đời đời sung túc

Theo phong thủy, cây lựu với những chùm hoa màu đỏ là biểu tượng của sự may mắn và sự giàu có sẽ đến với gia chủ nếu như họ có trồng một cây lựu trước nhà, và cả ông bà ta cũng đã có câu "Một cây lựu trước nhà không chiêu của báu cũng chiêu tiền bạc".

"Phía Đông trồng lựu là vàng, phía Tây trồng hồng là bạc" từ rất lâu đã trở thành câu nói nổi tiếng được truyền tụng từ đời này qua đời khác. Ngụ ý của câu này là nếu trồng cây lựu ở phía Đông và trồng cây hồng ở phía Tây thì gia đình sẽ có nhiều vàng bạc, giàu có. Chính vì vậy mà cây lựu được rất nhiều người ưa chuộng.

Cây hồng

Ảnh minh họa: Internet

Thời xưa, cây hồng còn được gọi là "Thất tuyệt" (7 điều tuyệt đối). Một là trường thọ, hai là bóng râm, ba là thêm bóng râm, bốn là không có côn trùng, năm là có thể thưởng ngoạn, sáu là quả, bảy là có cành lá sum suê.

So với các loại cây khác, hồng có tuổi thọ khá cao, có thể bắt gặp những cây hồng hàng trăm tuổi ở mọi nơi. Điều đáng nói càng lâu thì hồng càng ra nhiều quả, lúc chín có màu đỏ tươi, nhìn đẹp và khí thế.

Từ đó mà những người cầu mong có con cháu đầy nhà rất thích cây hồng, ‘trĩu quả’ mang ý nghĩa là nhà có con cháu đầy đàn, của cải, tài lộc dồi dào dài lâu.

Cây mai

Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, mai thường được chưng trước nhà vào những ngày Tết truyền thống không chỉ vì làm đẹp không gian Tết mà còn được tin là sẽ mang may mắn và sức khoẻ dồi dào cho chủ nhà. Ngoài ra, chúng còn biểu tượng cho một năm mới “bội thu” dành cho gia chủ.

Ngoài ra, cây mai với những chùm hoa vàng sum suê cũng mang một biểu tượng chung là mang đến sự thịnh vượng và may mắn và niềm vui cho các thành viên của gia đình.

3 loại cây trồng sau nhà giúp gia chủ trấn giữ của cải

Cây dâu tằm

Ảnh minh họa: Internet

Cây dâu theo nhiều người quan niệm là loại cây mang lại sự tang tóc vì theo phiên âm tiếng hán cây dâu phát âm là “Tang”. Vì thế cây dâu rất kỵ trồng trước nhà sẽ mang lại điềm xấu nhưng lại có thể trồng sau nhà giúp gia chủ xua đuổi khí xấu, những điều tai ương xui xẻo. Chính vì vậy, nếu bạn muốn giữ cho không gian sống của mình luôn được bình an và tránh tai ương xâm nhập hãy trồng cây dâu bạn nhé.

Cây chuối

Ảnh minh họa: Internet

Từ thời xa xưa, ông bà ta đã dạy con cháu mình rằng: “Trước cau, sau chuối” vì vậy nếu bạn đang băn khoăn chưa biết trồng cây gì sau nhà thì cây chuối là một sự lựa chọn vô cùng phù hợp giúp xây dựng địa thế cực kỳ tốt cho nhà bạn.

Chuối có tán lá rộng có tác dụng che chắn rất tốt, hơn nữa chuối còn rất dễ trồng với những tán lá xanh mướt tượng trưng cho sự tốt tươi, may mắn. Chính vì vậy, một chậu chuối cảnh sau nhà sẽ là sự lựa chọn dễ dàng và phù hợp với hầu hết mọi gia đình. Và tượng trưng cho nguồn tài lộc dồi dào, che chở cho toàn bộ căn nhà.

Cây trúc

Ảnh minh họa: Internet

Phía sau ngôi nhà nếu trồng cây trúc sẽ mang lại nhiều may mắn cho chủ nhà, khiến cuộc sống hạnh thông thuận lợi. Bênh cạnh đó, cây trúc thường mọc thành búi to thể hiện sự sum vầy quây quần cho mỗi gia đình. Vì vậy, nếu bạn trồng cây trúc sau nhà sẽ giúp cuộc sống tình cảm các thành viên thêm gắn bó, viên mãn.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm