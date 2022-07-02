Những thay đổi nội thất nhỏ tạo ra tác động đáng kể

Thông thường, những cánh cửa được lắp đặt bên ngoài khá đơn giản, và bạn có thể tạo thêm nét cao cấp cho chúng bằng cách thêm một bộ gõ cửa. Đó sẽ là điều đầu tiên mà bất cứ ai chú ý sẽ đến nhà bạn. Bạn có thể nâng cao diện mạo hơn nữa bằng cách sơn cửa bằng màu đậm.

Bất kể bạn sống trong ngôi nhà nào, ánh sáng sẽ là một trong những yếu tố quan trọng nhất sẽ thay đổi không khí xung quanh. Không chỉ màu sắc mà các thiết bị chiếu sáng cũng sẽ mang một ý nghĩa vô cùng to lớn. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng đèn có ánh sáng trắng ngà và ghép nối chúng với bộ điều chỉnh độ sáng để bạn có thể có được độ sáng phù hợp theo tâm trạng của mình.

Chọn giấy dán tường một cách khôn ngoan

Không nhất thiết bạn phải chọn cùng một mẫu giấy dán tường cho toàn bộ không gian. Bạn có thể thỏa sức sáng tạo để sử dụng những mẫu giấy dán tường này một cách khôn ngoan. Chúng tôi thực sự khuyên bạn nên sử dụng giấy dán tường trên giá sách và ngăn kéo.

Rèm cửa và gối đệm

Đối với bất kỳ căn phòng/không gian nào bạn muốn tân trang, cách tốt nhất và dễ dàng nhất để làm điều đó là xử lý cửa ra vào và cửa sổ của bạn tốt hơn. Đây cũng là một lựa chọn rất rẻ mà bạn có thể cân nhắc, và chúng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng kết quả cuối cùng sẽ khiến bạn bất ngờ. Nó sẽ không chỉ thêm một bảng màu sặc sỡ cho căn phòng của bạn mà bạn còn cảm thấy ấm áp hơn nhiều.

Rèm cửa và gối đệm

Thay đổi vòi nước

Bạn sẽ tìm thấy một số nơi cung cấp các vòi nước cao cấp. Mang đến cho hệ thống ống nước của bạn một diện mạo mới và được tân trang lại từ đó tạo thêm một số cảm giác cho nội thất. Đúng, chúng tôi tin rằng nó có thể khiến bạn mất thêm một khoản, nhưng bạn sẽ cảm thấy nó xứng đáng khi thực hiện xong. Đây chỉ là một số mẹo và thủ thuật mà bạn có thể nhanh chóng thực hiện tại nhà của mình mà không cần lo lắng về ngân sách và chi phí. Những mẹo này cũng chủ yếu là tự làm, cho phép bạn tìm thấy một chút thời gian và tự làm tất cả.