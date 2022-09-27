Những loại cây cảnh này có tính âm, ảnh hưởng đến đường công danh và sức khỏe nên không thích hợp cho việc trồng trong nhà

Phòng làm việc là nơi chúng ta học hỏi, sáng tạo nên cần có sự yên tĩnh, thoải mái. Trong khi đó, hoa tulip có tính chất kiềm độc. Nếu vô tình động phải có thể khiến tóc và lông bị rụng. Do đó, chúng ta không nên đặt hoa tulip ở đây. Ngoài ra, theo phong thủy, hoa tulip còn ảnh hưởng đến đường công danh, khiến gia chủ gặp bất trắc.

Trong phòng làm việc, gia chủ nên đặt hoa thủy tiên hoặc hoa lan. Hoa thủy tiên có tác dụng trừ tà uế, chiêu tài, mang đến sự cát tường. Còn hoa lan tượng trưng cho sự thanh cao, nhã nhặn rất thích hợp với những không gian cần sự thanh tịnh như phòng đọc sách.

Đây là cây có mùi hương vào buổi tối, vì vậy bạn nên tránh đặt dạ lan hương trong phòng ngủ. Mùi hương đó có thể kích thích xúc giác mãnh liệt, không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là với những người có bệnh tim mạch, cao huyết áp. Đặt những loại cây, loại hoa này trong phòng ngủ không chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mà còn tác động đến vận thế của các thành viên trong gia đình.

Cây bách, cây đa bonsai

Cây bonsai nhỏ nhắn lại được uốn nắn một cách tỉ mỉ, rất độc lạ và bắt mắt nên được nhiều người chọn trưng trong nhà. Tuy nhiên, xét theo khía cạnh phong thủy, cây bách và cây đa bonsai không nên đặt trong nhà bởi chúng có tính âm, dễ kéo theo nhiều âm khí vào nhà.

Thời xưa, 2 loại cây này thường được trồng cạnh các ngôi mộ hoặc đền thờ nên luôn bị cho là loại cây thu hút ma quỷ. Trồng chúng trong nhà chẳng khác gì đang dẫn dụ ma quỷ vào nhà, khiến gia đình bị xáo trộn, liên tục gặp những điều xui xẻo.

Ảnh minh họa: Internet

Hoa đại

Hoa đại có màu sắc đẹp, mùi thơm dễ chịu nhưng không thích hợp để đặt lên bàn thờ vì người xưa quan niệm loại hoa này có hình dáng giống như bộ phận nhạy cảm của phụ nữ. Ngoài ra, theo sự tích của Lào, hoa đại mang lại những điều không may cho chuyện tình duyên nam nữ.

Ảnh minh họa: Internet

Cây trúc đào

Là loại cây rất quen thuộc, trúc đào thường được ưa chuộng trồng rất nhiều ở đường quốc lộ hay khuôn viên công cộng. Tuy nhiên, vì vẻ đẹp nổi bật của những bông hoa trúc đào và thế cây bắt mắt, nhiều người có trồng trúc đào mini trong nhà. Theo nhiều nghiên cứu, loài cây này chứa những độc tố gây hại như oleandrin, oleondroside, neriin và digitoxigenin rất độc hại. Thậm chí, mật ong được làm từ hoa trúc đào cũng được xem là chất độc nguy hiểm. Vì vậy, loại cây bụi này chỉ thích hợp để trồng ngoài vườn, tránh việc ngửi phải dẫn đến ngộ độc, nặng hơn có thể dẫn đến hôn mê, đau tim và tử vong.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.