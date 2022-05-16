Nhà giàu đến mấy cũng không nên vứt thứ này đi nếu không muốn tiêu tán tài lộc

Chắc chắn ai cũng đã từng nghe câu "làm ăn thất bát", tức là làm ăn không thuận lợi, gặp nhiều khó khăn trắc trở. Bất kể là mới hay cũ, thì "bát" ở đây ám chỉ công việc làm ăn của gia chủ. Chính bởi vậy mà theo phong thủy, việc vứt bát đi được coi là một sự "phá tài", tự hất bỏ miếng cơm manh áo của chính mình.

Trong tiếng Hán từ "bát" được đọc là “Wăn”, nó đồng âm với một từ ngữ khác có cách đọc là “wán” trong từ “wándàn”, nghĩa là kết thúc, là hết. Do đó, dù đã sắm sửa được bát mới, vật dụng mới, gia chủ cũng không nên vứt bỏ những chiếc bát cũ đi dù chúng đã sứt mẻ. Nếu phạm phải sẽ khiến tài vận của gia đình suy sút, chẳng khác nào gián tiếp vứt bỏ công việc, sự nghiệp của mình.

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Theo phong thủy bát ăn cũ không dùng đến nhưng cũng không thể tùy tiện vứt bỏ, vậy thì phải giải quyết như thế nào? Xử lý bát cũ trong nhà thế nào cho tốt nhất?

Nhiều gia đình có thói quen tiết kiệm, thấy bát sứt mẻ vẫn cố để sử dụng, nhưng theo phong thủy việc này cũng là điều cần kiêng kỵ vì bát ăn cơm mẻ góc, nứt rạn là điềm báo công việc hay chuyện làm ăn không được bền vững, dễ thất bại. Có thể sẽ có biến động xảy ra nếu gia chủ tiếp tục dùng những chiếc bát nứt mẻ để ăn cơm.

Nếu bát cũ nhà không dùng tới có thể mang đi cho nếu người nhận có nhu cầu. Bằng cách này bạn đã không vứt bỏ bát mà chỉ chuyển giao cho người khác tiếp tục sử dụng tùy mục đích của họ. Hơn nữa, việc tặng bát còn ngụ ý cầu chúc việc làm ăn, sự nghiệp của người được tặng luôn "xuôi chèo mát mái", gặt hái nhiều thành công.

Trong trường hợp không thể sử dụng được những chiếc bát cũ đó nữa bạn có thể, gói chúng trong giấy đỏ hoặc tấm vải đỏ rồi mới vứt đi chứ không vứt ngay vào sọt rác. Theo cách này có thể tránh cho phúc lộc trong nhà tiêu tan, công việc đổ bể, sự nghiệp sa sút.

Bát ăn, đĩa vỡ báo hiệu điều gì?

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Theo các quan niệm xa xưa, những vật dụng thường được sử dụng hằng ngày như ly, bát đĩa, các đồ vật được làm bằng sứ, thủy tinh... nếu vô tình làm vỡ sẽ báo nên một điềm không tốt, có thể mang lại nhiều điều không may mắn đến người làm vỡ.

Đặc biệt, nếu làm vỡ bát, ly trong những ngày đầu năm là điềm báo của một sự chia ly trong mối quan hệ nào đó. Chính vì thế, rất nhiều người kiêng cữ và cẩn thận, không làm vỡ bát đĩa, ly vào những ngày đầu năm.

Việc làm vỡ bát thường là điềm không tốt lành, có thể mối quan hệ trong gia đình đang diễn ra phức tạp có nguy cơ bị đỗ vỡ, tiền tài mất mát, có kẻ thù đang cố gắng muốn chọc phá con đường làm ăn của bạn hoặc cũng có thể là người bệnh trong nhà sức khỏe lâm nguy. Nếu gặp phải hiện tượng này, tốt nhất nên cẩn trọng là hơn.

Bát ăn đã nứt mẻ có dùng được nữa không?

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều nhà vì tiết kiệm mà bát ăn dù đã nứt mẻ nhưng vẫn tiếp tục dùng. Còn trong những hàng ăn bình dân thì chuyện này càng chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên, theo phong thủy bát ăn thì đây là một trong những điều cấm kị mà chúng ta nên tránh.

Bát ăn cơm mẻ góc, nứt rạn là điềm báo công việc hay chuyện làm ăn không được bền vững, không ổn định. Có thể sẽ có biến động xảy ra nếu gia chủ tiếp tục dùng những chiếc bát nứt mẻ để ăn cơm. Đó có thể là thu nhập bị giảm sút, tài lộc hư hao, tiểu nhân ngáng đường hay công việc bị thuyên chuyển… Điềm báo chẳng lành đừng coi thường.

Chỉ ở vào những trường hợp đặc biệt mới có thể sử dụng những chiếc bát mẻ mà không được phép sử dụng những chiếc bát lành lặn. Ví dụ, người ở miền bắc Trung Quốc, mỗi khi có việc ma chay người ta thường dùng một chiếc bát mẻ xới đầy cơm, sau đó thắp hương lên trên và đặt trên quan tài. Theo quan niệm của người dân ở đây, điều này có thể giúp linh hồn người quá cố được thanh thản ra đi. Và chiếc bát này vĩnh viễn sẽ không được dùng nữa mà lưu lại như một vật bày tỏ sự tưởng nhớ người đã khuất.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.