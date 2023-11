"Con trâu là đầu cơ nghiệp": Theo quan niệm nhân gian 6 loài vật này được xem như biểu tượng của may mắn, gọi lộc vào nhà

Con trâu

Ảnh minh họa: Internet

Đối với các nước trồng lúa nước như Việt Nam thì con trâu là tài sản quý của người nông dân giúp sức cho họ trong việc trồng trọt, cày cấy hay chuyên chở nông sản ra chợ bán. Từ xa xưa, hình ảnh chú trâu đã trở nên quen thuộc và tràn ngập hình ảnh trong thơ ca, thi phú.

Việc được tặng tranh ảnh hay tranh tượng của chú trâu là điều may vì con vật này mang nhiều đức tính cần mẫn, hiền lành và mạnh mẽ biểu tượng cho sự an lành, no đủ và mang lại may mắn, tài lộc cho gia đạo của bạn.