"Con trâu là đầu cơ nghiệp": Theo quan niệm nhân gian 6 loài vật này được xem như biểu tượng của may mắn, gọi lộc vào nhà

Việc được tặng tranh ảnh hay tranh tượng của chú trâu là điều may vì con vật này mang nhiều đức tính cần mẫn, hiền lành và mạnh mẽ biểu tượng cho sự an lành, no đủ và mang lại may mắn, tài lộc cho gia đạo của bạn.

Đối với các nước trồng lúa nước như Việt Nam thì con trâu là tài sản quý của người nông dân giúp sức cho họ trong việc trồng trọt, cày cấy hay chuyên chở nông sản ra chợ bán. Từ xa xưa, hình ảnh chú trâu đã trở nên quen thuộc và tràn ngập hình ảnh trong thơ ca, thi phú.

Theo quan niệm tâm linh của một số quốc gia, chó là loài vật đem đến tới sự may mắn và nhiều niềm vui ngập tràn trong cuộc sống thường ngày. Nhiều gia đình hay đặt tượng chó ở trước cửa cổng nhà, hướng ra phía bên ngoài để trấn an, mang lại điều tốt lành cho cả gia đình.

Chó cực kỳ hợp với người thuộc mạng Mộc do Mộc thắng Thổ.

Người tuổi Mão và Dần nên nuôi chó trong nhà. Trong khi đó người sinh năm Tý, Hợi nên tránh nuôi con vật này.

Ngoài ra, dân gian còn có câu "chó chạy đến nhà thì sang". Nếu đột nhiên một con chó lạ xuất hiện trong nhà bạn, đó có thể là dấu hiệu của tin vui.

Mèo

Ảnh minh họa: Internet

Sau chó thì mèo cũng là con vật được nhiều gia đình lựa chọn nuôi trong nhà. Không chỉ là để bắt chuột mà trong ngũ hành, mèo thuộc mạng Mộc. Người tuổi Thân, Dậu (mệnh Kim) rất hợp nuôi mèo vì Kim thắng Mộc dễ thức đẩy vận trình thăng tiến.

Người tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên tránh nuôi mèo. Khi thấy mèo vàng chạy vào nhà, bạn cũng không nên xua đuổi chúng vì đây là dấu hiệu may mắn sắp đến.

Rùa

Ảnh minh họa: Internet

Bộ tứ linh trong đó có rùa thường được thờ cúng trong các đền chùa được xem trọng vì là những linh vật giúp trấn áp tà khí và xua đuổi xui xẻo của người đến chùa cầu xin.

Do đó, người ta chế tác các vật phẩm mang hình rùa để làm bùa hộ mệnh cũng như vật phẩm phong thủy trong nhà vừa giúp bảo vệ gia đình vừa cầu mong ông bà, cha mẹ trường thọ, khỏe mạnh dài lâu như loài rùa, bởi lẽ đây là loài có tuổi thọ cao nhất trong các loài động vật.

Rùa thuộc hành Hỏa, là âm Hỏa trong đó có dương Thổ.

Những người mệnh Thủy nên nuôi rùa thì Thủy thắng Hỏa có thể nhận về tài lộc thịnh vượng.

Người tuổi Tý, Hợi nên nuôi rùa.Ngoài ra, trong phong thủy, rùa còn là con vật tượng trưng cho sức khỏe, trường thọ. Nuôi rùa mang lại nhiều ý nghĩa tốt cho gia chủ.

Gà trống

Ảnh minh họa: Internet

Trong 12 con giáp, con gà từ xa xưa luôn rất gần gũi với đời sống hàng ngày của con người, nhất là những nền văn hóa của các nước Á Đông. Theo đặc tính loài thì gà thì con vật này là loại ngủ sớm và thức dậy sớm. Gà trống báo sáng theo quy luật và hết sức đúng, “dĩ kê vi hậu” người xưa dùng gà để đo lường thời giờ. Người xưa cũng quan niệm tiếng gà trống gáy sáng còn giúp xua đuổi 1 vài linh hồn xấu bằng việc báo hiệu bình minh đang lên.

Cá

Ảnh minh họa: Internet

Cá là loài vật sống trong nước, thuộc hành Thủy. Người mạng Thổ nuôi cá là vô cùng thích hợp do Thổ thắng Thủy. Những người sinh năm Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên nuôi cá. Trong khi đó, người tuổi Tỵ, Ngọ nên tránh nuôi con vật này.

(*)Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.