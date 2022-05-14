Những đại kỵ khi thiết kế cửa nhà khiến gia chủ gặp họa, làm ăn thua lỗ và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe

Phong thủy nhà cửa đặc biệt tối kỵ cửa trước, cửa sau thành một đường thẳng. Cửa sổ trước sau cũng không được nối liền thành đường thẳng. Điều này giống với vừa vào cửa là có thể nhìn thấy hết toàn bộ ngôi nhà, khí vào không tụ mà tán hoặc tuột đi mất. Trong trường hợp này phong thủy của ngôi nhà phải tàng phong tụ khí, tức là khí đi vào cửa chính, không nên đi thẳng ra sau nhà.

Trong phong thủy cửa sân vườn cũng không nên nối với cửa chính ngôi nhà tạo thành một đường thẳng. Cửa sân vườn, cửa nhà và cửa phòng ngủ nối thành một đường thẳng, gọi là “xuyên tâm sát”, dễ xảy ra những chuyện không hay.

Đây chắc chắn là một thiết kế sai lầm. Việc để cửa phòng ngủ hoặc cửa chính đối diện với cửa nhà vệ sinh giống như việc đặt gánh nặng của những năng lượng tiêu cực từ nhà vệ sinh cho người sống trong căn phòng đó.

Hãy thiết kế hai cửa lệch nhau, thậm chí quay khác hướng nhau thì càng tốt. Nếu nhà bạn quá chật và không có cách thiết kế nào khác thì hãy cố gắng đóng cửa nhà vệ sinh tất cả những lúc không dùng đến.

Cửa sổ bên trên đầu giường ngủ

Vì lý do phòng hẹp hoặc một vài nguyên nhân khác mà nhiều người thường kê giường ngủ ngay bên dưới cửa sổ. Tuy nhiên, về mặt phong thủy điều này là không nên vì nó gây bất lợi cho tinh thần của những người ngủ ở vị trí này, từ đó dễ gây xui xẻo. Vì thế cần phải tránh bằng mọi giá.

Ảnh minh họa: Internet

Không nên để cửa quá cao

Trong phong thủy không nên để cửa vào nhà quá cao, dễ bị thị phi, tản mát khí. Nếu cửa quá thấp, người có chiều cao ra vào phải cúi đầu, chủ về tượng cứu người, không cát lợi. Kích thước cửa phải tương xứng với ngôi nhà. Cửa chính là mái vòm đại diện cho trạng thái động trong phong thủy. Trong khi nhà ở cần tĩnh, cửa chính mái vòm không thích hợp.

Mở cửa nhìn thấy gương hay gương đối diện giường ngủ

Theo phong thủy, việc gia chủ treo gương đối diện với cửa lớn ra vào đều ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của gia chủ. Xét về tâm lý học sau mỗi giờ làm việc căng thẳng về nhà với tâm trạng mệt mỏi, đèn chưa mở đã thấy bóng người trong gương lâu ngày sẽ gây ra ám ảnh. Điều này, vừa khiến gia chủ gặp ác mộng lại ảnh hưởng nặng nề tới giấc ngủ, ngủ không sâu ảnh hưởng tới sức khỏe.

Xét về phong thủy, gương đại diện cho những thứ xấu xa và điềm xui. Bởi vậy, nếu đặt gương để ở cửa nhà là điều không nên. Gương có khả năng phản xạ vì thế để gương nơi cửa chính sẽ ảnh hưởng xấu đến gia chủ, tài lộc dễ vì thế mà trôi đi.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người thích kê một chiếc gương đối diện giường ngủ để ngắm mình trong gương mọi lúc mình thích. Tuy nhiên, điều này là không ổn, có thể thiết lập âm khí không tốt cho gia chủ. Ngoài ra, nếu là người có gia đình rồi, một chiếc gương đặt đối diện giường ngủ có thể gây ảnh hưởng mối quan hệ của vợ chồng bạn.

Hãy loại bỏ chiếc gương này hoặc kê ở một vị trí nào khác để không ảnh hưởng đến sức khỏe, tiền bạc và tình cảm.

Nhà có cây to trước cổng nhà

Trước cổng nhà nếu có cây to trước nhà ở phía bên trái từ trong nhà nhìn ra, gọi là phía Thanh Long thì mang đến nhiều may mắn cho gia đình.

Tuy nhiên, nếu cây to ở phía Bạch Hổ, bên phải từ trong nhà nhìn vào được coi là tạo hung sát, ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ chồng.

Bên cạnh đó, nếu cây cổ thụ nằm ở chính giữa cổng hay đối diện với cửa chính cũng cần chặt bỏ bởi theo phong thủy, trước nhà có cây như cản trở vô số những may mắn, tài lộc từ bên ngoài chảy vào nhà.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm