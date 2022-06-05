Nhà có những thứ này không ngừng sinh sôi nảy nở, gia chủ vô cùng an tâm: Vượng tài lộc cho cha mẹ, vượng trí tuệ cho con cái

Trong phong thủy một ngôi nhà có vật nuôi lớn nhanh, sinh con đẻ cái hàng đàn thì đó chính là ngôi nhà rất tốt.

Ngược lại, nếu như ngôi nhà bạn nuôi con nào chết con đó thì nên xem xét lại. Ở trong một ngôi nhà như vậy, sức khỏe và tinh thần của các thành viên trong gia đình đều bị ảnh hưởng. Khi đó, tài lộc, vận may cũng đi xuống khó lòng giàu có.

Một ngôi nhà sáng sủa, các phòng tràn ngập ánh sáng, gia chủ mát tay nuôi con nào cũng béo tốt sẽ mang lại cảm giác dễ chịu, tinh thần phấn chấn vui vẻ. Ngoài ra, theo phong thủy một căn nhà như vậy sẽ giúp cân bằng âm dương, tốt cho sức khỏe cũng tài lộc của gia chủ.

Cây cối sinh sôi đâm chồi nảy nở

Ảnh minh họa.

Tình trạng của cây cối trong nhà cũng là thước đo sinh khí cho mỗi ngôi nhà. Khi cây trồng héo úa, gia chủ cần khắc phục ngay để duy trì trường khí.

Nếu cây cối trong nhà ngày một sinh sôi nảy nở, đơm hoa kết trái cũng chứng tỏ rằng ngôi nhà có trường khí tốt. Cuộc sống của gia chủ sẽ ngày một giàu có, ấm no và có hậu. Ngoài ra, gia chủ cũng cần lựa chọn các loại cây mọng nước với chiếc lá tròn, đầy đặn hoặc loại cây có màu lá đậm tượng trưng cho tiền tài, giàu sang, may mắn.

Nhà có ong về làm tổ, tổ càng to càng phát tài

Ảnh minh họa.

Nếu bạn thấy trong nhà mình có dơi về làm tổ thì đó là điềm lành, rất tốt trong phong thủy. Theo quan niệm trong dân gian thì dơi là loài có trực giác rất nhạy. Nó luôn cảm nhận được trước những điều tốt đẹp hoặc xui xẻo.

Những nơi mà dơi làm tổ thường là nơi có phong thủy tốt, nơi đất lành thuận lợi. Vì vậy, nếu như trong nhà bạn xuất hiện tổ dơi thì đó là điều may mắn, khi tổ dơi càng to thì tài lộc càng tới nhiều hơn.

Nếu như bạn được sống trong những ngôi nhà này, không chỉ tốt về công danh tài lộc, mà còn vượng đường con cái. Con cái của bạn khi được sống ở nơi vượng khí, phong thủy tốt sẽ thông minh hoạt bát hơn rất nhiều, đời sau còn giỏi giang, giàu có hơn đời trước. Vì vậy, đừng bao giờ bán đi một ngôi nhà có phong thủy tốt.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.