Người xưa căn dặn: Tai ương từ trên trời rơi xuống nếu trong nhà liên tục có những dấu hiệu phong thủy sau đây

Nhà đẹp 14/05/2022 11:52

Hãy cẩn trọng vì rất có thể thời gian sắp tới gia đình bạn sẽ gặp những điều không hay nếu trong nhà gặp phải một trong những dấu hiệu dưới đây.

Nhà đổ vỡ liên tục

Theo phong thủy khi nhà thường xuyên bị đổ vỡ thì đây là dấu hiệu xui xẻo, kém may mắn đầu tiên, có độ ứng nghiệm rất cao, nhất là rơi vỡ đồ vào sáng sớm. Ví dụ như khi ăn không may làm vỡ bát đĩa, uống nước làm vỡ cốc thì nhất định phải cẩn thận, hôm đó làm việc từng bước, không nóng vội.

Vỡ gương được coi là điềm cực kì xui, vỡ gương buổi sáng thì khuyên bạn không nên ra ngoài. Ngoài ra những đồ vật thường xuyên mang theo người như miếng ngọc, mặt đá phong thủy... mà bị vỡ cũng không phải việc tốt lành, biểu thị cho việc bản thân sắp gặp tai họa.

Đổ vỡ đồ đạc (bát, đĩa, ly, cốc, gương, ngọc, đá phong thủy)

Người xưa căn dặn: Tai ương từ trên trời rơi xuống nếu trong nhà liên tục có những dấu hiệu phong thủy sau đây - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đây là dấu hiệu xui xẻo phong thủy, kém may mắn đầu tiên, có độ ứng nghiệm rất cao, nhất là rơi vỡ đồ vào sáng sớm. Ví dụ như ăn sáng không may làm vỡ bát đĩa, uống nước làm vỡ cốc thì nhất định phải cẩn thận, hôm đó làm việc từng bước, không nóng vội. 

Vỡ gương được coi là điềm cực kì xui, vỡ gương buổi sáng thì khuyên bạn không nên ra ngoài. Ngoài ra những đồ vật thường xuyên mang theo người như miếng ngọc, mặt đá phong thủy... mà bị vỡ cũng không phải việc tốt lành, biểu thị cho việc bản thân sắp gặp tai họa.

Rạn nứt tường ở phòng thờ

Người xưa căn dặn: Tai ương từ trên trời rơi xuống nếu trong nhà liên tục có những dấu hiệu phong thủy sau đây - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu tường ở phòng thờ hay chỗ tường kê bàn thờ bị rạn, nứt hay nghiêng lệch là điềm báo xui xẻo.

Đặt tượng Phật bị nghiêng hoặc trên tượng xuất hiện vết nứt, một số đồ vật liên quan tới Phật cũng bị hư hỏng thì đề phòng chuyện người nhà gặp rủi ro và bệnh tật.

Trong thời gian ngắn sắp tới, một vài thành viên trong gia đình bạn có thể bị ảnh hưởng sức khoẻ.

Vì thế, khi thấy điều này xuất hiện, hãy nhanh chóng tiến hành tu sửa lại các bức tường trên. Việc làm này vừa đảm bảo sự an toàn cho mọi người trong nhà, lại có thể gián tiếp thúc đẩy phong thủy tốt, duy trì sức khỏe cho cả nhà.

Bàn thờ tổ tiên trễ dần xuống đất

Bàn thờ tổ tiên là một tín ngưỡng tâm linh đẹp của mỗi gia đình Việt Nam. Khi chọn bàn thờ tránh trọn những bàn thờ có nhiều đường cong, uốn lượn vì bàn thờ kiểu này dễ bị trượt xuống dưới, nên chọn những loại bằng phẳng chắc chắn. Nếu bàn thờ có xu hướng chếch xuống đất, nó đại diện cho sự thất thoát tiền bạc và của cải trong nhà.

Trong nhà tình cảm không hoà thuận hay cãi vã

Người xưa căn dặn: Tai ương từ trên trời rơi xuống nếu trong nhà liên tục có những dấu hiệu phong thủy sau đây - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hai người tranh chấp, to tiếng với nhau vốn đã là chuyện không vui rồi, lại xảy ra vào buổi sáng sớm thì lại càng không hay, ảnh hưởng tới vận trình tài lộc.

Với những gia đình kinh doanh buôn bán mà sáng sớm cãi vã với khách hàng hay người nhà đều cho thấy hôm nay làm ăn cực kì kém.

Một gia đình hoà thuận thì phát tài, một khi sinh sự hòa khí bị phá hỏng thì Thần Tài sẽ không ghé thăm nữa. Vốn là ngày tài khố nhập kho, tài nguyên cuồn cuộn đến mà vì tức giận cự cãi nên đi mất rồi.

Cây cảnh và hoa tươi bị khô héo/chết

Người xưa căn dặn: Tai ương từ trên trời rơi xuống nếu trong nhà liên tục có những dấu hiệu phong thủy sau đây - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Nếu có vài chiếc là bị khô héo trong đống cây cảnh của bạn thì không vấn đề gì bận tâm. Nhưng nếu toàn bộ cây cảnh và hoa tươi đều bị khô héo hoặc chết thì điều đó biểu hiện cho sự xui xẻo sắp tới, điển hình là việc tranh chấp, cãi cọ và kiện tụng.

Lúc này, bạn cần thay mới những cây và hoa bị khô héo/bị chết bằng cây mới tươi tốt. Với những ai không có nhiều thời gian cho việc chăm sóc cây cối thì hãy chọn những loại cây có sức sống mãnh liệt, dễ sống như cây dương xỉ, hoa lan ý, cây lưỡi hổ, hoa đá… để trồng tại nhà.

Mèo đen chạy vào nhà

Người xưa căn dặn: Tai ương từ trên trời rơi xuống nếu trong nhà liên tục có những dấu hiệu phong thủy sau đây - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Người xưa thường nói “mèo tới nhà thì khó chó tới nhà thì giàu”, điều này cho biết rằng khi đột nhiên có một con mèo chạy vào nhà bạn thì đó chính là dấu hiệu không may mắn. Đặc biệt là nếu là mèo đen thì đó càng làm điềm vô cùng xui xẻo, bạn nên tìm cách hóa giải kẻo tán lộc trong nhà.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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