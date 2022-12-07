Nắm rõ nguyên tắc đặt tủ giày dép đúng phong thủy thì sớm muộn bạn cũng là người giàu có

Đây là một trong những điểm mà ít người để ý. Đôi khi chúng ta đi làm về và chỉ đặt giày vào tủ cho gọn gàng nhưng không chú ý đến hướng để của chúng.

Ngoài ra, những đôi giày mới nên để lên trên, giày cũ hoặc bẩn nên đặt ở các tầng phía dưới.

Tuy nhiên, phong thủy quan niệm rằng, mũi giày hướng ra ngoài, đặc biệt là giày cao gót của phụ nữ sẽ tạo ra những điều xấu. Mỗi lần mở cửa tủ giày ra, mũi giày hướng về phía người sử dụng tạo thành thế hỏa sát. Lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Do đó, khi bỏ giày vào tủ, bạn nên để mũi giày hướng vào trong.

Ảnh minh họa: Internet

Chọn kiểu dáng và số tầng tủ giày dép hợp phong thủy

Chọn loại tủ giày dép giá rẻ hay giá cao, gỗ tự nhiên hay gỗ công nghiệp đều không ảnh hưởng, miễn là tủ giày có khả năng lưu thông không khí tốt, giúp bay mùi hôi thường có ở giày dép hoặc để cửa tủ mở được thường xuyên. Tủ giày sẽ là một bẫy năng lượng xấu khi bị đóng kín, có thể chọn mẫu có lỗ thông hơi đủ để thông gió trong tủ.

Số tầng giày dép tiêu chuẩn là năm tầng, đại diện cho Ngũ hành (Kim loại, Nước, Gỗ, Lửa, Đất) trong khía cạnh Phong thủy. Số lượng các tầng có thể ít hơn năm nhưng không nên chọn mẫu nhiều tầng hơn. Đây cũng là một tiêu chí quan trọng để có thể chọn được tủ giày dép hiện đại, đẹp, thiết kế thông minh trong vô vàn mẫu thiết kế tủ giày dép đa dạng hiện nay.

Không đặt tủ giày trong phòng ngủ

Vì lý do tiện lợi, phụ nữ thích bố trí tủ đựng giày ngay trong phòng ngủ. Lúc này, năng lượng tiêu cực của giày dép đã đi tác động đáng kể tới phong thủy phòng ngủ và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng hôn nhân. Vì thế, hãy loại bỏ tủ giày ra khỏi phòng ngủ ngay lập tức.

Giữ đúng nguyên tắc không đi giày vào trong nhà

Nhớ rằng không bao giờ đi giày trong nhà. Tháo giày trước khi vào nhà là một dấu hiệu tôn trọng chủ nhà. Nó cũng giữ sạch sẽ và giảm số lượng chất gây dị ứng trong nhà.

Giày được mang đến nhiều nơi năng lượng phong thủy khác nhau. Nếu đã từng đến một khu vực có phong thủy xấu, có khả năng cao quý khách sẽ mang những năng lượng phong thủy tiêu cực đó trở về nhà. Vì vậy, tốt hơn là giữ giày trong tủ giày, đặt mũi giày hướng vào trong sau đó mới vào nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Không đặt linh vật phong thủy trên nóc tủ đựng giày

Nếu bạn đã rước bất kỳ linh vật phong thủy nào về nhà, ví dụ như Tỳ Hưu... luôn luôn ghi nhớ rằng không được bày chúng trên nóc tủ đựng giày để tiết kiệm không gian. Vì điều này sẽ gây ra tác động tiêu cực đến phong thủy của ngôi nhà

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.