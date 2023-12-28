Mua cây cảnh trưng Tết gia chủ nhớ tránh ngay 4 loại cây nếu không muốn tan nhà nát cửa, vừa tốn tiền bạc lại còn khó mà sống lâu

Cái gọi là chậu cây cao có nghĩa là chúng ta đi mua một số loại hoa đẹp, chẳng hạn như hoa đèn lồng người ta trồng nó vào lọ hoa to và cao, hoa sẽ rủ xuống nhìn rất đẹp.Một số cây khác như cây phát tài, cây kim tiền, cây hạnh phúc… cũng hay được trồng trong các chậu cây cao.

Khi mua về, bạn thấy cây vẫn phát triển tốt nhưng đó là vì họ vừa mang ở vườn ươm về, đương nhiên cây chưa có vấn đề gì. Tuy nhiên, các chậu cao này thường bên dưới là đất vườn, không thích hợp cho cây cảnh phát triển lâu dài. Hơn nữa, cây cảnh trồng trong các chậu cao này cũng rất khó sống dù bạn thay bằng đất dinh dưỡng có độ thoáng khí tốt. Bởi bạn phải tưới nhiều nước mới đủ ngấm xuống bên dưới. Nước sẽ không thể thoát hết, phía trên đất khô, phía dưới lại úng nước. Như vậy, rễ cây cảnh sẽ dễ bị thối rữa. Còn nếu đất trong chậu là đất vườn thì khả năng thối rễ của cây cảnh càng tăng thêm nhiều lần. Do đó, mua cây cảnh bạn đừng mua cây có chậu cao, hãy mua cây trong chậu ngắn, vừa vặn với cây.

Giờ đây, các loại hoa giả được thiết kế đa dạng chủng loại, màu sắc, mà lại để có thể giữ lâu và bền màu, vậy nên được nhiều gia đình chưng trong nhà. Tuy nhiên, đây là hoa mang lại cảm giác không thanh tịnh, thiếu sự lòng thành và là điều đại kỵ nên tránh. Để trang trí bàn thờ chưng trong nhà ngày Tết, gia chủ nên chọn các loại hoa như: Hoa hồng đỏ, hoa sen, hoa đào, hoa mai, hoa lay ơn, hoa cúc vàng, hoa cúc đồng tiền... là phù hợp nhất.

Những loại cây thuộc nhóm Ngũ quỷ

Nhiều gia chủ thường có sở thích chơi cây bon sai. Tuy nhiên, không phải loại cây cảnh nào cũng phù hợp để đặt trong nhà. Ngoài yếu tố về thẩm mĩ, gia chủ phải tuyệt đối cảnh giác và cẩn thận vì thuộc tính phong thủy của chúng, đặc biệt là những loại câu trong nhóm Ngũ quỷ cần phải cấm kỵ như liễu, hòe, si, đa, gạo...

Đây là những cây thân gỗ, nếu được chăm sóc và uốn nắn tỉ mỉ thì có thể đạt các thế bon sai đẹp. Tuy nhiên, xét trên góc độ phong thủy, những cây thuộc nhóm Ngũ Quỷ có thuộc về âm trạch, có tính âm cực mạnh, không thích hợp trồng trong nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Việc đặt những loại cây này trong nhà sẽ mang lại vận xấu, có thể khiến đường công danh của gia chủ gặp trục trặc. Nếu bạn vẫn muốn trồng loại cây này, tốt nhất chỉ nên trồng trước cổng/vườn nhà.

Cây cảnh trồng nhiều loại trong 1 chậu

Gần đây, nhiều người bán cây cảnh thường chọn nhiều loại cây cảnh để trồng tạo thành 1 “mâm” cây nhìn rất đẹp. Tuy nhiên, mỗi cây có nhu cầu về đất, môi trường, nước khác nhau. Nếu bạn trồng chung 1 chậu thì khi tưới cây, chăm cây sẽ chỉ rất khó khăn. Sẽ có cây thừa nước, cây lại thiếu nước, cây thích nắng, cây ưa bóng râm. Như vậy, bộ rễ của cây sẽ chắc chắn bị thối rữa, cây lại bị táp lá…Tốt nhất, khi mua hoa, cây cảnh, bạn nên mua riêng từng loài cây một, không mua chậu hoa trồng nhiều loại cây. Khi đó, việc chăm sóc, nuôi dưỡng chúng sẽ dễ dàng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.