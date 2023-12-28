Dùng nước này cúng bàn thờ bảo sao làm ăn mãi mà không khấm phá, tổ tiên 'nổi giận' mà chẳng hay

Nhà đẹp 28/12/2023 05:00

Phần lớn số đông người dân Việt Nam vẫn chưa biết dùng nước gì đặt lên bàn thờ mới đúng, hay nên đặt 3 ly nước hay 5 ly nước, hãy tìm hiểu bài viết dưới đây nhé!

Ý nghĩa của nước trên ban thờ

Nước là biểu tượng của nguồn sống, là phương tiện thanh tẩy và là trung tâm tái sinh. Nước thể hiện cho tài lộc, may mắn. Nước đối với gia tiên còn là đồ ăn nước uống, thể hiện trần sao âm vậy. Nước đối với phong thủy thần linh là tài lộc. Chính vì thế trong lễ cúng luôn có nước. Trên ban gia tiên có thể thay nước bằng rượu.

Dùng nước này cúng bàn thờ bảo sao làm ăn mãi mà không khấm phá, tổ tiên 'nổi giận' mà chẳng hay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trên bàn thờ nên đặt 3 ly nước hay 5 ly nước mới đúng?

Khi quan sát những trang thờ để cúng bái, chúng ta lại thấy được những điểm khác nhau rõ rệt đó là có nhà lại đặt chỉ có 3 ly nước, nhưng có nhà lại đặt tận 5 ly nước vì

Đối với những gia đình có trang thờ với diện tích rộng sẽ đặt kỷ ly gồm 5 ly nước. Nhưng trong đó 3 ly nước ở giữa có ý nghĩa tượng trưng cho các vị thần linh, để bày tỏ lòng thành kính. Còn 2 ly phía ngoài cùng sẽ dùng để dâng cho ông bà tổ tiên, thể hiện sự tôn trọng, thương nhớ.

Dùng nước này cúng bàn thờ bảo sao làm ăn mãi mà không khấm phá, tổ tiên 'nổi giận' mà chẳng hay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, cũng tương tự như các gia đình đặt 5 ly nước, thì việc đặt 3 ly nước cũng có ý nghĩa tương đồng. Ly nước ở chính giữa là thể hiện sự sùng bái và linh thiêng dành cho các vị thần linh. Còn hai ly bên cạnh dùng để dâng lên cho ông bà, dòng họ những người đã khuất để bày tỏ sự tôn kính.

Vậy nên, việc đặt 3 hoặc 5 ly nước trên bàn thờ không liên quan gì đến những điều kiêng kỵ trong giới tâm linh. Mà phải dựa vào diện tích của bàn thờ và cách sắp xếp của gia chủ nữa nhé.

Nước dùng cúng là nước lã hay nước đun sôi để nguội?

Đối với Phật, nước thể hiện tâm thanh khiết, nước không phải dâng cho Phật uống, mà nước đặt lên bàn thờ Phật để Phật tử nhìn vào nghiệm lại mình, thấy được sự thanh tịnh trong đó không. Nước đặt lên bàn thờ Phật nhắc nhở người cúng rằng sống trong kiếp người cần phải trong sạch, thanh tịnh, như nước, không phân biệt sang hèn, giàu nghèo, ngu khôn. Nước thể hiện sự bình đẳng. Thế nên, bàn thờ Phật thường dùng nước tinh khiết, nước lã, không nên dùng nước đun sôi để nguội, và đặc biệt không dùng nước trà, nước màu... để thể hiện sự thanh khiết ban đầu. Tuy nhiên với Phật thì nếu có đặt nước sôi cũng không có vấn đề, có thể dùng nước suối nước lã hoặc nước sôi.

Dùng nước này cúng bàn thờ bảo sao làm ăn mãi mà không khấm phá, tổ tiên 'nổi giận' mà chẳng hay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đối với bàn thờ gia tiên, bà cô ông mãnh, thần linh thì nước chủ yếu đại diện cho việc trần sao âm vậy, tức nước là đồ dùng để uống. Thế nên nước trên bàn thờ gia tiên có thể là nước trà, nước ngọt, nước màu, nước lọc. Tuy nhiên theo dân gian quan niệm "ma uống nước lã" nên đa phần nhiều gia đình sẽ lấy nước lã tức nước chưa đun sôi để đặt lên ban thờ gia tiên và ban thờ thần linh.

Kỷ nước thờ cúng nên chọn chất liệu gì ?

Chất liệu phổ biến nhất khi chọn kỷ nước thờ cúng đó là gốm sứ. Gốm là chất liệu truyền thống có linh tính chứa đựng tinh hoa đất trời, phù hợp để làm những đồ vật mang tính tâm linh cao như đồ thờ cúng. Gốm Bát Tràng, gốm Vạn Ninh là loại gốm được nhiều người ưa chuộng vì chất lượng cũng như mẫu mã đa dạng.

Họa tiết trên kỷ nước thường là hoa sen, rồng,...hình ảnh trang nhã, màu sắc nhã nhặn, mang tính tâm linh cao. Không chọn các kỷ nước có họa tiết màu mè lòe loẹt, lố lăng ảnh hưởng tới tính linh thiêng trên ban thờ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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