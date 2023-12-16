4 vị trí kiêng kỵ đặt bếp trong nhà: Gia chủ bất lợi về sức khỏe và tài lộc, các thành viên cãi vã thường xuyên

Nhà đẹp 16/12/2023 12:03

Để tránh tiền mất tật mang, làm ăn thua lỗ thì bạn hãy tránh đặt tủ bếp ở những vị trí này trong nhà.

Hướng đối diện nhà vệ sinh

Nhà vệ sinh vẫn được xem là nơi bẩn nhất trong nhà mà bếp là nơi tạo ra những món ăn ngon. Đặt bếp hướng đối diện với nhà vệ sinh là điều cấm kỵ trong phong thuỷ vì nó gây ra nhiều vấn đề bất lợi.

Thứ nhất, nhà vệ sinh phát tán mùi hôi thối, có thể gây ra tác động tiêu cực không nhỏ đến trải nghiệm khứu giác và sự thoải mái của người nấu ăn.

Thứ hai, nhà bếp là nơi tạo ra những món ăn nên đề cao sự sạch sẽ. Bố trí bếp hướng đối diện nhà vệ sinh thì vi khuẩn có thể phát tán, lây lan từ nhà vệ sinh sang bếp nấu khiến nhiều người lo ngại về vấn đề vệ sinh.

Trong xã hội hiện đại, môi trường sống và phương thức sinh hoạt của chúng ta đã trải qua nhiều sự thay đổi lớn. Thay vì dùng bếp lửa, nhiều gia đình đã chuyển sang bếp điện nhưng về cơ bản yếu tố phong thuỷ vẫn được giữ nguyên.

4 vị trí kiêng kỵ đặt bếp trong nhà: Gia chủ bất lợi về sức khỏe và tài lộc, các thành viên cãi vã thường xuyên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bếp hướng vào phòng ngủ

Theo chuyên gia phong thủy nổi tiếng Lý Cư Minh, tác giả của nhiều cuốn sách phong thủy nổi tiếng tại Trung Quốc cho biết, cách cục của phòng bếp có mối liên quan mật thiết đến vận thế của cả ngôi nhà. Do đó, trong quá trình bài trí và thiết kế nhà bếp các gia đình nên tránh đặt bếp hướng thẳng vào phòng ngủ.

Bởi bếp là khu vực vượng Hỏa, nếu đặt bếp hướng vào phòng ngủ thì khí nóng cùng mùi dầu mỡ, thức ăn khi nấu sẽ tràn sang khu vực phòng ngủ.

Trong khi đó, phòng ngủ là nơi cần yên tĩnh, không khí cần trong lành. Việc đặt bếp hướng vào phòng ngủ có thể sẽ phá vỡ các khí trường có lợi ở đây. Đồng thời dễ làm ảnh hưởng tới thời gian nghỉ ngơi của các thành viên trong gia đình.

4 vị trí kiêng kỵ đặt bếp trong nhà: Gia chủ bất lợi về sức khỏe và tài lộc, các thành viên cãi vã thường xuyên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tủ bếp dưới xà ngang

Xà ngang là khu vực thường tích tụ nhiều sát khí. Có một số món đồ nội thất như bàn làm việc, giường ngủ,… nếu đặt dưới xà ngang có thể mang lại điềm không tốt. Trong phong thuỷ nhà bếp, tủ bếp đặt dưới xà ngang dễ khiến các thành viên đau ốm, bệnh tật, gia đình gặp nhiều rủi ro, bất lợi.

Bếp gần cửa sổ

Nhiều gia đình thích cách bố trí này để bếp được thoáng đãng, đón gió, đón sáng. Nhưng xét về mặt phong thuỷ thì bếp nên tránh gió.

Trong thực tế cuộc sống, nếu bạn quên đóng cửa sổ thì đồ ăn, vật dụng nhà bếp sẽ dễ bám bẩn, nhanh hỏng hơn vì chịu tác động từ thời tiết bên ngoài.

4 vị trí kiêng kỵ đặt bếp trong nhà: Gia chủ bất lợi về sức khỏe và tài lộc, các thành viên cãi vã thường xuyên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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