Mùng 1 cắm hoa nhớ thêm những thứ này: Đảm bảo 7 ngày sau hoa vẫn tươi rói, mùi thơm tỏa khắp nhà

Nhà đẹp 12/12/2023 13:46

Khi cắm hoa đừng chỉ dùng mỗi nước lã, thêm những thứ này vào nước cắm đảm bảo bạn sẽ không bao giờ thất vọng!

Sử dụng đường trắng

Cách làm hoa tươi lâu thường được mọi người áp dụng là tự làm chất bảo quản từ đường trắng. Bạn hãy hòa tan 2 muỗng canh giấm trắng và 3 muỗng canh đường vào một lít nước ấm. Khi đổ hỗn hợp này vào bình, bạn cần đảm bảo cành hoa ngập nước từ 7 đến 10cm.

Đường giúp nuôi dưỡng cành hoa và thúc đẩy nhanh quá trình quang hợp. Trong khi đó, giấm giúp kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn. Bạn sẽ phải ngạc nhiên vì sau một thời gian khá lâu, hoa vẫn còn tươi khi sử dụng cách này đấy!

Mùng 1 cắm hoa nhớ thêm những thứ này: Đảm bảo 7 ngày sau hoa vẫn tươi rói, mùi thơm tỏa khắp nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Giấm táo, chanh và thuốc aspirin

Khi bạn muốn hoa tươi lâu hãy sử dụng hỗn hợp giấm táo, chanh hoặc thuốc aspirin. Cách làm: bạn hãy hòa 2 muỗng nước cốt chanh hoặc nước giấm táo vào 1 lít nước để làm tăng nồng độ axit trong nước. Việc sử dụng vài viên aspirin hòa tan trong nước cắm cũng có tác dụng tương tự.

Mùng 1 cắm hoa nhớ thêm những thứ này: Đảm bảo 7 ngày sau hoa vẫn tươi rói, mùi thơm tỏa khắp nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng thuốc Aspirin và nước tẩy Javel

Khi cắm hoa, bạn nên cho vào bình hoa 1/2 viên Aspirin và vài giọt nước tẩy Javel. Aspirin sẽ trừ tất cả các độc tố trong nước, giúp cho hoa tươi lâu. Còn nước Javel thì kích thích hoa, giúp hoa nở đều.

Sử dụng thuốc B1

Đây là một trong các cách chưng hoa lâu tàn mà bạn nên biết. Cách thực hiện vô cùng đơn giản. Bạn nghiền nát 1 viên B1 rồi hòa vào nước cắm hoa. Các viên thuốc B1 sẽ giúp những cành hoa hút nước nhanh và nhiều hơn. Tuy nhiên, cách để hoa tươi lâu này chỉ có tác dụng đối với những loài hoa thân cứng như: hoa hồng, cẩm tú cầu, cúc,…

Mùng 1 cắm hoa nhớ thêm những thứ này: Đảm bảo 7 ngày sau hoa vẫn tươi rói, mùi thơm tỏa khắp nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng nước rửa chén

Bạn có thể cho vào bình nước cắm hoa một ít nước rửa chén sẽ giúp hoa tươi lâu và không bị thối.

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