4 loại cây kiêng kỵ trồng trong nhà theo lời khuyên của thầy phong thủy: sát khí cao, dễ mất đi vận khí may mắn của gia chủ, tạo nhiều năng lượng xấu

Trong nhà chính là nơi bạn cần phải có sự thoải mái yên tĩnh để nghỉ ngơi, bạn cần phải có không gian thoải mái cho không gian này. Nhưng hoa tulip có chất kiềm độc, nếu vô tình động vào sẽ dễ khiến tóc và lông rụng. Chính vì vậy, bạn không nên đặt hoa tuy lip trong nhà dễ làm mất đi vận khí may mắn trong nhà của bạn.

Đặc biệt, hoa tulip cũng không thíc hợp đặt ở góc văn phòng làm việc của bạn. Bạn nên chọn những loài hoa thích hợp đặt hoa thủy tiên. Bởi những loài hoa này có tác dụng tránh tà trừ uế, ngụ ý như ý cát tường và chiêu tài. Ngoài ra hoa lan tượng trưng cho sự thanh cao, nhã nhặn tao không gian tốt cho không gian sống.

Mặc dù được biết đến là một trong những loại cây hóa hung rất tốt nhưng trong phong thủy, không nên trồng xương rồng trong nhà vì nó hình dáng bên ngoài rất đặc biệt.

Những chiếc gai nhọn quanh thân cây tạo ra sát khí cao, gây ra năng lượng xấu cho căn nhà, ảnh hưởng tới con đường tài lộc cũng như sức khỏe của gia chủ.

Ngoài ra, nếu đặt chậu xương rồng ở phòng khách - nơi các thành viên tụ họp, thư giãn - thì loại cây này cũng sẽ gây ảnh hưởng tới hòa khí giữa các thành viên trong gia đình.



Ảnh minh họa: Internet

Cây dạ lan hương

Cây dạ lan hương đúng như cái tên, loài hoa này mang vẻ đẹp rất bắt mắt và tỏa ra mùi hương cực kỳ hấp dẫn.

Tuy nhiên, trong phong thủy, nếu trồng dạ lan hương trong nhà sẽ khiến gia đình lục đục, vợ chồng cãi vã thường xuyên, con cái không đùm bọc yêu thương nhau.

Thêm vào đó, do đặc tính của hoa là nở vào ban đêm điều này được cho là hiện thân của ma quỷ sẽ làm mất cân bằng âm dương, mang đến nguồn năng lượng cực xấu cho gia chủ.

Đồng thời, phần củ của dạ lan hương còn có chứa độc tố Calcium Oxalate và Lycorine, nếu ăn phải sẽ bị đau lưng, nôn mửa toát mồ hôi lạnh, thân nhiệt tăng cao, thậm chí là loạn mạch và mê man bất tỉnh. Nếu không dược cấp cứu kịp thời sẽ bị co giật, tê liệt rồi dẫn đến tử vong.

Cây bách

Cây bách là loại cây đại diện cho sự trường thọ, vĩnh cửu nên được nhiều người chọn lựa làm cây cảnh trong nhà.

Tuy nhiên, người xưa lại chọn loại cây này để trồng bên cạnh phần mộ nên nó bị coi là loại cây dẫn dụ ma quỷ đến nhà, khiến gia đình bị xáo trộn nên đến tận bây giờ, bách vẫn không phải là loài cây được khuyến khích trồng trong nhà.



Ảnh minh họa: Internet

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.