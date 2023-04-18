3 loại cây mặc dù có vẻ ngoài 'xấu xí' nhưng lại là con cưng của giới nhà giàu: biểu tượng cho sự vững trãi, trường tồn theo thời gian, 'giữ của' cực tốt

Loại cây này còn có tên gọi là xương rồng keel. Vẻ ngoài của chúng không được đẹp mắt cho lắm. Cũng giống như những loại xương rồng khác, thân cây có nhiều thịt, mọng nước nhưng điểm khác biệt là thân có 3 phía, có gai nhỏ với các lá nhỏ nằm gần đầu chồi.

Theo phong thủy cây xương rồng ba cạnh có tác dụng ngăn chặn vận xấu, chuyện thị phi và mang vượng khí vào nhà, càng trồng thì gia chủ càng gặp nhiều may mắn. Đặc biệt khi xương rồng ba cạnh ra hoa được cho là điềm lành lớn, báo hiệu gia đình sắp có tin vui, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió. Nếu là vợ chồng trẻ thì sắp có tin vui.

Cây thuộc họ xương rồng nên sức sống rất mãnh liệt, phát triển rất nhanh. Nếu môi trường thích hợp thì nó có thể cao thêm 1m mỗi năm. Cây có tác dụng làm sạch không khí, hấp thụ khí độc, chống lại vi khuẩn có hại. Từ đó giúp bảo vệ sức khỏe con người.



Ảnh minh họa: Internet

Phật thủ

Cây cảnh phật thủ chỉ nghe tên đã thấy bá đạo và quyền lực. Cây cảnh này có hình dáng khác thường với những quả vàng mang hình bàn tay nhiều ngón kỳ quái nên không phải ai cũng thích.

Phật thủ có nghĩa là "bàn tay của Phật", mang ý nghĩa "trấn trạch", giúp gia đình tránh xa tai họa. Cây cảnh này cũng có ý nghĩa đem lại may mắn, tài lộc, thịnh vượng suốt cả năm.

Có thể bạn không thích phật thủ nhưng cây cảnh phật thủ bonsai có giá trị làm cảnh cao và được giới nhà giàu ưa chuộng.

Cây cảnh này cũng có ý nghĩa tốt lành nên được nhiều người ưa thích. Khi đi thăm người già, người ốm, mua một chậu cây phật thủ đi tặng cũng rất có ý nghĩa.

Hoa và quả phật thủ đều rất thơm. Một chậu để trong phòng có thể tỏa hương thơm khắp phòng. Quả hình ngón tay, khi chín chuyển sang màu vàng óng, rất đẹp. Hơn nữa, loại quả này có thể treo trên cành hơn 100 ngày và tỏa ra hương thơm ngát.

Ảnh minh họa: Internet

Xương rồng vạn lý trường thành

Xương rồng Vạn lý trường thành (tên tiếng Anh là Frilled Fan Crested, tên khoa học là Euphorbia lactea cristata), nhìn từ xa trông như một hòn non bộ xanh tốt, xanh mướt, một khung cảnh tràn đầy sức sống.

Cây cảnh này thực sự có hình thù "không giống ai" trong giới thực vật với vẻ ngoài xù xì, xấu xí.

Khi lại gần bạn có thể thấy khắp gốc cây nổi mụn, tất cả đều có hình thù kỳ lạ với những chiếc gai nhọn hoắt, thật khó có thể đánh giá cao một cây cảnh có hình thù kỳ dị như vậy.

Tuy nhiên, cây cảnh này biểu tượng cho sự vững trãi, trường tồn theo thời gian, dùng làm cây "giữ nhà" rất tốt.

Vì là xương rồng nên trong phong thủy có tác dụng xua đuổi tà khí, bảo vệ ngôi nhà không bị các điều xấu xâm phạm. Cây cảnh này trồng lâu năm cũng có hình dáng bề thế, khá ấn tượng. Nhờ vậy mà nó trở thành thú chơi của một số nhà giàu.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.