Thầy phong thuỷ dặn: Nghèo không mua nhà tầng 2, giàu không ở tầng 18, lộc lá mới bền, hoá ra còn vì những nguyên nhân vô cùng thực tế này!

Nhà đẹp 17/12/2023 16:28

Hiện nay, căn hộ chung cư quen thuộc với người dân ở đô thị lớn bởi đất chật người đông. Khi mua căn hộ, người ta thường được khuyên tránh những tầng có con số không may mắn như 4, 13, 14. Không những vậy, nhiều người còn được cảnh báo: “Nghèo không mua nhà tầng 2, giàu không ở tầng 18”. Bài viết dưới đây sẽ lý giả câu hỏi mà nhiều người thắc mắc.

Theo thông tin từ Tạp chí điện tử Thương hiệu và Pháp luật, có nhiều lý do để giải thích cho câu: "Nghèo không mua tầng 2", song nguyên nhân lớn nhất vẫn là nhu cầu sử dụng hàng ngày của gia chủ.

Hệ thống thoát nước

Vì hiện nay nhiều nhà cao tầng hoặc chung cư mini thường sử dụng đường ống thoát nước thải độc lập ở tầng một nên cả hai tầng đều thông với nhau.

Đối với những khu nhà cũ, một số người dân tự ý tu sửa, cải tạo đường ống dẫn đến đường ống quá hẹp, thậm chí bị tắc khiến nước thải không thể lưu thông thông suốt. Cùng với việc quản lý tài sản kém và cư dân tầng trên thiếu bảo trì nên nguồn nước thải có nhiều khả năng sẽ đi cùng với nước sinh hoạt của người dân. Khi điều này xảy ra, những căn hộ ở tầng dưới cùng, đặc biệt là tầng 2 sẽ chịu những ảnh hưởng, thiệt hại rõ ràng nhất.

Ẩm thấp

Tầng 2 ở thấp nên khá ẩm thấp và nhiều tiếng ồn. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, khi ngày càng có nhiều ngôi nhà được trang bị sàn nâng hoặc nhà để xe ngầm, vấn đề này thực sự đã được giảm bớt rất nhiều. Khi mua nhà phải tìm hiểu kỹ tình trạng nhà ở, nếu thấy nhà không có lầu cao, gara ngầm, khu vực ở nhiều mưa ẩm thì nên xem xét kỹ.

Thầy phong thuỷ dặn: Nghèo không mua nhà tầng 2, giàu không ở tầng 18, lộc lá mới bền, hoá ra còn vì những nguyên nhân vô cùng thực tế này! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự riêng tư cho gia chủ

Các vấn đề riêng tư cá nhân cũng là một trong những lý do khiến nhiều khách hàng tránh xa các căn hộ ở tầng 2. Những căn hộ này thường có cửa sổ và ban công nằm ngay trên mặt đường, khiến cho việc giữ gìn sự riêng tư của gia chủ trở nên khó khăn.

Tiếng ồn

Cuối cùng, tiếng ồn cũng là một trong những vấn đề khiến người mua e ngại. Với vị trí thấp hơn so với các căn hộ khác, tầng 2 thường bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn từ mặt đường và các khu vui chơi giải trí xung quanh.

Còn về lý do để "người giàu không ở tầng 18", dẫn tin từ Thời báo Văn học Nghệ thuật, có thể điểm qua những lý do sau:

Phong thủy

Thực tế, những tầng như 13,14 hay 18 đều bị nhiều người kiêng kị. Bởi ai cũng cho rằng 3 con số này rất xui xẻo nên trung bình giá của 3 tầng này sẽ rẻ hơn các tầng khác. Đặc biệt, những chủ đầu tư bất động sản sẽ không đánh số 3 tầng này trên thang máy mà dùng ký hiệu khác, điều này cho thấy 3 con số này rất nhạy cảm với nhiều người mua nhà. Đặc biệt là số 18.

Nóng vào mùa hè và lạnh vào mùa đông

Sống trên tầng cao nhất có thể gây ra những thách thức với nhiệt độ cao hơn vào mùa hè và lạnh hơn vào mùa đông. Tuy nhiên, những thách thức này có thể dễ dàng vượt qua nếu bạn có điều hòa không khí và hệ thống sưởi.

Thầy phong thuỷ dặn: Nghèo không mua nhà tầng 2, giàu không ở tầng 18, lộc lá mới bền, hoá ra còn vì những nguyên nhân vô cùng thực tế này! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khó khăn trong việc sử dụng điện nước trong thời gian cao điểm

Đối với cư dân ở tầng cao nhất, áp lực nước thường không đủ, gây khó khăn hơn trong việc sử dụng nước. Do đó, nếu bạn là cư dân ở các tòa nhà cao tầng, bạn nên tránh giặt giũ vào giờ cao điểm để không ảnh hưởng đến sự thoải mái trong sinh hoạt.

Phụ thuộc nhiều vào thang máy

Cư dân ở tầng cao khó có thể sử dụng thang bộ hàng ngày. Nhưng một khi có sự cố, mất điện thì bắt buộc phải sử dụng chúng. Dù tình trạng này không thường xuyên xảy ra nhưng cư dân có người già hoặc trẻ em ở nhà vẫn cần thận trọng khi mua nếu tài sản không được quản lý tốt. Do đó, khi mua căn hộ tầng cao, vấn đề độ tin cậy cao của thang máy cần được tìm hiểu sâu để đảm bảo việc đi lại hàng ngày được thông suốt, không bị cản trở.

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