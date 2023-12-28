3 điều 'bất di bất dịch' khi chọn bát hương cho bàn thờ: Không chú ý dễ kỵ phong thuỷ, mất lộc của gia tiên

Nhà đẹp 28/12/2023 06:10

Bát hương là vật phẩm quan trọng trên bàn thờ vì đây là nơi thánh ngự của thần linh, ông bà tổ tiên. Do đó, những lưu ý khi mua bát hương nhận được nhiều sự quan tâm của các gia đình.

1. Không mua bát hương được làm từ vật liệu bằng đá để thờ cúng trong nhà 

Hiện nay, bát hương được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau đáp ứng được nhu cầu, sở thích và điều kiện của mỗi gia đình. Một số chất liệu làm nên bát hương như: đồng, gốm, sứ, đá, xi măng… Trong đó, người Việt cho rằng gia chủ nên chọn bát hương được làm từ vật liệu gốm sứ bởi màu men nhã nhặn, phù hợp với bàn thờ của nhiều gia đình. Đồng thời, bát hương làm từ chất liệu này có độ bền cao, không bị sỉ sét nên tránh được việc thay đi thay lại. 

Mặt khác, quan niệm xưa của người Việt lại kiêng kỵ việc chọn mua bát hương làm bằng đá để thờ cúng trong gia đình. Bởi bát hương bằng đá phù hợp với thờ cúng trong không gian đình chùa, miếu. Nếu gia chủ sử dụng loại bát hương này trong nhà sẽ khiến tài lộc tiêu tan, vận khí không tốt. 

3 điều 'bất di bất dịch' khi chọn bát hương cho bàn thờ: Không chú ý dễ kỵ phong thuỷ, mất lộc của gia tiên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

2. Nên mua bát hương màu gì để phù hợp với mệnh gia chủ

Một lưu ý khi mua bát hương mà nhiều gia đình không chú ý đó là phải mua bát hương có gam màu hợp với mệnh gia chủ. Tức là màu của bát hương phải hợp cung, mệnh gia chủ để đảm bảo thuận theo quy luật ngũ hành. Điều này nhằm đảm bảo tính phong thủy cũng như giúp gia chủ có được sự giàu sang phú quý.

Gia chủ có thể tham khảo màu bát hương theo ngũ hành dưới đây để có thể lựa chọn màu bát hương phù hợp với gia đình mình:

Nếu gia chủ mệnh Kim thì nên ưu tiên mua bát hương có màu vàng, trắng. Bát hương có màu nâu đất hoặc vàng hoàng thổ cũng hợp với mệnh này.

Nếu gia chủ mệnh Mộc nên lựa chọn mua bát hương màu đen hoặc xanh nước biển. Bát hương xanh lá cây hoặc màu gỗ cũng được thích hợp với gia chủ mệnh Mộc.

Nếu gia chủ mệnh Thủy cần chọn mua bát hương màu đen, trắng hoặc xanh dương sẽ giúp rước lộc vào nhà, vận khí tốt lên.

Nếu gia chủ mệnh Hỏa nên mua bát hương có màu đỏ, cam, hồng, tím, xanh lá cây.

Cuối cùng, mệnh Thổ mua bát hương màu gì? Gia chủ có thể  lựa chọn bát hương có màu đa dạng hơn như: màu đỏ, hồng, tím, nâu đất, vàng sậm.

3 điều 'bất di bất dịch' khi chọn bát hương cho bàn thờ: Không chú ý dễ kỵ phong thuỷ, mất lộc của gia tiên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

3. Chọn chất liệu gì phải hài hòa ngũ hành trên ban thờ

Ban thờ cần tuân thủ đủ theo ngũ hành để tạo ra sự cân bằng may mắn và hợp phong thủy. Theo đó thì thường các yếu tố ngũ hành tương ứng là:

- Yếu tố Kim là đỉnh thờ dùng để đốt trầm hoặc có thể là hạc thờ hoặc đèn thờ bằng đồng, mâm đĩa để bày ngũ quả...

- Yếu tố Mộc là bàn thờ bằng gỗ.

- Yếu tố Thủy là ly nước hay kỷ nước thờ

- Yếu tố Hỏa có thể là ngọn đèn dầu, nén nhang đang thắp.

- Yếu tố Thổ là bát hương bằng gốm sứ hoặc bình hoa, đĩa bày hoa quả bằng gốm sứ

Do đó khi chọn đồ bằng đồng hay sứ thì nên cân đối đầy đủ các yếu tố trên để đảm bảo về mặt phong thủy.

Hơn nữa trong dân gian yếu tố gốm sứ thường được sử dụng nhiều hơn. Bộ thờ bằng đồng rất đẹp họa tiết tinh xảo, giá trị cao, bền, trông sang trọng nhưng bạn nên tránh nhiều yếu tố kim trên khu vực ban thờ gia tiên, thần linh. Lý do là vì yếu tố kim mạnh sẽ ảnh hưởng tới âm phần, gây ra sát khí nên gia tiên khó bề an nghỉ. 

3 điều 'bất di bất dịch' khi chọn bát hương cho bàn thờ: Không chú ý dễ kỵ phong thuỷ, mất lộc của gia tiên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Xét ở góc độ thẩm mỹ những đồ kim loại bằng đồng trông thường đẹp nhưng xét về yếu tố phong thủy thì yếu tố kim không hợp cho phong thủy vì chúng tạo ra sát khí, làm hao tài tổn lộc nhiều hơn là dùng các đồ thờ bằng gỗ, sứ, gốm. 

Do đó bạn nên cân đối các vật dụng thờ trên ban thờ đặc biệt là ban thờ gia tiên và thần linh. Còn ban thờ Phật thì việc chọn đồ thờ cúng sẽ đơn giản hơn, bạn có thể chọn cả bộ bằng đồng hoặc sứ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thầy phong thuỷ dặn: Nghèo không mua nhà tầng 2, giàu không ở tầng 18, lộc lá mới bền, hoá ra còn vì những nguyên nhân vô cùng thực tế này!

Thầy phong thuỷ dặn: Nghèo không mua nhà tầng 2, giàu không ở tầng 18, lộc lá mới bền, hoá ra còn vì những nguyên nhân vô cùng thực tế này!

Hiện nay, căn hộ chung cư quen thuộc với người dân ở đô thị lớn bởi đất chật người đông. Khi mua căn hộ, người ta thường được khuyên tránh những tầng có con số không may mắn như 4, 13, 14. Không những vậy, nhiều người còn được cảnh báo: “Nghèo không mua nhà tầng 2, giàu không ở tầng 18”. Bài viết dưới đây sẽ lý giả câu hỏi mà nhiều người thắc mắc.

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Từ khóa:   bàn thờ phong thuỷ bố trí bàn thờ

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