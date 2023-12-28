Dọn ví tiền trước thềm năm mới 2024 để cả năm thuận lợi, giàu sang: Tích tài tụ lộc, tiền cứ hết lại đầy ăm ắp

Trước khi bước sang năm mới 2024, hãy cùng lưu ý những điều dưới đây để đường tài lộc không bị gián đoạn nhé!

Theo phong thủy, ví tiền ảnh hưởng rất nhiều đến vận mệnh và tài lộc của chúng ta. Nhiều người tin rằng vận may, tài lộc là cái số nhưng nếu chỉ cần thay đổi một chút thôi là cũng có thể may mắn sẽ đến với bạn.

Ngoài ra, đừng quên vệ sinh ví hay thay ví mới để vượng khí trong ví được lưu thông tốt.

Bạn không nên để hóa đơn, biên lai, tiền cũ rách trong ví vì những món này đại diện cho số tiền đi ra. Còn gì khó chịu hơn khi mở ví thấy một xấp hóa đơn nằm lẫn lộn giữa tiền mới tiền cũ. Một chiếc ví không được sắp xếp ngăn nắp sẽ dễ khiến bạn gặp những rắc rối, phiền phức: nhầm lẫn tiền bạc; tiền cũ rách không dùng được trong những lúc cấp thiết.

Ảnh minh họa: Internet

Màu sắc phong thủy cho ví

Mỗi màu lại đại diện cho một yếu tố và ý nghĩa khác nhau, dưới đây là biểu đồ màu sắc của ví để bạn tham khảo

Màu sắc của ví có ý nghĩa phong thủy khác nhau. Hãy chọn màu đen, xanh lá cây nếu bạn muốn tiền bạc đến với mình nhiều hơn

Ảnh minh họa: Internet

- Màu đen (yếu tố Nước): Màu đen là màu phổ biến và bạn đúng khi chọn nó. Màu đen đại diện cho sự giàu có và thịnh vượng. Nếu bạn đang tìm kiếm sự thăng tiến trong nghề nghiệp hoặc phát triển trong kinh doanh, bạn hãy chọn một chiếc ví màu đen.

- Màu xanh nước biển (yếu tố Nước): Tượng trưng cho việc tiền bạc sẽ chảy như nước vì thế rất khó để tích lũy và giàu có. Đây là màu sắc không được khuyến khích khi chọn ví.

- Màu đỏ (yếu tố Lửa): Màu đỏ đại diện cho lửa nên không phải là màu sắc tốt cho ví vì lửa sẽ đốt của cải và may mắn.

- Màu nâu (yếu tố Trái đất): Nếu bạn muốn tăng tiền tiết kiệm hoặc nếu bạn có thói quen tiêu quá nhiều tiền thì màu sắc này sẽ giúp bạn biết cách tiết kiệm tiền hơn.

- Màu hồng (yếu tố Lửa): Màu hồng thích hợp với những người phụ nữ đang tìm kiếm nửa kia của mình ví nó thúc đẩy may mắn trong tình yêu và các mối quan hệ. Nếu bạn chỉ tìm kiếm sự giàu có thì không nên sử dụng ví màu này.

- Màu xanh lá cây (yếu tố Gỗ): Đại diện cho sự phát triển và đời sống. Theo phong thủy nhà cửa, bạn thêm màu xanh lá vào nhà để tăng dòng chảy năng lượng tích cực trong không gian nhà của mình, tương tự thế, một chiếc ví màu xanh lá sẽ giúp tạo ra các cơ hội tăng thu nhập. Nó đặc biệt thích hợp nếu bạn là một ông chủ doanh nghiệp để chào đón các ý tưởng kinh doanh và các cơ hội mới.

- Màu vàng (yếu tố Kim loại): Màu vàng nhạt thông thường thu hút tiền bạc. Ví vàng có dòng tiền kiếm được rất tốt nhưng dòng tiền chảy ra cũng nhiều không kém. Nếu muốn tiết kiệm tiền, chọn màu vàng sậm. Còn nếu muốn tăng tiền bạc thì chọn màu vàng tươi rực rỡ.

Tránh đem ví cũ của mình cho người khác

Nên giữ ví luôn gọn gàng sạch sẽ, nếu ví tiền bị bẩn hoặc hỏng thì nên thay ví mới ngay, nhưng không được cho đi chiếc ví cũ của mình. Nếu bạn cho nó đi, tiền tài của bạn cũng theo đó mà bị giảm sút đấy.

Những thứ nên đặt trong ví cho năm mới thuận lợi

Đặt vài hạt đậu xanh: Đậu xanh biểu trưng cho sự may mắn phát triển. Nên đậu xanh thể hiện cho sự giàu có, phát tài. Bạn có thể đặt 7 (với nam) 9 (với nữ) hạt đậu xanh mới mẩy vào ví để mong chiêu tài rước lộc.

Đồng xu ngũ đế: Bạn có thể đặt đồng xu vào trong ví để cầu mong may mắn. Nhưng nên nhớ chọn đồng xu rõ nguồn gốc không đặt đồng xu cổ không rõ nguồn gốc vì chúng có thể nhiêm tà khí xấu.

Ảnh minh họa: Internet

Đặt những đồng tiền mới vào đủ các ngăn của ví: Ví là nơi đựng tiền nên tuyệt đối không được để trống. Đầu năm mới bạn nên đặt những đồng tiền mới để chúng tạo may mắn thơm tho và tránh bị nhiễm khuẩn hơn đồng tiền cũ.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.