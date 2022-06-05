Loại cây chiêu dụ Thần Tài, may mắn, chỉ cần trồng ở nhà là gia đạo làm ăn khấm khá, không lo chuyện tiền bạc

Cây lan chi là loại cây trồng trong nhà có tác dụng thanh lọc không khí cực tốt. Lan chi cũng rất dễ, trồng và chăm sóc. Nó không đòi hỏi khắc khe các điều kiện ánh sáng, nhiệt độ, nước tưới, sâu bệnh rất ít. Do đó loại cây này rất quen thuộc với nhiều người yêu thích trồng cây trong nhà.

Cây lan chi có lá đẹp, dễ dàng kết hợp khi cắm hoa, hay đi kèm những bó hoa. Vô cùng tiện lợi nếu bạn trồng một chậu lan chi trang trí trong nhà và sử dụng lá của nó vào những dịp cắm hoa.

Ảnh minh họa.

Ý nghĩa phong thủy cây trúc nhật đốm ngụ ý trời đất trường xuân, trời đất dài rộng. “Trúc” gần âm với “chúc” có ý chỉ chúc phúc tốt đẹp. Theo phong thuỷ Trung Quốc thường cho rằng, trước và sau nhà có trúc là đem lại tốt lành cho cả gia đình. Loại cây này tượng trưng cho sự mảnh mai, thanh nhã, rất thích hợp với nhiều không gian và phong cách thiết kế khác nhau.

Cây bảy sắc cầu vồng

Ảnh minh họa.

Cây bảy sắc cầu vồng biểu trưng cho hi vọng về những điều tốt đẹp sau những đau khổ, vất vả, khó khăn sẽ được đền đáp, đem lại hạnh phúc, may mắn trong cuộc sống.

Ngoài ra bảy sắc cầu vồng còn hấp thụ nhiều khí độc bay lơ lửng trong không khí đem đến không gian trong lành, dễ chịu cho các thành viên trong gia đình.

Màu sắc rực rỡ, tươi vui, sự khỏe mạnh, đầy sức sống của bảy sắc cầu vồng xua đi những điều xấu đem lại điềm lành, niềm vui, cảm giác tươi trẻ, tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết cho gia chủ.

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