Lác mắt với ngôi nhà 'vàng tươi' ngay giữ lòng phố cổ, ngắm đến đâu thích tới đó

Không chỉ được thiết kế độc đáo, ngôi nhà còn nổi bật và mang nét cổ kính ngay giữa lòng phố cổ Hà Nội.
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Mới đây, trong hội dành cho những người "Nghiện nhà", bạn trẻ có nickname là Nguyen Minh Thoan đã chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà tọa lạc trong phố cổ Hội An của mình. Ngôi nhà đã nhận được khá nhiều sự chú ý và "cơn mưa" lời khen của cộng đồng mạng. Không chỉ nổi bật, ngôi nhà còn mang vẻ cổ kính, cổ điển vô cùng độc đáo khiến ai nấy nhìn cũng phát mê.
Cô nàng cho hay: "Em chia sẻ về ngôi nhà trong phố cổ Hội An mà em vừa sửa xong. Bao nhiêu năm tìm kiếm cuối cùng em cũng có được một ngôi nhà với tình yêu lớn đối với thành phố mà mình phải lòng thật sự là rất may mắn và hợp duyên".
Cô nàng cũng chia sẻ thêm: "Nhà trong khu vực bảo tồn nên việc sửa sang đòi hỏi rất cẩn trọng. Sau khi đọc kỹ quy tắc, luật di sản và hiểu được chất liệu, màu sắc sử dụng, sự khắt khe lại càng làm mình thêm yêu giá trị của phố cổ và tự tin mình là một trong những người mới đến góp phần làm đẹp hơn chút xíu cho góc phố này".
Trước mặt ngôi nhà là khuôn viên rộng tầm 2000 mét. Cô nàng cũng chia sẻ thêm rằng: "Em đã xây dựng 1 không gian bếp, 2 nhà vệ sinh có phòng tắm khô, phòng ngủ master khép kín và một phòng sinh hoạt chung. Phong cách thiết kế mang đến sự đơn giản trong cách bày trí, nhưng lại nhấn mạnh thông qua màu sắc, đường nét của nội thất bên trong ngôi nhà. Vậy nên, thiết kế này không gây nhàm chán, lỗi thời và cực kì mới lạ.
Không gian sống của gia đình luôn là một trong những điều mà mọi người luôn quan tâm và chú trọng đến nhất. Với ngôi nhà mang phong cách này, bạn có thể tham khảo và xây dựng một không gian gần gũi và đầy đủ tiện nghi.