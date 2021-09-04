Lác mắt với ngôi nhà 'vàng tươi' ngay giữ lòng phố cổ, ngắm đến đâu thích tới đó

Mới đây, trong hội dành cho những người "Nghiện nhà", bạn trẻ có nickname là Nguyen Minh Thoan đã chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà tọa lạc trong phố cổ Hội An của mình. Ngôi nhà đã nhận được khá nhiều sự chú ý và "cơn mưa" lời khen của cộng đồng mạng. Không chỉ nổi bật, ngôi nhà còn mang vẻ cổ kính, cổ điển vô cùng độc đáo khiến ai nấy nhìn cũng phát mê.

Cô nàng cho hay: "Em chia sẻ về ngôi nhà trong phố cổ Hội An mà em vừa sửa xong. Bao nhiêu năm tìm kiếm cuối cùng em cũng có được một ngôi nhà với tình yêu lớn đối với thành phố mà mình phải lòng thật sự là rất may mắn và hợp duyên".