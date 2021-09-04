Lác mắt với ngôi nhà 'vàng tươi' ngay giữ lòng phố cổ, ngắm đến đâu thích tới đó

Nhà đẹp 04/09/2021 11:00

Không chỉ được thiết kế độc đáo, ngôi nhà còn nổi bật và mang nét cổ kính ngay giữa lòng phố cổ Hà Nội.

Mới đây, trong hội dành cho những người "Nghiện nhà", bạn trẻ có nickname là Nguyen Minh Thoan đã chia sẻ những hình ảnh về ngôi nhà tọa lạc trong phố cổ Hội An của mình. Ngôi nhà đã nhận được khá nhiều sự chú ý và "cơn mưa" lời khen của cộng đồng mạng. Không chỉ nổi bật, ngôi nhà còn mang vẻ cổ kính, cổ điển vô cùng độc đáo khiến ai nấy nhìn cũng phát mê.

Cô nàng cho hay: "Em chia sẻ về ngôi nhà trong phố cổ Hội An mà em vừa sửa xong. Bao nhiêu năm tìm kiếm cuối cùng em cũng có được một ngôi nhà với tình yêu lớn đối với thành phố mà mình phải lòng thật sự là rất may mắn và hợp duyên".

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Phía trước của ngôi nhà - Ảnh: FBNV

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Ngôi nhà vào ban đêm -Ảnh: FBNV

 

Cô nàng cũng chia sẻ thêm: "Nhà trong khu vực bảo tồn nên việc sửa sang đòi hỏi rất cẩn trọng. Sau khi đọc kỹ quy tắc, luật di sản và hiểu được chất liệu, màu sắc sử dụng, sự khắt khe lại càng làm mình thêm yêu giá trị của phố cổ và tự tin mình là một trong những người mới đến góp phần làm đẹp hơn chút xíu cho góc phố này".

 

ngoi nha 21Lác mắt với ngôi nhà 'vàng tươi' ngay giữ lòng phố cổ, ngắm đến đâu thích tới đó - Ảnh 4Lác mắt với ngôi nhà 'vàng tươi' ngay giữ lòng phố cổ, ngắm đến đâu thích tới đó - Ảnh 5
Ngôi nhà trước khi được gia chủ tu sửa - Ảnh: FBNV

 

Trước mặt ngôi nhà là khuôn viên rộng tầm 2000 mét. Cô nàng cũng chia sẻ thêm rằng: "Em đã xây dựng 1 không gian bếp, 2 nhà vệ sinh có phòng tắm khô, phòng ngủ master khép kín và một phòng sinh hoạt chung. Phong cách thiết kế mang đến sự đơn giản trong cách bày trí, nhưng lại nhấn mạnh thông qua màu sắc, đường nét của nội thất bên trong ngôi nhà. Vậy nên, thiết kế này không gây nhàm chán, lỗi thời và cực kì mới lạ.

 

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Phòng sinh hoạt chung kết hợp phòng ngủ cho trẻ nhỏ - Ảnh: FBNV
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Phòng bếp được sử dụng tông xanh để ngôi nhà trở nên mới mẻ, trẻ trung hơn - Ảnh: FBNV
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Khu bàn ăn kết hợp đọc sách - Ảnh: FBNV
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Không gian sinh hoạt chung - Ảnh: FBNV
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Phòng ngủ lúc nò cũng có ánh sáng và gió ùa vào - Ảnh: FBNV
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Phòng tắm nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi - Ảnh: FBNV

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Không gian 'chill' ngoài ban công, hướng ra phố cổ Hà Nội - Ảnh: FBNV

Không gian sống của gia đình luôn là một trong những điều mà mọi người luôn quan tâm và chú trọng đến nhất. Với ngôi nhà mang phong cách này, bạn có thể tham khảo và xây dựng một không gian gần gũi và đầy đủ tiện nghi. 

Phát mê với biệt phủ 'sang - xịn - mịn' hướng ra Cầu bãi Cháy đẹp như thơ

Phát mê với biệt phủ 'sang - xịn - mịn' hướng ra Cầu bãi Cháy đẹp như thơ

Những ngôi nhà có không gian rộng rãi thường mang đến cho gia chủ một cảm giác thoải mái và thoáng đãng. Đồng thời, ngôi nhà cũng đảm bảo được gu thẩm mỹ và đầy đủ tiện nghi.

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