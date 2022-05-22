Không muốn vận khí giảm sút, gia đạo bất hòa thì đừng đặt 3 món đồ "Tam đại sát" này trong nhà

“Bạch hổ qua đường, gia phá nhân vong”. Treo tranh hổ trên núi hướng vào nhà ảnh hưởng đến tài lộc. Những người không hợp với hình tượng hổ và hình ảnh động vật nói chung không nên trưng bày vật này trong nhà.

Trước khi treo những loại tranh này, gia chủ nên tìm hiểu kỹ về ý nghĩa cũng như cách sử dụng để không làm hỏng hạnh phúc.

Theo phong thủy từ phương Đông, hổ là biểu tượng của sức mạnh gắn liền với những giá trị tốt đẹp. Tranh hổ trong phong thủy là vật trấn áp xua đuổi vận rủi, mang lại cát lành cho con người. Gia đình. Nhiều gia đình lựa chọn cách treo tranh mãnh hổ để làm vật trang trí nhà hợp phong thủy. Theo phong thủy nó ý nghĩa bảo vệ, nhưng nếu không áp dụng đúng cách, điều xấu sẽ ập đến với chủ sở hữu. Không phải ngôi nhà nào cũng thích hợp treo loại tranh này, đặc biệt là bức tranh mãnh hổ xuống núi. Hình ảnh hổ từ trên núi xuống luôn gắn liền với hổ chuẩn bị săn mồi.

Ngọc cổ không rõ nguồn gốc

Ảnh minh họa: Internet

Từ xa xưa, người ta đã coi ngọc là một bảo vật, có giá trị cao thường được dùng làm vật trang trí hoặc đồ trang sức. Ngọc không chỉ có giá trị vật chất mà còn mang theo điều cát tường, tôn lên sự quyền quý của người sử dụng.

Theo quan niệm phong thủy phương Đông, mỗi loại ngọc đều mang một loai khí tương ứng với ngũ hành khác nhau. Tuy nhiên, gia chủ nên tránh bài trí hoặc sử dụng những món đồ bằng ngọc không rõ nguồn gốc.

Theo phong thủy, ngọc gắn với chủ nhân trong một thời gian dài sẽ hấp thụ sinh khí của người đó. Ngọc càng lâu tích tụ càng nhiều sinh khí, bao gồm cả cát khí và hung khí. Nếu sử dụng những miếng ngọc cổ, không rõ nguồn gốc thì gia chủ không thể biết miếng ngọc có thể mang đến những điều gì cho mình. Nó có thể làm xáo trộn vận thế của căn nhà, làm ảnh hưởng đến đời sống của gia chủ.

Với những món đồ có giá trị lớn và mang ý nghĩa phong thủy như đồ bằng ngọc thì gia chủ nên tránh chọn những món không rõ nguồn gốc.

Vật trang trí làm từ đầu/xương động vật

Ảnh minh họa: Internet

Các đồ vật trang trí bằng xương động vật thường được cho là có sát khí và âm khí. Những vật phẩm này khiến phong thủy của ngôi nhà bị ảnh hưởng không tốt, khiến tài vận của gia chủ giảm sút. Gia chủ nên tránh mang theo các vật dụng làm từ xương động vật. Về mặt tâm lý, những vật dụng làm từ xương động vật có thể khiến thành viên trong gia đình sợ hãi và ảnh hưởng xấu đến tinh thần.

Đặc biệt, sử dụng các sản phẩm làm từ xương động vật, nằm trong danh mục sách cấm, có thể khiến chủ sở hữu gặp rắc rối liên quan đến pháp luật.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.