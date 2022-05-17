Chuyên gia phong thủy nhắc nhở: Mở cửa nhìn thấy 5 thứ này, may mắn và tài lộc "kéo nhau ra về"

Nhà đẹp 17/05/2022 18:12

Trong nhà có những vật đặt không đúng chỗ sẽ mang lại vận rủi cho gia chủ, vì vậy hãy nhanh chóng di dời chúng ngay lập tức để tránh mất lộc, tiêu hao tiền của.

Mở cửa nhìn thấy bếp

Chuyên gia phong thủy nhắc nhở: Mở cửa nhìn thấy 5 thứ này, may mắn và tài lộc 'kéo nhau ra về' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyên gia phong thủy cho biết, mở cửa vào nhà không nên nhìn thấy bếp, vì đây là điều đại kỵ trong phong thủy. Xét trên phương diện phong thủy, bếp luôn vượng Hỏa, nếu mở cửa chính thấy bếp sẽ phạm phải “hỏa khí xung nhân” điều này sẽ làm ảnh hưởng lớn tới tài vận của gia chủ.

Ngoài ra, trong sách phong thuỷ Trung Quốc cũng viết rằng “khai môn kiến táo, tiền tài đa hao”, câu này có nghĩa là mở cửa vào nhìn ngay thấy bếp thì tiền tài sức khoẻ sẽ bị hư hao. Do đó, các gia đình nên tránh phạm phải lỗi phong thủy này.

Mở cửa nhìn thấy gương

Chuyên gia phong thủy nhắc nhở: Mở cửa nhìn thấy 5 thứ này, may mắn và tài lộc 'kéo nhau ra về' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mở cửa nhìn thấy gương là điều đại kỵ trong phong thủy. Vì gương sẽ ngăn chặn tài lộc đồng thời phản xạ đổ ngược sinh khí và tài lộc ra ngoài. Do đó, không nên đặt gương đối diện với cửa chính.

Trừ những trường hợp cửa chính nhà bạn đối diện với vật xung sát hoặc vật ô uế thì cần đặt gương để hóa giải, tuy nhiên chuyên gia phong thủy cũng nhắc nhở mọi người đặc biệt lưu ý khi đặt gương ở khu vực này.

Mở cửa nhìn thấy nhà vệ sinh

Chuyên gia phong thủy nhắc nhở: Mở cửa nhìn thấy 5 thứ này, may mắn và tài lộc 'kéo nhau ra về' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nhà vệ sinh thường được coi là có trường khí xấu. Vì vậy người ta thường đặt nhà vệ sinh ở vị trí hung nhất trong căn nhà với mục đích “lấy độc trị độc”. Trong phong thủy, mở cửa chính mà thấy ngay nhà vệ sinh là điều đại kỵ. Gia chủ có thể gặp xui xẻo, trục trặc, ảnh hưởng đến sức khỏe nếu thiết kế như vậy.

Nếu không thể chuyển nhà vệ sinh đi chỗ khác bạn có thể treo rèm hoặc tranh sơn thủy trước cửa nhà vệ sinh để hóa giải.

Mở cửa nhìn thấy ban công

Chuyên gia phong thủy nhắc nhở: Mở cửa nhìn thấy 5 thứ này, may mắn và tài lộc 'kéo nhau ra về' - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Trong thiết kế nhà của nhiều gia đình, có thể nhìn thấy ban công thẳng cửa. Cách bố trí này không tốt, đặc biệt khi khoảng cách phòng khách ngắn. Người xưa quan niệm, cửa chính và ban công là lối ra vào của tài lộc. Nếu hai hướng này đối nhau, tài lộc khó giữ.

Mở cửa nhìn thấy cửa hậu

Chuyên gia phong thủy nhắc nhở: Mở cửa nhìn thấy 5 thứ này, may mắn và tài lộc 'kéo nhau ra về' - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Cửa chính và cửa phụ thẳng hàng nhau là điều tối kỵ trong phong thủy. Nó giống như việc vừa vào cửa đã nhìn thấy hết toàn bộ ngôi nhà, khí vào nhà không tụ mà tán hoặc tuột đi mất.

Theo phong thủy, ngôi nhà phải tàng phong tụ khí thì mới giữ lại được tài lộc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Nhà giàu đến mấy cũng không nên vứt thứ này đi nếu không muốn tiêu tán tài lộc

Nhà giàu đến mấy cũng không nên vứt thứ này đi nếu không muốn tiêu tán tài lộc

Quan niệm phong thủy cho rằng bát cơm là biểu tượng cho sự nghiệp của mình, vì vậy gia chủ không nên tùy tiện vứt những chiếc bát cũ đi vì như vậy đồng nghĩa với việc vứt bỏ cả sự nghiệp của mình. Vậy nên, khi nhà có bát đã bị cũ, không dùng được đến hãy vứt nó đúng cách để tránh xui rủi cho gia đình.

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