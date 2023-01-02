Không muốn cãi nhau triền miên mỗi ngày thì vợ chồng nhớ lưu ý phòng ngủ không được mắc phải 4 điều

Ngoài việc không để trống ở phía đầu giường thì còn phải đảm bảo đầu giường và đuôi giường không quá gần sát hoặc đối diện cửa sổ. Cửa sổ là nơi khí lưu thông trực tiếp vào phòng, trong đó có cả những trường khí tốt lẫn xấu (tà khí), nếu đầu và đuôi giường đặt quá gần cửa sổ sẽ bất lợi cho sức khỏe và vận thế chủ nhân.

Con người nghỉ ngơi ở đây dễ bị căng thẳng thần kinh, khó ngủ, dễ gặp ác mộng. Nếu phạm phải lỗi phong thủy này mà không thể di chuyển vị trí giường ngủ thì bạn cần lắp rèm cửa dày để hóa giải bớt sát khí.

Trong gia đình gương là đồ nội thất trang trí không thể thiếu trong mỗi gia đình và được đặt ở nhiều địa điểm, tuy nhỏ nhưng lại rất có ý nghĩa về mặt phong thủy. Khi bạn muốn đặt gương trong phòng ngủ khi đặt gương hãy cân nhắc kỹ lưỡng vị trí đặt, thường nó hay được đặt trước bàn trang điểm của phụ nữ.

Trong phong thủy người ta kiêng không nên đặt gương đối diện với giường ngủ bởi gương có thể phản chiếu, có thể thu hồi và phát tán cát khí lẫn hung khí, có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai vợ chồng, dễ dẫn đến cãi vã và tan vỡ.

Không kê giường đối diện với cửa chính phòng ngủ

Các chuyên gia phong thủy cũng chỉ ra rằng, nếu các cặp đôi kê giường đối diện với của chính phòng ngủ sẽ khiến bị tán khí, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và hôn nhân rạn nứt.

Về mặt sức khỏe, vị trí này nằm rất bất ổn vì khí lạnh sẽ xông thẳng vào người, khiến người trong phòng dễ bị cảm lạnh.

Còn trong đời sống tình cảm, kiểu sắp đặt này sẽ khiến đời sống tình cảm của mọi người rơi vào tình trạng tiêu cực. Những người độc thân sợ tình yêu, còn những người đang yêu thì cố chạy thoát tình yêu đó.

Ảnh minh họa: Internet

Với những cặp vợ chồng thì có thể dẫn đến nguy cơ rạn nứt trong tình cảm hoặc lạnh nhạt chuyện "gối chăn".

Lời khuyên tốt nhất chính là dịch chuyển giường ngủ sang một bên. Còn nếu không thể xê dịch được, hãy xoay đầu ngủ theo hướng khác để hóa giải.

Không kê sát giường vào tường

Theo quan điểm của phong thủy, khi giường ngủ được đặt sát tường, mọi người sẽ không còn động lực để sống và muốn thoát khỏi cuộc sống. Đặt giường ngủ sát tường, người năm sẽ thấy cuộc sống bí bách và mệt mỏi.

Với vị trí sát tường, người nằm sẽ cảm thấy cuộc sống vô cùng khó khăn và mong muốn thoát khỏi cuộc sống như vậy. Cuộc sống vợ chồng dù có đang thuận lợi, cũng có thể gặp nhiều trục trặc và bất lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, khi đặt giường ngủ sát tường, các chuyên gia y tế cũng cảnh báo điều này cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe khi hơi lạnh của tường của thể ngấm vào cơ thể hàng đêm.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.