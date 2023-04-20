Không muốn bị ngăn cản đường tiền tài đến nhà thì bàn thờ Thần tài tuyệt đối không được thiếu 6 thứ!

Trong phong thủy, đây là những vật bắt buộc phải có trên bàn thờ Thần tài, nếu thiếu có thể khiến cho các vị Thần nổi giận và không nhận được nhiều phúc khí.
- Nhan sắc tụt dốc không phanh, VẬN TRÌNH SA SÚT vì 5 lỗi phong thủy nhà ở này
- CÓC 3 CHÂN NGẬM ĐỒNG TIỀN: Vật phẩm phong thủy người kinh doanh phải biết
Bình hoa tươi
Hoa dùng trên bàn thờ phải là hoa tươi, không dùng hoa khô hay hoa giả. Có thể dùng hoa đồng tiền, hoa hồng để trưng trên bàn thờ.
Bình hoa được đặt ở bên tay trái hướng tư bàn thờ nhìn ra ngoài. Nói cách khác, bàn thờ sẽ để bên phía ông Địa.
Tượng ông Địa, thần Tài
Khác với bàn thờ gia tiên hoặc bàn thờ Phật được đặt ở những vị trí cao, bàn thờ thần Tài thường để ở dưới đất. Trên bàn thờ Thần Tài, vật quan trọng nhất và không thể thiếu đó chính là tượng ông Địa và thần Tài.
Tại sao ông Địa và thần Tài lại đi chung với nhau?
Dân gian quan niệm rằng, thần Tài mang lại may mắn, tiền tài còn ông Địa cai quản đất đai, ngăn tai ương không tìm đến gia chủ. Việc thờ cung hai vị thần có mục đích chiêu tài, trấn sát.
Vị trí của ông Địa và thần Tài cũng được quy định rõ ràng. Nhìn từ hướng bàn thờ ra ngoài, ông Địa được đặt bên trái còn thần Tài ở bên phải.
Gia chủ có thể sử dụng thượng đá hoặc sứ tùy theo nhu cầu. Tuy nhiên, chất liệu bột đá được cho là có sinh khí và phúc khí nhiều hơn.
Phật Di Lặc
Khi thờ thần Tài, Thổ địa thì hay thờ chung với Phật Di Lặc nhằm mục đích cai quản các vị thần, tránh việc các thần làm điều sai trái. Đồng thời Phật Di Lặc biểu tượng cho sự may mắn, hạnh phúc.
Thông thường trong các loại bàn thờ để tiện lợi người ta thường làm bàn thờ có hộp đèn để đặt tượng Phật Di Lặc bên trên hoặc làm bàn thờ có mái bằng để đặt tượng.
Hũ gạo, hũ muối, hũ nước đầy
Ba hũ này phải đầy, nếu vơi thì cần châm thêm. Ba hũ này chỉ để đến cuối năm mới thay. Trên bàn thờ Thần Tài ông Địa không thể thiếu đi ba hũ này. Nếu thiếu là phạm đại kỵ, ngăn cản đường tiền tài.
Khay 5 chén nước
Thuông thường, người ta sẽ xếp các chén nước thành hình chữ nhất. Nước này phải thay thường xuyên. Một số nơi xếp chén thành hình chữ thập, đại diện cho ngũ hành.
Thiềm thừ
Thiềm thừ là linh vật chiêu tài bậc nhất. Thiềm thừ vốn là cóc 3 chân chuyên hại dân làng được Lưu Hải Tiên Ông thu thập. Sau đó vì để đền đáp lại tội lỗi của mình thiềm thừ thường xuyên ban phát tiền tài cho người nghèo.
Tục truyền rằng thiềm thừ xuất hiện ở nhà ai thì nhà đó sắp có tài lộc vào nhà. Chính vì vậy trên ban thờ thần Tài thường thờ ông cóc để mong mang lại may mắn và tài lộc.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.