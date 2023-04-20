Không muốn bị ngăn cản đường tiền tài đến nhà thì bàn thờ Thần tài tuyệt đối không được thiếu 6 thứ!

Hoa dùng trên bàn thờ phải là hoa tươi, không dùng hoa khô hay hoa giả. Có thể dùng hoa đồng tiền, hoa hồng để trưng trên bàn thờ.

Bình hoa được đặt ở bên tay trái hướng tư bàn thờ nhìn ra ngoài. Nói cách khác, bàn thờ sẽ để bên phía ông Địa.

Khác với bàn thờ gia tiên hoặc bàn thờ Phật được đặt ở những vị trí cao, bàn thờ thần Tài thường để ở dưới đất. Trên bàn thờ Thần Tài, vật quan trọng nhất và không thể thiếu đó chính là tượng ông Địa và thần Tài.

Tại sao ông Địa và thần Tài lại đi chung với nhau?

Dân gian quan niệm rằng, thần Tài mang lại may mắn, tiền tài còn ông Địa cai quản đất đai, ngăn tai ương không tìm đến gia chủ. Việc thờ cung hai vị thần có mục đích chiêu tài, trấn sát.

Vị trí của ông Địa và thần Tài cũng được quy định rõ ràng. Nhìn từ hướng bàn thờ ra ngoài, ông Địa được đặt bên trái còn thần Tài ở bên phải.

Gia chủ có thể sử dụng thượng đá hoặc sứ tùy theo nhu cầu. Tuy nhiên, chất liệu bột đá được cho là có sinh khí và phúc khí nhiều hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Phật Di Lặc

Khi thờ thần Tài, Thổ địa thì hay thờ chung với Phật Di Lặc nhằm mục đích cai quản các vị thần, tránh việc các thần làm điều sai trái. Đồng thời Phật Di Lặc biểu tượng cho sự may mắn, hạnh phúc.

Thông thường trong các loại bàn thờ để tiện lợi người ta thường làm bàn thờ có hộp đèn để đặt tượng Phật Di Lặc bên trên hoặc làm bàn thờ có mái bằng để đặt tượng.

Ảnh minh họa: Internet

Hũ gạo, hũ muối, hũ nước đầy

Ba hũ này phải đầy, nếu vơi thì cần châm thêm. Ba hũ này chỉ để đến cuối năm mới thay. Trên bàn thờ Thần Tài ông Địa không thể thiếu đi ba hũ này. Nếu thiếu là phạm đại kỵ, ngăn cản đường tiền tài.

Ảnh minh họa: Internet

Khay 5 chén nước

Thuông thường, người ta sẽ xếp các chén nước thành hình chữ nhất. Nước này phải thay thường xuyên. Một số nơi xếp chén thành hình chữ thập, đại diện cho ngũ hành.

Thiềm thừ

Thiềm thừ là linh vật chiêu tài bậc nhất. Thiềm thừ vốn là cóc 3 chân chuyên hại dân làng được Lưu Hải Tiên Ông thu thập. Sau đó vì để đền đáp lại tội lỗi của mình thiềm thừ thường xuyên ban phát tiền tài cho người nghèo.

Tục truyền rằng thiềm thừ xuất hiện ở nhà ai thì nhà đó sắp có tài lộc vào nhà. Chính vì vậy trên ban thờ thần Tài thường thờ ông cóc để mong mang lại may mắn và tài lộc.

​​​​*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.