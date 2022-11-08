Gợi ý 5 loại quả cúng Thần tài ngày rằm để hưởng trọn tài lộc, luôn gặp may mắn trong sự nghiệp

Trong phong thủy, đây được cho là những loại trái cây Thần tài cực yêu thích, Thần tài ưng bụng cả nhà đón lộc ngay.

Bưởi

Bưởi là một trong những loại trái cây thường được trưng bày vào dịp Rằm, mùng 1 của các gia đình miền Bắc. Quả bưởi tươi xanh, căng bóng và tròn đều luôn được các bà nội trợ trưng bày trên mâm quả,với ý nghĩa tròn đầy, viên mãn, gia đình thịnh vượng, sum vầy và mọi người mạnh khỏe, bình an.

Ngoài ra, trong tiếng Hán, từ “bưởi” có cách phát âm gần giống với từ “con trai”. Vì vậy mà bưởi còn được mọi người chưng cúng để xin lộc về con cái.

Ảnh minh họa: Internet

Nho

Nho là loại trái cây quen thuộc thường được bày trên bàn thờ Thần Tài - Ông Địa. Loại quả này đại diện cho sự thành công, sự dồi dào của vật chất. Không những vậy, nho cũng là một biểu tượng phong thủy giúp hóa giải các vấn đề về sinh con.

Táo

Là một trong các loại trái cây cúng ông địa mà mọi người có thể trưng bày. Bởi lẽ, theo tiếng Trung Quốc “táo” có cách phát âm khá giống từ “hòa bình”, tức là gắn liền với sự hòa hợp ᴄũɴɢ như dồi dào sức khỏe.

Xoài

Xoài là loại trái cây bạn có thể dễ dàng bắt gặp trên mâm ngũ quả của mỗi gia đình Việt vào dịp gày rằm mùng 1 . Cứ vào những ngày lễ, các bà nội trợ lại chọn mua những quả xoài vàng ươm, thơm ngát bày trí trên bàn thờ, với ý nghĩa mong cầu mong cho việc tiêu xài luôn dư dả, không lo cái ăn, cái mặc, gia đình luôn sung túc, đủ đầy và nhiều tài lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Cam

Cam là loại quả dễ mua và được nhiều gia đình ưa chuộng khi bày trên bàn thờ. Cam gửi gắm lời cầu nguyện về may mắn, thành công. Ngoài ra, quả cam có thể để lâu trên bàn thờ, vừa đẹp mắt lại có mùi thơm dễ chịu.

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