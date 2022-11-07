Những vị trí cấm kỵ khi treo đồng hồ - nếu mắc lỗi thì sửa ngay để đón một năm mới "giàu sụ"

Người xưa thường nói, "một nước không thể có hai vua", theo phong thủy, treo đồng hồ cũng vậy. Một căn phòng không nên có hai đồng hồ bởi chiếc đồng hồ có pháp khí giống như một vị vua, nếu treo nhiều (từ hai chiếc trở lên) sẽ gây ra cho môi trường không ổn định. Gia chủ sống trong các căn phòng có quá nhiều đồng hồ sẽ gặp nhiều rắc rối.

Ngay khi bước qua cửa ra vào, phòng khách thường là phòng chính . Vì vậy lúc treo đồng hồ, kiêng kị treo đối diện cửa chính, kể cả các cửa khác trong nhà cũng không nên treo đồng hồ đối diện, bởi vì những nơi này có sát khí truyền tới, còn đồng hồ có tác dụng đấu sát. Hai vật này gặp nhau sẽ khiến cho nhà cửa không yên. Nên đặt đồng hồ ở một bên cửa sẽ tránh được kiêng kị khi treo đồng hồ.

Ảnh minh họa: Internet

Đại kỵ treo trong nhà bếp hoặc nhà vệ sinh

Nhiều gia đình có sở thích bài trí đồng hồ tại các vị trí khác nhau trong nhà. Ngoài phòng khách, phòng làm việc, phòng đọc sách và phòng ngủ, không nên treo đồng hồ trong nhà vệ sinh hoặc nhà bếp.

Đồng hồ tượng trưng cho dòng chảy thời gian đồng thời là dấu hiệu của tiền tài, nhà bếp quá nhiều tính Hỏa, nhà vệ sinh nhiều sát khí không nên trang trí tại hai nơi này. Không coi trọng vấn đề này, sớm muộn tiền tài trong nhà bạn cũng không cánh mà bay.

Không treo đồng hồ đầu hay cuối giường ngủ

Treo đồng hồ tại đầu giường cũng tựa như việc cầm tấm bia đặt trên phần mộ, mang ý nghĩa đối nghịch với sự trường thọ, vĩnh cửu. Không chỉ vậy, tiếng tích tắc của đồng hồ trong đêm tối sẽ khiến bạn đã khó ngủ lại càng hỗn loạn. Sát khí do kim đồng hồ tạo ra cũng sẽ gây ra áp lực không nhỏ lên vận may của gia chủ.

Trong phòng làm việc, bức tường phía trên bàn làm việc cũng không nên treo đồng hồ, còn các vị trí khác nếu treo cũng không mang lại ảnh hưởng xấu nào.

Không treo đồng hồ kiểu 'đối đầu'

Đặc biệt cần nhớ kỹ, tuyệt đối không treo đồng hồ đối diện, có chiều hướng vào những đồ vật có hình dáng giống nó hay hình Bát quái. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của gia chủ, tạo cảm giác khó chịu, ức chế, dễ nổi nóng và bực bội trong người. Đặt treo đồng hồ trong phòng khách nên chọn nơi có phương vị Thanh Long là tốt nhất. Đây là vị trí hướng về bên trái tường của phòng khách, tính từ phía trong nhà nhìn ra ngoài.



Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.