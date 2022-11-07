Phong thủy trong phòng thờ: lưu ý 5 điều kiêng kỵ nếu muốn rước tài lộc, làm ăn "phất lên" như diều gặp gió

Nhà đẹp 07/11/2022 05:54

Muốn làm ăn phất lên như diều gặp gió, tránh gặp tai ương thì việc chú ý đến yếu tố phong thủy trong phòng thờ cũng vô cùng quan trọng.

Phòng thờ kiêng bị ánh nắng và gió chiếu vào quá mạnh

Ánh sáng trong phòng thờ cần đầy đủ nhưng không nên để ánh nắng chiếu trực tiếp vào khu vực này. Ở phía trên mặt bàn thờ bạn nên đặt ánh sáng màu vàng của đèn, như vậy sẽ mang đến cảm giác ấm cúng.

Không nên đặt bàn thờ đối diện với cửa sổ lớn vì gió sẽ thổi trực tiếp vào bát hương và khiến gia chủ dễ gặp sóng gió, tai ách.

Không nên đặt bàn thờ trông thẳng ra cửa 

Nếu phòng thờ được đặt riêng biệt sẽ tránh được gió thốc thẳng vào, nhưng không phải gia đình nào cũng có điều kiện để xây dựng một phòng thờ rộng. Đối với các căn chung cư hiện đại, phần lớn bàn thờ được treo trên tường hoặc dùng vách ngăn làm bình phong tạo khu vực thờ kín đáo. 

Cửa lớn là nơi không khí luân chuyển ra vào, nơi này dòng khí phức tạp nên dễ làm vấy bẩn sự tôn quý và tụ khí nơi bàn thờ. Bởi vậy, không nên đặt bàn thờ trực diện cửa chính hoặc cửa phòng thờ đối diện cửa chính.

Phong thủy trong phòng thờ: lưu ý 5 điều kiêng kỵ nếu muốn rước tài lộc, làm ăn 'phất lên' như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kiêng kỵ đặt bàn thờ dưới xà ngang

Xà ngang ngay phía trên bàn thờ sẽ tạo áp lực đè nén và ảnh hưởng không tốt đến khu vực linh thiêng này. Không chỉ vận khí suy tàn, các thành viên của gia đình còn có thể gặp nhiều vấn đề liên quan đến sức khoẻ.

Kiêng đặt bể cá gần bàn thờ hoặc trong phòng thờ

Rất nhiều người cho rằng, đặt bể cá gần hoặc bên dưới bàn thờ sẽ giúp tăng thêm sinh khí vui tươi và mang năng lượng tốt tới bàn thờ. Tuy nhiên, điều này lại không đúng cho lắm. 

Vì bể cá thuộc hành Thủy nên sẽ mang đến cảm giác lạnh lẽo, điều này không trợ giúp cho bàn thờ gia tiên phát huy được sự cát tường và vượng khí.

Ban thờ cấm kỵ đặt vào vị trí các cung xấu

Vị trí các cung xấu như Lục Sát, Họa Hại, Ngũ Quỹ, Tuyệt Mệnh là những vị trí không nên đặt bàn thờ. Bạn chỉ nên đặt bàn thờ ở những nơi có trường khí tốt nhất của ngôi nhà và hướng cũng phải hợp với mệnh của gia chủ.

Ngoài ra, bàn thờ cũng kỵ đặt ở hai vị trí nhìn ra hai hướng Đông Bắc và Tây Nam vì đây là hai vị trí hướng Ngũ Quỷ.

Phong thủy trong phòng thờ: lưu ý 5 điều kiêng kỵ nếu muốn rước tài lộc, làm ăn 'phất lên' như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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