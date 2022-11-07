Bố trí tivi phù hợp với phong thủy gia đình: tránh cho gia chủ gặp điều bất lợi về tài chính, tổn hại sức khỏe, hao tổn tinh thần

Nhà đẹp 07/11/2022 05:56

Phong thủy về bố trí tivi cho chuẩn phong thủy của vô cùng quan trọng, tương lai của bạn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều bởi vị trí của tivi đấy.

Đặt tivi ở phòng khách: Hỏa - Thổ tương trợ

Theo ngũ hành, phòng khách thuộc hành Thổ, tivi thuộc hành Hỏa, hành Thổ được Hỏa tương sinh thì tốt. Đây được xem là lựa chọn lý tưởng nhất để đặt ti vi. Mặt khác, phòng khách thường là nơi hội họp các thành viên gia đình, việc đặt tivi tại đây cũng sẽ tạo cơ hội để mọi người cùng chia sẻ niềm vui, mang đến sự hòa hợp và yên ấm.

Lưu ý là tivi thuộc hành Hỏa, mức độ tản nhiệt tỷ lệ thuận với độ lớn màn hình, vì thế vị trí đặt tivi cần thoáng mát, thuận lợi cho việc tản nhiệt để vận khí được lưu thông thoải mái, không bị gò ép và tạo cảm giác thoáng đãng cho gian nhà.

Bố trí tivi phù hợp với phong thủy gia đình: tránh cho gia chủ gặp điều bất lợi về tài chính, tổn hại sức khỏe, hao tổn tinh thần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tivi không nên quá to

Theo phong thủy, tivi theo ngũ hành thuộc Hỏa. Tivi càng lớn thì tính Hỏa càng mạnh. Trường hợp Hỏa vượng, trừ khi chủ nhân là người được Hỏa tương sinh thì sẽ có tác dụng tốt, còn không có thể khiến cho chủ nhân gặp bất lợi, dễ mắc vào chuyện cãi cọ, thị phi.

Không đặt Tivi trong phòng ngủ

Nếu xét trên góc độ khoa học, tivi có nhiều từ trường trong khi đó diện tích phòng ngủ lại nhỏ hẹp. Các bức xạ từ trường sẽ gây ảnh hưởng đến thần kinh, giấc ngủ của người ở trong phòng. Bên cạnh đó, khoảng cách xem tivi không phù hợp cũng làm ảnh hưởng đến thị lực. Tư thế xem tivi không đúng cũng gây ra các bệnh về cơ, cột sống...

Xét về phương diện phong thủy, màn hình tivi hướng về người năm ngủ sẽ gây bất lợi. Điều này tương tự với việc đặt gương đối diện giường. Nó khiến tinh thần, tâm trí của con người bất an. Ngoài ra còn ảnh hưởng đến chuyện tình cảm với những người xung quanh.

Bố trí tivi phù hợp với phong thủy gia đình: tránh cho gia chủ gặp điều bất lợi về tài chính, tổn hại sức khỏe, hao tổn tinh thần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vị trí đặt tivi nên kết hợp với mệnh tuổi của gia chủ

Người có mệnh tuổi thuộc hành Mộc (hoặc được Mộc tương sinh) thì nên ngồi hướng Đông vì Đông thuộc Mộc. Như vậy, vị trí đặt tivi thích hợp chính là hướng đối diện với hướng Đông, tức là hướng Tây.

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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