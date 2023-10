Gia chủ mệnh Mộc rước lộc vào nhà, tăng vượng khí chỉ với loại cây cảnh không chỉ quen thuộc lại còn dễ tìm

Ảnh minh họa: Internet

Cây Thiết mộc lan

Với dáng thẳng đứng, sức sống bền bỉ, hiên ngang chính vì thế cây thiết mộc lan để bàn tượng trưng cho sự may mắn, thịnh vượng, tài lộc, gia tăng phong thủy.

Trong ngũ hành, hướng Đông hoặc Đông Nam là 2 hướng hội tụ đủ ánh sáng, nên đặt cây thiết mộc lan để bàn ở 2 hướng này sẽ mang đến sinh khí và may mắn cho những người mệnh Mộc.

Cây Kim Ngân

Kim Ngân là cây cảnh hợp mệnh Mộc có công dụng thanh lọc không khí khiến không gian tươi mát và sạch sẽ. Cây thường được đặt ở trung tâm nhà, văn phòng, công ty hay khách sạn.

Cây Kim ngân phong Thủy nếu để bàn sẽ giúp người mệnh Mộc thu hút tiền tài, thịnh vượng và mang lại may mắn cho người sở hữu nó.

Cây Cau Tiểu Trâm

Cây Cau Tiểu Trâm không chỉ có sức sống mạnh mẽ tượng trưng cho ý chí quyết tâm vượt qua gian khổ mà còn là một trong những cây phong thủy được ưa chuộng nhất hiện nay. Với tên gọi khác là "cây tiền", Cau Tiểu Trâm được xem là biểu tượng của sự giàu có, thịnh vượng và mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ.

Đặc biệt, cây Cau Tiểu Trâm còn được xem là cây hợp mệnh Mộc, phù hợp với những người có mệnh Mộc. Việc trồng cây Cau Tiểu Trâm trong nhà hay văn phòng cũng giúp tạo ra không gian xanh, tươi mới và mang lại sự thoải mái, tinh thần sảng khoái cho con người.

Cây Ngọc bích

Cây Ngọc Bích là biểu tượng của sự may mắn. Với sức sống mãnh liệt ngọc bích còn tượng trưng cho tình bạn, tuổi trẻ hay sự vĩnh hằng. Cây ngọc bích để bàn thường được đặt ở văn phòng để mang lại nhiều may mắn, tài lộc cho gia chủ. Để tận dụng tối đa yếu tố phong thủy, người mệnh Mộc nên đặt cây ở hướng Đông Nam sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn hơn trong sự nghiệp.

Cây Ngũ gia bì

Cây Ngũ Gia Bì là loài cây phong thủy mệnh Mộc, có khả năng hút bụi, thanh lọc không khí ô nhiễm trong môi trường sống. Cây có mùi hương nhẹ nhàng nhưng lại có thể đuổi muỗi rất tốt.

Cây mang ý nghĩa là mong muốn gắn kết tình thân. Vì vậy, cây Ngũ Gia Bì thường được sử dụng trở thành món quà rất ý nghĩa để tặng cho bạn bè và người thân, sử dụng nhiều trong cây cảnh văn phòng, nội thất, khách sạn,…

