Ghế sofa có mùi hôi thì nên xử lý như thế nào?

Baking soda là một loại nguyên liệu giá rẻ, có thể dùng trong nấu nướng và có nhiều ứng dụng khác trong cuộc sống. Baking soda có thể giúp loại bỏ các vết bẩn đồng thời khử mùi cho ghế sofa .

Bạn hãy rắc một ít bột baking soda lên bề mặt sofa. Để nguyên như vậy trong khoảng 30 phút hoặc để qua đêm. Sau đó, lấy máy hút bụi hoặc khăm mềm để lau sạch lớp bột đi. Tiếp tục dùng khăn lau cho đến khi không bề mặt không còn dính baking soda. Cách này sẽ giúp khử mùi hôi hiệu quả.

Vỏ cam, quýt,...vẫn được mọi người sử dụng khử mùi hôi tủ lạnh và nó cũng được dùng để khử mùi ghế sofa. Chỉ cần dùng vỏ cam, quýt,... đã được phơi khô đặt dưới chân ghế sofa đảm bảo ghế sofa nhà bạn sẽ hết mùi hôi. Hoặc, bạn có thể dùng hạt cà phê rang đặt dưới chân ghê sofa, mùi hôi khó chịu sẽ biến mất.

Ảnh minh họa: Internet

Khử mùi hôi ghế sofa bằng cách hút bụi

Bạn hãy sử dụng máy hút bụi thường xuyên để hút ẩm, lọc bớt đi những bụi bặm, ẩm mốc. Việc làm này giúp cho sofa luôn khô thoáng nhưng cũng chỉ là tạm thời. Về lâu dài bạn nên kết hợp với những đồ dùng và hóa chất chuyên dụng. Vệ sinh thường xuyên giúp sofa luôn khô thoáng, an toàn cho làn da và đảm bảo được độ bền tối đa.

Sử dụng tinh dầu

Khi ghế có mùi hôi, bạn hãy nhỏ vài giọt tinh dầu lên miếng vải sạch rồi đặt vào một góc của chiếc ghế. Cách này sẽ giúp khử mùi hôi và mang lại hương thơm dễ chịu cho căn nhà. Để "một công đôi việc", bạn cũng có thể chọn một số loại tinh dầu có tác dụng đuổi muỗi và côn trùng. Khi cảm thấy tinh dầu đã bay hết, bạn có thể tiếp đổ thêm tinh dầu mới vào khăn để duy trì hiệu quả khử mùi.

Nước xả vải

Trong trường hợp không có tinh dầu thơm, bột baking soda hoặc xịt khử mùi, bạn có thể dùng nước xả vải thay thế. Cách này khá tiết kiệm lại vô cùng tiện lợi. Bạn chỉ cần lấy một miếng vải sạch ngâm vào nước xả vải, phơi khô nó rồi để miếng vải lên một góc trên ghế sofa. Chắc chắn rằng, mùi thơm của nước xả vải sẽ giúp xua tan mùi hôi của ghế sofa lâu ngày.