Gái xinh có thâm niên làm homestay chỉ cách trải giường đẹp, nằm êm lưng như khách sạn

Nhà đẹp 14/06/2021 18:23

Giấc ngủ có ngon hay không phụ thuộc nhiều vào chiếc giường mà bạn đang nằm. Hãy cùng xem bạn Sao Mai hướng dẫn cách trải giường đẹp, nằm êm lưng đúng chuẩn khách sạn ngay sau đây.

Chia sẻ trên group Nghiện Nhà, bạn Phạm Sao Mai "rút hết gan ruột" hướng dẫn mọi người cách trải giường sao cho đẹp như khách sạn. Vì bản thân có kinh nghiệm 4 năm làm homestay và khách sạn nên bạn Sao Mai đã kinh qua nhiều lần làm đẹp cho chiếc giường ngủ của cả khách và bản thân mình. 

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Sao Mai hài hước cho biết, từ cô gái 30 phút mặc không được cái áo gối đến việc hàng ngày phải đối mặt với "núi" ga giường, mùng màn rồi làm sao cho tất cả đều phải sạch sẽ và thơm tho khiến Sao Mai tích lũy cho mình kha khá kinh nghiệm và nay quyết chia sẻ lại hết cho tất cả mọi người.

1. Khung giường
Có rất nhiều kiểu dáng và chất liệu như gỗ công nghiệp, gỗ tự nhiên, khung sắt,... Mọi người có thể tìm loại đóng sẵn hoặc đặt đóng theo kích thước. Nhưng cần lưu ý về độ bền của giường, tránh mối mọt, cọt kẹt trong quá trình sử dụng. Giường có chân hoặc có thể di chuyển sẽ dễ dàng vệ sinh phía dưới gầm giường, nơi bụi bẩn thường trú ẩn.

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Giường có chân hoặc có thể di chuyển sẽ dễ dàng vệ sinh phía dưới gầm giường

 2. Tấm topper mềm nệm:

Đây là lí do vì sao giường khách sạn lại êm hơn hẳn giường ở nhà mình. Tấm topper thường làm bằng bông nhân tạo, bông microfiber, foam, loại cao cấp hơn thì làm bằng lông vũ, dày khoảng 5-10cm. Có một tên gọi khác là tấm tăng tiện nghi nệm, vì nó giúp nệm mềm hơn, cao hơn, và sạch hơn nữa vì tránh chất bẩn thấm vào nệm.

Tấm topper bông phù hợp nhất khi trải trên nệm lò xo vì phía dưới thì nảy, phía trên thì êm ái. Độ cao từ 7cm trở lên mới đảm bảo được độ êm mềm.

Hiện trên thị trường có các dòng sau:
-Topper bông thường: Tầm trên dưới 1 triệu, đủ độ êm ái, nhưng sử dụng tầm 6 tháng sẽ bị xẹp dần.
-Topper bông Microfiber: giá giao động từ 2,5-4 triệu tùy kích cỡ. Bông Microfiber là loại sợi siêu nhỏ nên sẽ nâng đỡ tốt hơn, êm hơn, bền hơn.
-Topper lông vũ: Tấm này giá khá cao, khoảng từ 5 triệu đổ lên.
-Topper Foam: Loại này êm, lún vừa phải mà đỡ bồng bềnh cho những ai không chịu được cảm giác bồng bềnh...

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Tấm topper mềm nệm giúp giường rất êm và thoải mái

3. Tấm bảo vệ nệm:

Tấm này mỏng hơn, chống thấm nước, giúp ta tránh được kha khá bất tiện và bảo vệ cả topper lẫn nệm không bị bẩn trong quá trình sử dụng.

Tấm bảo vệ nệm này được thiết kế với 1 lớp chống thấm (nilon) ở phía dưới nên cho dù mình có đổ nước lên thì nệm ở phía dưới cũng không bị ảnh hưởng. Còn phía trên, để đảm bảo được độ thoải mái, không "sột soạt" trong quá trình chúng ta sử dụng, thì tấm này được trần thêm 1 lớp vải cotton và 1 lớp bông mỏng.

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Tấm bảo vệ nệm giúp nệm phía dưới không bị bẩn nếu lỡ may đổ nước hay chất bẩn lên giường

 4. Ga trải giường

Đa số khách sạn dùng chăn ga màu trắng trơn (vì trắng sọc đã lỗi mốt). Chất liệu thường là CVC, Micron (cotton pha để tránh nhăn, bền hơn, giá hợp lý hơn). Những khách sạn cao cấp 5 sao thì thường dùng loại 100% cotton. Loại này thì nhăn, phải là lượt thường xuyên mới đẹp được, giá cũng cao hơn.

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Ga dạng chun dễ mặc vào nệm hơn các loại khác

5. Gối nằm:

Ruột gối cỡ chuẩn thường là 50x70cm, là loại bông gòn, bông microfiber hoặc lông vũ, có thể điều chỉnh được độ cao. 

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Ruột gối cỡ chuẩn thường là 50x70cm
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Chiếc giường hoàn hảo sau khi được bạn Sao Mai chăm chút

 

Tuy khá mất thời gian cho việc chăm chút để chiếc giường thật gọn gàng và đẹp, tuy nhiên theo Sao Mai cũng như nhiều người khác thì điều đó thật chẳng "uổng công" tí nào bởi chúng ta sẽ được hưởng thành quả ngọt ngào khi được thả lưng trên chiếc giường êm ái, thơm tho đầy quyến rũ và dễ chịu.

 

Nguồn ảnh và thông tin: Phạm Sao Mai

 

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