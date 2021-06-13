Biệt thự nghĩ dưỡng của nữ CEO lát đầy đá hoa cương, sang chảnh, xa xỉ không thua kém resort 5 sao

Nhà đẹp 13/06/2021 12:31

Căn biệt thự được xây dựng theo phong cách hiện đại, lót toàn đá hoa cương trông mát mắt vô cùng.

Căn biệt thự được chị Đỗ Thanh Tình chia sẻ trên hội Nghiện nhà khiến các fan mê nhà đều phải trầm trồ và "lụi tim" vì quá đẹp. Theo chị Tình chia sẻ, căn nhà chỉ xây gấp rút vỏn vẹn trong 6 tháng với tổng diện tích là 910m2 (bao gồm cả hồ bơi). Bao quanh ngôi nhà là mảnh sân rộng được trồng cây xanh mướt, nhìn cứ ngỡ đi lạc vào công viên.

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Toàn cảnh 'hoa lệ' phía bên ngoài căn biệt thự - Ảnh: FBNV

Chị Thanh Tình cho biết, căn biệt thự được xây với mục đích cho gia đình nghỉ dưỡng vào ngày cuối tuần. Toàn căn nhà được lắp kiếng trong suốt, tạo nên một không gian mở, thoáng đãng. Sàn nhà được lót bằng đá hoa cương sang trọng, bóng loáng.

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Phòng khách theo 3 tông màu chủ đạo: Trắng, đen và vàng - Ảnh: FBNV
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Phòng ăn được trang trí đơn giản, xung quanh có view hồ bơi và sân vườn - Ảnh: FBNV
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Phòng bếp được trang bị tủ gỗ đen và mặt bàn tông màu trắng để phù hợp với màu chủ đạo của căn biệt thự - Ảnh: FBNV
Biệt thự nghĩ dưỡng của nữ CEO lát đầy đá hoa cương, sang chảnh, xa xỉ không thua kém resort 5 sao - Ảnh 7
Căn biệt thự còn trang bị hẳn bộ tập thể dục - Ảnh: FBNV

Biệt thự được thiết kế theo phong cách hiện đại, chủ nhà không xây nhiều tầng cao, chỉ lợi dụng diện tích đất rộng xây một tầng lửng để nhìn được bao quát bên trong căn nhà. Phía ngoài ngôi nhà và ban công, ngoài trồng cây, chủ nhà điểm thêm dàn bông thiên điểu và bông giấy. Bên hông còn có bể bơi lớn để thư giãn, vui chơi cuối tuần.

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Dàn bông thiên điểu được trồng sát vách tường bên ngoài của căn nhà - Ảnh: FBNV
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Biệt thự được xây một tầng lửng như các khu du lịch nghỉ dưỡng, bên ngoài chủ nhà cũng để thêm xích đu, băng ghế - Ảnh: FBNV

Sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều người xem không khỏi xuýt xoa và cũng phải thốt lên:" Ngôi nhà hạnh phúc trong truyền thuyết" là đây. Cạnh đó, một số người còn ưu ái đặt tên cho căn biệt thự là: "Penhouse mơ ước".

Ngôi biệt thự sang chảnh, đầy ấm cúng được chính tay nữ doanh nhân Bích Nguyệt chăm chút đến từng chi tiết

Ngôi biệt thự sang chảnh, đầy ấm cúng được chính tay nữ doanh nhân Bích Nguyệt chăm chút đến từng chi tiết

Với châm ngôn "nhà là nơi để về", doanh nhân Lưu Bích Nguyệt đã biến không gian sống hàng ngày của gia đình mình thành một nơi sang trọng mà ấm áp, khiến mỗi ngày đi làm về đều chỉ muốn ở nhà mãi thôi.

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