Đừng để cháy nhà mới lo dập lửa, gia chủ mệnh HỎA nên áp dụng ngay các mẹo phong thủy này nên không gặp họa

2. Tương sinh - tương khắc của người mệnh HỎA

Mệnh Hỏa hợp với mệnh Thổ, mệnh Mộc:

Hỏa sinh Thổ, nhưng Hỏa có mạnh nhưng gặp Thổ nhiều cũng sẽ tắt.

Mộc sinh Hỏa, mộc nhiều ngọn lửa sẽ càng mạnh và rực rỡ.

Mệnh Hỏa khắc với mệnh Kim, mệnh Thủy

Hỏa khắc Kim, kim loại gặp hỏa tất sẽ nóng chảy. Nhưng kim quá nhiều lửa sẽ bị tắt.

Thủy khắc Hỏa, nước dập lửa rất dễ dàng. Nhưng Hỏa vượng gặp Thủy có thể ứng cứu cho nhau.

II. Phong thủy nhà ở hợp người mệnh HỎA

1. Hướng nhà tốt

Để có một cuộc sống êm đềm, thuận buồm xuôi gió và gặp nhiều may mắn, gia chủ mệnh Hỏa nên chọn nhà theo hướng chính Nam hoặc chính Đông. Hướng Nam tượng trưng cho hành Hỏa, mang lại những điều tốt lành cho người thuộc mệnh này. Hướng Đông tượng trưng cho hành Mộc, Mộc sinh Hỏa nên nhà ở hướng Đông sẽ mang lại nhiều may mắn cho gia chủ.

2. Màu sắc nhà ở

Màu sắc là một trong những yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến phong thủy, chọn màu sắc hợp với người mệnh Hỏa sẽ giúp hài hòa nguồn năng lượng âm dương từ đó khắc phục những điểm xấu và hạn chế những điều bất lợi do môi trường tác động lên.

Gia chủ mệnh Hỏa nên chọn các màu tương sinh thuộc hành Mộc vì Mộc sinh Hỏa nên rất thuận.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn các màu thuộc hành Kim như vàng, trắng nhất là người thường xuyên bị stress. Những màu như hồng, cam, đỏ cũng rất hợp dùng để trang trí cho căn nhà của người mệnh Hỏa. Tuy nhiên, cần tiết chế trong cách phối màu để tránh quá nhiều năng lượng dễ sinh nóng nảy, stress…

Nên tránh chọn các màu thuộc hành Thủy bởi Thủy khắc Hỏa không tốt cho gia chủ.

3. Thiết kế, bài trí

Phòng khách:

Để trang trí cho phòng khách, gia chủ mệnh Hỏa nên lựa chọn những món đồ vật có màu cam, đỏ, hồng hoặc xanh lá,… Không sử dụng màu xanh lam và đen.

Phòng khách cho người mệnh Hỏa. Ảnh minh họa: Internet

Nên bày trí thêm các vật phong thủy như tượng Tỳ hưu, Thiềm Thừ, quả cầu phong thủy, Tháp Văn Xương, Thạch anh đỏ hoặc tím,…

Gia chủ mệnh Hỏa còn có thể trang trí không gian sống của mình bằng các loại đá quý như ngọc lục bảo, đá mắt hổ xanh... để thu hút vượng khí tốt lành.

Phòng ngủ:

Các các đồ nội thất làm bằng gỗ tượng trưng cho hành Mộc nên có thể kết hợp sử dụng trong nhà ở của gia chủ mệnh Hỏa, giúp không gian sống thêm hiện đại, tiện nghi mà vẫn tinh tế, trang nhã. Ngoài ra, gia chủ có thể sử dụng các đồ trang trí có màu đỏ, cam, hồng... để tăng tính Hỏa cho căn phòng.

Phòng ngủ cho người mệnh Hỏa. Ảnh minh họa: Internet

Hướng tốt nhất cho phòng ngủ của người mệnh Hỏa là Đông và Đông Nam, bởi chúng thuộc hành Mộc.

Phòng bếp:

Trang trí phòng bếp cho người mệnh Hỏa. Ảnh minh họa: Internet

Khu vực bếp ăn là điểm nhấn quan trọng trong một ngôi nhà, quyết định sự ấm cúng và sung túc của cả gia đình. Vì thế, nên đặt phòng bếp ở hướng Tây tứ trạch, sử dụng gương hoặc các đồ dùng bằng kính, trang trí phòng bếp bằng các điểm nhấn như cây cảnh, lọ hoa…

Những loại cây cảnh hợp mệnh Hỏa là: Hồng Môn, Phú Quý, hoa Trạng Nguyên, Đuôi công hồng,…

4. Chất liệu và vật trang trí

Vì cung mệnh Hỏa khắc Kim nên tuyệt đối tránh các đồ nội thất làm từ kim loại. Thay vào đó, bạn nên chọn nội thất làm từ các nguyên liệu như: Gỗ ép, gỗ tự nhiên…

Ngoài ra, thiết kế thi công nội thất nhà ở cho gia chủ mệnh Hỏa còn có thể sử dụng vật liệu đá. Dùng đá lát sàn, ốp tường, thiết kế tiểu cảnh thiên nhiên trong nhà,…. Đá, gạch là chất liệu thuộc mệnh Thổ. Hỏa sinh Thổ, có thể dùng. Nhưng chú ý, không nên lạm dụng quá.

Bạn nên chọn đèn ánh sáng vàng để tạo cảm giác ấm cúng cho phòng khách hoặc sử dụng ánh đèn hồng, tím mang đến sự lãng mạn cho không gian.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.