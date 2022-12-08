Điểm danh 4 loại cây có sức sống mãnh liệt, tượng trưng cho ý chí vươn lên trong cuộc sống, đem lại may mắn và vận khí tốt cho gia chủ

Nhà đẹp 08/12/2022 02:50

Gia chủ càng trồng những cây này lâu năm sẽ đồng nghĩa với việc nhận được vô số tài lộc, chuyện khó khăn gì cũng giải quyết được dễ dàng.

Cây Huệ tây

Huệ tây (tên tiếng Anh là Amaryllis, tên khoa học là Hippeastrum spp) là cây cảnh có hoa to, đẹp, dáng sang trọng. Đây là mẫu cây cảnh được nhiều người ưa thích bởi màu sắc lộng lẫy, nổi bật. Huệ Tây cũng là loại cây được ví như hoa của cải. Loại cây này mang lại giàu sang, may mắn và bình an cho gia chủ.

Trung Hoa, hoa huệ được coi là biểu tượng của mặt trang mang những giá trị phẩm chất của người phụ nữ. Trong các đám cưới hoa huệ được trang trí rộng rãi, tựa như một lời chúc phúc cho cặp đôi hạnh phúc trăm năm. Bên cạnh đó, ở một số nơi tăng hoa huệ như là một sự chia buồn, giải tỏa nỗi đau cho những người vừa gặp khó khăn mất mát.

Cây Mẫu đơn

Những cây mẫu đơn có tuổi thọ lên đến hàng trăm năm. Từ lâu, mẫu đơn đã được coi là vua của các loài hoa, mang vẻ đẹp kiêu sa, quý phái nên tượng trưng cho phú quý, giàu sang. Đây là loại cây ưa sáng nên không thích hợp trồng ở những nơi thiếu sáng, nhiều bóng râm. Ngoài ra, mẫu đơn cũng có khả năng chịu rét, chịu hạn tốt. 

Nhiều người thường trồng cây hoa mẫu đơn trước cửa nhà để vừa gọi tiền tài, may mắn, vừa giúp bảo vệ ngôi nhà khỏi những điều xui xẻo.

Điểm danh 4 loại cây có sức sống mãnh liệt, tượng trưng cho ý chí vươn lên trong cuộc sống, đem lại may mắn và vận khí tốt cho gia chủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cây Cành vàng lá ngọc

Đây là cây cảnh có cái tên rất đẹp, ý nghĩa phong thủy của chúng cũng khiến nhiều người ưa thích, Loài cây này có thể nuôi trong nhà. Tuy nhiên, muốn cây có tuổi thọ cao thì phải bổ sung ánh sáng đầy đủ để sức sống của nó bền bỉ hơn.

Trong phong thủy, cây cảnh cành lá lá ngọc cành vàng tượng trưng cho tài sản, tiền bạc; cây ra hoa thể hiện sự giàu sang no ấm. Cây và lá luôn căng mọng giàu năng lượng sống.

Nhiều nhà kinh doanh tin rằng, cây càng vàng lá ngọc có tác dụng đem lại tiền tài, do vậy họ sẽ đặt cây bên quầy thu ngân, máy đếm tiền… hoặc bài trí cây tại lối đi vào các nhằm kích hoạt năng lượng về tài lộc, như một biện pháp đón lộc.

Ngoài ra cây cảnh này còn có tác dụng đem đến may mắn, có ý nghĩa về mặt sức khoẻ đối với con người vì thế có thể đặt cây ở bên cửa sổ ngôi nhà bạn.

Cây Vạn tuế

Ngoài tự nhiên, cây vạn tuế có thể sống đến 240 năm còn với điều kiện trồng trong nhà, tuổi thọ của chúng vẫn khá cao, khoảng 30 - 50 năm. Dáng vẻ cứng cáp và sức sống mãnh liệt của cây vạn tuế là biểu tượng cho sự trường thọ, bình an, ý chí kiên cường vươn lên trong cuộc sống.

Điểm danh 4 loại cây có sức sống mãnh liệt, tượng trưng cho ý chí vươn lên trong cuộc sống, đem lại may mắn và vận khí tốt cho gia chủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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