Đặt những cây này lên bàn thờ gia tiên vào cuối năm đón tài lộc, đầu năm hái 'tiền vàng' và gia đình bình an, sức khoẻ

Hoa cúc

Cuối năm bạn hãy đặt một cây hoa cúc có tác dụng ổn định phúc khí trong nhà, đặt chúng ở nơi có nhiều ánh sáng để tăng thêm sự may mắn, rực rỡ tìm tới nhà. Theo phong thủy thì nguồn năng lượng mà hoa cúc đem lại cho cuộc sống của gia chủ cũng như ngôi nhà chính là sự bình an, cân bằng trong mọi việc và may mắn sẽ hút tài lộc vào nhà.

Vạn lộc

Cuối năm nếu bạn muốn hút tài lộc vào nhà, bạn hãy đặt cây vạn lộc sẽ là loại cây cảnh mang lại cho gia chủ vô vàn tài lộc.