Đặt những cây này lên bàn thờ gia tiên vào cuối năm đón tài lộc, đầu năm hái 'tiền vàng' và gia đình bình an, sức khoẻ

Nhà đẹp 30/01/2022 07:30

Bàn thờ vốn được người Việt coi là thứ linh thiêng nhất trong nhà bởi nó là nơi thờ cúng tổ tiên, nơi con cháu bày tỏ lòng thành kính tới người đã khuất. Hơn nữa, vào mỗi dịp đặc biệt người Việt còn thắp hương để khấn cầu sức khỏe, bình an, tiền tài cho gia đình.

Hoa cúc

Cay canh 1

Cuối năm bạn hãy đặt một cây hoa cúc có tác dụng ổn định phúc khí trong nhà, đặt chúng ở nơi có nhiều ánh sáng để tăng thêm sự may mắn, rực rỡ tìm tới nhà. Theo phong thủy thì nguồn năng lượng mà hoa cúc đem lại cho cuộc sống của gia chủ cũng như ngôi nhà chính là sự bình an, cân bằng trong mọi việc và may mắn sẽ hút tài lộc vào nhà.

Vạn lộc

Cuối năm nếu bạn muốn hút tài lộc vào nhà, bạn hãy đặt cây vạn lộc sẽ là loại cây cảnh mang lại cho gia chủ vô vàn tài lộc.

Trên bàn thờ bạn hãy đặt một cây vạn lộc, nếu hình dáng cho đến màu sắc của cây đều vô cùng bắt mắt và tràn đầy năng lượng, giúp hút lộc khí vào nhà.

Phú quý

Cay canh 2

Để tăng cường lộc khí chạy vào nhà bạn hãy đặt cây phú quý thường được các gia đình sử dụng làm cây cảnh trong nhà vì màu xanh, viền đỏ hồng rất đẹp mắt, bên cạnh đó loại cây này còn có công dụng thanh lọc không khí, sẽ rất tốt cho sức khỏe của người sống trongn hà.

Đặc biệt, theo quan niệm phong thủy, cây phú quý tượng trưng cho may mắn, giàu sang, giúp gia chủ vượng vận tài lộc, phú quý cứ ùn ùn kéo tới – giúp hút tài lộc vào sang năm gia chủ đếm tiền mỏi tay.

Phất dụ phát tài

Nếu bạn hút tài lộc vào nhà bạn hãy đặt một cây phất dụ là loài cây mang lại may mắn cho gia chủ. Thêm vào đó, cây phất dụ khi trồng phất dụ bạn nên trồng hướng Đông hoặc Đông Nam trong nhà – vì khu vực này thuộc Mộc là nơi có ánh sáng thích hợp cho cây xanh tốt. Chính vì vậy, bạn hãy lưu ý chỉ nên trồng một chậu nhỏ sẽ tốt cho tài lộc mà gây lo gây hại sức khỏe.

Cây hoa đồng tiền

Cay canh 3

Khi bạn muốn hút lộc trong dịp năm mới bạn hãy đặt cây hoa đồng tiền lên bàn thờ sẽ giúp hút lộc vào nhà. Cây hoa đồng tiền chính là một biểu tượng mang tới tiền tài, cuộc sống viên mãn cho gia chủ. Chính vì vậy, nếu bạn muốn hút lộc hãy đặt lên bàn thờ cây hoa đồng tiền sẽ giúp thay đổi tài vận, giúp hút tài lộc vào nhà.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Interent

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