Tôn PU chống nóng là gì? Mua tole PU chống nóng tốt nhất ở đâu

Tôn PU còn có tên gọi khác tole PU , tôn 3 lớp, tôn cách nhiệt pu... Là sản phẩm vật liệu lợp mái được sử dụng rộng rãi trong đời sống hàng ngày.Chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh tole pu ở nhiều nơi như khu cư dân, cửa tạp hóa, điện tử, xí nghiệp, nhà máy,...

Tôn pu sản phẩm đang được săn đón nhiều nhiều nhất hiện nay trên thị trường với nhiều ưu điểm vượt trội. Bài viết này sẽ giới thiệu chi tiết về tole pu là gì? báo giá chi tiết tôn pu…để khách hàng hiểu rõ hơn sản phẩm.

Tôn pu có nhiều tính năng vượt trội mang đến cho người tiêu dùng như: cách nhiệt, cách âm và chống nóng hiệu quả. Sản phẩm đang được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng rộng rãi ở thị trường.

Tôn pu được cấu tạo gồm 3 lớp trong đó 2 lớp ngoài phía trên là lợp tôn sóng mạ màu, lớp còn lại ở dưới là lớp màng PP/PVC ép giấy bạc. Hai lớp này kết nối với 1 lớp lõi pu có khả năng cách nhiệt hiệu quả. Không những thế còn tạo độ sáng mịn hoàn hảo giúp công trình có tính thẩm mỹ hiện đại và tăng độ bền sử dụng theo thời gian.

- Tôn pu cách nhiệt tốt

Tôn pu có khả năng cách nhiệt tuyệt vời bởi kết cấu lõi pu đặc biệt cùng với sự kết hợp bọt khí CO2 dẫn đến tỷ suất truyền nhiệt của tôn pu thấp. Vì vậy mà sản phẩm này có khả năng cách nhiệt hiệu quả. Bạn có thể sử dụng tole pu để lớp mái che mang đến sự mát mẻ, thoáng mát cho không gian sống trong những ngày nóng.

- Cách âm vượt trội

Ngoài cách nhiệt tốt thì tôn pu cũng có khả năng cách âm tuyệt vời, dù là vật liệu mái lợp trên cao thì khả năng cách âm của sản phẩm sẽ khiến bạn phải bất ngờ. Bởi âm thanh của môi trường xung quanh qua lớp tôn sẽ làm giảm đi tiếng ồn bên ngoài hiệu quả. Vì thế sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các công trình xây dựng hiện nay.

- Độ bền

Độ bền của tôn pu tốt, có thời gian sử dụng lên tới 50 năm hoặc lâu hơn. Với cấu tạo 3 lớp mang lại sự tiện lợi khi dùng.

- Tính thẩm mỹ

So với các mái ngói truyền thống, nhà hiện đại thường sử dụng tôn cách nhiệt để thay thế mái truyền thống. Bên cạnh đó, sự đa dạng về màu sắc, hình thức và thẩm mỹ cao tôn pu đã và đang đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dùng.

- Tiết kiệm chi phí xây dựng

So với hệ thống khung, kèo, xà gồ khá nặng và cồng kềnh thì với tole pu sẽ đơn giản hơn từ đó tiết kiệm chi phí lợp mái. Tôn pu nhẹ, kết cấu tấm rời và lớn chỉ cần hệ thống khung đơn giản đáp ứng được độ chắc chắn của mái tôn. Tính ra chi phí rẻ hơn đến 30% so với lợp mái ngói.

- Dễ dàng thi công, lắp đặt sản phẩm

Tole pu được thi công dễ dàng và nhanh chóng hơn các vật liệu khác. Nhờ thiết kế dạng tấm, trọng lượng nhẹ giúp dễ dàng lắp đặt nhanh chóng, tiết kiệm sức lực cho nhân công và chi phí thi công.

Báo giá tole pu năm 2022 giá tốt nhất thị trường

Hiện nay giá tôn pu trên thị trường có rất nhiều giá thành khác nhau, phụ thuộc vào nguồn gốc xuất xứ, chất liệu, kiểu dáng và kích cỡ tôn.

Khách hàng có nhu cầu sử dụng tôn pu hãy tìm hiểu thật kỹ ở nhiều đơn vị khác nhau để so sánh và đối chiếu khách quan nhất. Hãy lựa chọn đơn vị uy tín cung cấp sản phẩm chất lượng, giá thành tốt và tránh mua phải hàng kém chất lượng ảnh hưởng trong

Kinh nghiệm mua tôn pu tốt, chất lượng và giá rẻ

Một trong những kinh nghiệm khi mua tôn pu để tránh bị tiền mất tật mang mà khách hàng cần phải quan trọng các yếu tố sau:

- Lựa chọn nhà cung cấp tôn pu uy tín trên thị trường

- Kiểm tra độ dày tôn

- Kiểm tra tem, nhãn xuất xứ của sản phẩm

- Quan tâm tới chính sách bảo hành, hậu mãi sản phẩm

Địa chỉ mua tôn PU chính hãng, giá rẻ cho bạn

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Việt Nhật Crop cam kết về chất lượng sản phẩm, được sản xuất theo dây chuyền hiện đại và tiên tiến. Tôn pu đảm bảo các tính năng cơ bản: cách nhiệt, cách âm, chống nóng hiệu quả.

Bên cạnh đó, tại đây cung cấp đa dạng các mẫu mã, màu sắc và hình thức sản phẩm để bạn có thể lựa chọn cho công trình của mình.

Dưới đây là những thông tin chi tiết về tôn pu chống nóng, cách nhiệt, cách âm tốt trên thị trường. Nếu có nhu cầu sử dụng hãy liên hệ đến Việt Nhật Crop để được tư vấn cụ thể. Chúng tôi rất vui vì được phục vụ bạn trong thời gian sớm.

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