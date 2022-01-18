Tôn 3 lớp cách nhiệt, chống nóng số 1 tại thị trường Việt Nam

Cấu tạo của tôn 3 lớp đúng như tên gọi của nó, tôn sẽ gồm 3 lớp: lớp tôn nền, lớp hợp chất PU, lớp lót PP/PVC. Mỗi lớp đều có từng công dụng riêng, đáp ứng được tiêu chí lựa chọn của nhiều khách hàng trên thị trường hiện nay.

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại tôn chống nóng khác nhau và một trong số những vật liệu nổi bật đã và đang được nhiều khách hàng tin dùng và sử dụng chính là tôn 3 lớp . Vậy cấu tạo của tôn chống nóng 3 lớp như thế nào? Ứng dụng ra sao? Giá tôn 3 lớp bao nhiêu? Và đâu là địa chỉ cung cấp loại tôn này uy tín? Hãy cùng điểm nhanh qua bài viết sau đây của VIETNHATCORP để trả lời những thắc mắc của mình nhé.

Lớp tôn nền cũng giúp chống nóng hiệu quả, đồng thời hạn chế được sự khắc nghiệt của thời tiết, giúp bảo vệ ngôi nhà của bạn một cách tốt nhất.

Là lớp ngoài cùng của tôn chống nóng 3 lớp , lớp này được làm bằng tôn lạnh mạ màu cao cấp, rất an toàn khi sử dụng. Sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền công nghệ tiên tiến, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Lớp hợp chất PU

Lớp tiếp theo trong cấu tạo của tôn 3 lớp chính là lớp hợp chất PU với khả năng cách nhiệt, cách âm và chống nóng hoàn hảo giúp cho tôn chống nóng 3 lớp phát huy hết công năng của mình trong suốt quá trình sử dụng. Lớp hợp chất PU có khả năng ưu việt trong việc ngăn chặn tới 99% nhiệt lượng mặt trời chiếu xuống nhà bạn.

Bên cạnh đó, lớp PU còn có độ bám dính hiệu quả, giúp tăng độ cứng và tạo sự bền bỉ cho mái lợp nhà. Chính điều này đã giúp quá trình sử dụng tôn 3 lớp không bị biến dạng, gỉ sét khi gặp phải thời tiết mưa nắng thất thường, đảm bảo được độ bền cho cho người dùng.

Lớp lót PP/PVC

Chính là lớp tráng bạc của tôn chống nóng 3 lớp, đem đến giá trị thẩm mỹ cao và độ bền theo thời gian. Lớp lót này còn giúp tăng độ cứng cho tôn trong quá trình sử dụng, độ dày của lớp PP/PVC dao động từ 0,25mm hoặc thiết kế độ dày theo yêu cầu của khách hàng.

Thiết kế lớp lót PP/PVC có gân nhỏ giúp tăng tính cứng và độ bền cho tôn chống nóng 3 lớp cho các công trình, từ đó mà quá trình sử dụng hiệu quả hơn, đáp ứng được tiêu chí của người dùng về một loại tôn chống nóng như hiện nay.

Báo giá tôn chống nóng 3 lớp

Hiện tại, trên thị trường có rất nhiều dòng tôn chống nóng 3 lớp. Vì thế mà giá thành loại tôn này sẽ có sự khác nhau. Bên cạnh đó, giá tôn chống nóng còn phụ thuộc vào số lượng mua của khách hàng, tình hình thị trường, đơn vị cung cấp,... chính vì thế việc chênh lệch giá giữa tôn 3 lớp là điều hiển nhiên.

Vì nhu cầu sử dụng tôn chống nóng 3 lớp ngày càng nhiều mà trên thị trường xuất hiện rất nhiều đơn vị cung cấp loại vật liệu này. Điều này khiến cho không ít khách hàng quan tâm và thắc mắc rằng mức giá chính xác của dòng tôn chống nóng 3 lớp là bao nhiêu. Để biết chính xác mức giá điều bạn cần làm là tìm cho mình một địa chỉ cung cấp tôn 3 lớp chất lượng, được nhiều khách hàng đánh giá cao. Bên cạnh chọn được sản phẩm với mức giá rẻ, thì việc chọn được địa chỉ đáng tin cậy còn giúp bạn có được sản phẩm chất lượng, không tốn thời gian trong quá trình bảo trì, sửa chữa. Không những thế còn đem đến không gian sống thoáng mát cho cả ngôi nhà.

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Ứng dụng của tôn 3 lớp

Tôn 3 lớp được ứng dụng rộng rãi vào các công trình xây dựng dân dụng hay công trình xây dựng công nghiệp. Việc ứng dụng loại vật liệu này vào các công trình không chỉ đảm bảo được giá trị thẩm mỹ mà còn đem lại độ bền cao cho sản phẩm. Ngoài ra, còn giúp tiết kiệm tối đa chi phí trong quá trình sử dụng. Tùy theo nhu cầu của người dùng mà tôn chống nóng 3 lớp sẽ được sử dụng như thế nào cho phù hợp.

Mua tôn chống nóng 3 lớp ở đâu chất lượng?

Một trong những địa chỉ bán tôn chống nóng 3 lớp uy tín, chất lượng được nhiều khách hàng đánh giá cao chính là VIETNHATCORP. Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp tôn 3 lớp ra thị trường chúng tôi tin chắc sẽ làm bạn hài lòng, kể cả những khách hàng khó tính nhất. Đến với VIETNHATCORP khách hàng sẽ được nhân viên hỗ trợ, tư vấn tận tình vì thế mà thời gian tìm hiểu sản phẩm và chọn mua mẫu mã phù hợp sẽ được rút ngắn.

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